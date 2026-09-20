Bo zadnji dirkaški vikend letošnje sezone Formule 1 dobila Imola?

Po prvotnem koledarju naj bi se sezona kraljice motošporta z zadnjimi tremi dirkami zaključila v Las Vegasu, Katarju in v Abu Dabiju, vendar trenutne vojne razmere postavljajo ta načrt pod vse večji vprašaj. Formula 1 mora razmišljati o rezervnem scenariju, pri čemer se kot ena od možnosti omenja Imola.
Prav tako se zaradi simboličnega pomena kraljica motošporta spogleduje z idejo, da bi se za zadnji dirkaški vikend lahko vrnila v Melbourne, kjer se je letošnja sezona tudi začela. Organizacijsko bi bil projekt precej zahteven, saj bi morali v kratkem času ponovno pripraviti mestno prizorišče, tribune in varnostno infrastrukturo.
Še bolj zanimiva možnost je, da bi se v Las Vegasu izvedli dve dirki v istem vikendu. Po tej ideji bi bila prva dirka v soboto popoldne, nato pa bi sledili še kvalifikacijska in večerna dirka v nedeljo. Takšen potek bi bil seveda precej drugačen od običajnega dirkaškega vikenda, a bi omogočil, da bi zaključek sezone obdržali v Nevadi. Ker je Las Vegas že predviden kot predzadnja postaja sezone, bi bila logistika bistveno enostavnejša kot pri selitvi celotnega prizorišča na drugo celino.
Med kandidati za zaključek sezone je presenetljivo tudi Istanbul Park. Turčija se bo na koledar Formule 1 uradno vrnila leta 2027, zato bi lahko dirkališče dobilo priložnost že leto prej. Istanbul je v preteklosti ponudil številne spektakularne dirke, vendar bi imel tak razplet eno veliko težavo – decembrsko vreme. Nizke temperature in možnost dežja bi lahko predstavljali precejšen izziv.
Zadnja omenjena ideja za zaključek sezone je še Interlagos, ki velja za eno najbolj priljubljenih prizorišč, ker pa je Brazilija že vključena v koledar 2026, bi v tem primeru šlo za ponovitev dirke v isti sezoni.
Zaenkrat ni dokončne odločitve, vendar je jasno, da bi morebitna sprememba koledarja popolnoma spremenila podobo zaključka sezone 2026. Tako bi lahko Formula 1 dobila enega najbolj nenavadnih zaključkov prvenstva v zadnjih letih.
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