Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Bo zadnji dirkaški vikend letošnje sezone Formule 1 dobila Imola?

Ljubljana, 20. 09. 2026 15.59 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ju.R
Formula 1 Abu Dabi

Formula 1 bi lahko v zaključku sezone 2026 doživela precej nepričakovan scenarij. Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu je vse več vprašanj, ali bosta dirki v Katarju in Abu Dabiju sploh lahko izvedeni. FIA že išče alternativne možnosti za zaključek prvenstva, med najbolj odmevnimi se pojavljajo Melbourne, Istanbul, Interlagos, Imola in celo dvojna dirka v Las Vegasu.

Po prvotnem koledarju naj bi se sezona kraljice motošporta z zadnjimi tremi dirkami zaključila v Las Vegasu, Katarju in v Abu Dabiju, vendar trenutne vojne razmere postavljajo ta načrt pod vse večji vprašaj. Formula 1 mora razmišljati o rezervnem scenariju, pri čemer se kot ena od možnosti omenja Imola.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prav tako se zaradi simboličnega pomena kraljica motošporta spogleduje z idejo, da bi se za zadnji dirkaški vikend lahko vrnila v Melbourne, kjer se je letošnja sezona tudi začela. Organizacijsko bi bil projekt precej zahteven, saj bi morali v kratkem času ponovno pripraviti mestno prizorišče, tribune in varnostno infrastrukturo.

Še bolj zanimiva možnost je, da bi se v Las Vegasu izvedli dve dirki v istem vikendu. Po tej ideji bi bila prva dirka v soboto popoldne, nato pa bi sledili še kvalifikacijska in večerna dirka v nedeljo. Takšen potek bi bil seveda precej drugačen od običajnega dirkaškega vikenda, a bi omogočil, da bi zaključek sezone obdržali v Nevadi. Ker je Las Vegas že predviden kot predzadnja postaja sezone, bi bila logistika bistveno enostavnejša kot pri selitvi celotnega prizorišča na drugo celino.

Formula 1 - Las Vegas
Formula 1 - Las Vegas
FOTO: AP

Med kandidati za zaključek sezone je presenetljivo tudi Istanbul Park. Turčija se bo na koledar Formule 1 uradno vrnila leta 2027, zato bi lahko dirkališče dobilo priložnost že leto prej. Istanbul je v preteklosti ponudil številne spektakularne dirke, vendar bi imel tak razplet eno veliko težavo – decembrsko vreme. Nizke temperature in možnost dežja bi lahko predstavljali precejšen izziv.

Zadnja omenjena ideja za zaključek sezone je še Interlagos, ki velja za eno najbolj priljubljenih prizorišč, ker pa je Brazilija že vključena v koledar 2026, bi v tem primeru šlo za ponovitev dirke v isti sezoni.

Formula 1 - Brazilija
Formula 1 - Brazilija
FOTO: AP

Zaenkrat ni dokončne odločitve, vendar je jasno, da bi morebitna sprememba koledarja popolnoma spremenila podobo zaključka sezone 2026. Tako bi lahko Formula 1 dobila enega najbolj nenavadnih zaključkov prvenstva v zadnjih letih.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
formula 1 Katar Abu Dabi Melbourne Istanbul Interlagos Imola Las Vegas

Dirka Formule 1 pod žarometi s spektakularno spremljavo, kot je še ni bilo

24ur.com F1: Če vojne ne bo konec, se bo sezona končala v Evropi
24ur.com Formula 1 kmalu brez dveh VN: v nevarnosti Bahrajn in Savdska Arabija
24ur.com Kako bo vojna vplivala na motoGP in formulo 1?
24ur.com Balanca: analiza zadnje dirke v Avstraliji, ki je bila zanimiva kot že dolgo ne
24ur.com Kaj obeta motoGP sezona 2024?
Voyo.si Formula 1 in MotoGP 2026: kdo vodi, top dogodki in kaj nas še čaka?
24ur.com Nas z novimi pravili čaka tudi veliko bolj zanimiva sezona formule 1?
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Majhno slovensko mesto, ki je jeseni kot ustvarjeno za družinski izlet
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Priprava na prihod sorojenca: kako pomagati malčku sprejeti bratca ali sestrico
Priprava na prihod sorojenca: kako pomagati malčku sprejeti bratca ali sestrico
Kdaj je otrok pripravljen na pravi film? Strokovnjak opozarja na to
Kdaj je otrok pripravljen na pravi film? Strokovnjak opozarja na to
zadovoljna
Portal
Tudi septembra uživa v kopalkah: Slovenka navdušila v kopalkah
Splet ne more verjeti svojim očem, fotografija aretirane Američanke postala viralna
Splet ne more verjeti svojim očem, fotografija aretirane Američanke postala viralna
Tedenski horoskop: Kozorogi potrebujejo toplino, ribe bodo občutljive
Tedenski horoskop: Kozorogi potrebujejo toplino, ribe bodo občutljive
To modno pravilo je uradno zastarelo
To modno pravilo je uradno zastarelo
vizita
Portal
Pozabite na drage dodatke: za zdravje po 50. letu je pomembnejša ta preprosta navada
Pri bolečinah v hrbtu počitek ni vedno najboljša rešitev
Pri bolečinah v hrbtu počitek ni vedno najboljša rešitev
Ali lahko z vitamini in prehranskimi dopolnili preprečimo prehlad?
Ali lahko z vitamini in prehranskimi dopolnili preprečimo prehlad?
Zgodnja študija nakazuje, da bi lahko 'tabletke' ublažile nespečnost s preoblikovanjem črevesnega mikrobioma
Zgodnja študija nakazuje, da bi lahko 'tabletke' ublažile nespečnost s preoblikovanjem črevesnega mikrobioma
cekin
Portal
Na mestu nekdanjih rudnikov gradijo enega največjih podatkovnih centrov v Evropi
Število zaposlenih starejših od 55 let poskočilo za 65 odstotkov
Število zaposlenih starejših od 55 let poskočilo za 65 odstotkov
Ja vaš račun za hrano previsok? Obstaja rešitev
Ja vaš račun za hrano previsok? Obstaja rešitev
Prejemnica socialne pomoči odšla na koncert, oblasti pa sprožile preverjanje njenega premoženja
Prejemnica socialne pomoči odšla na koncert, oblasti pa sprožile preverjanje njenega premoženja
moskisvet
Portal
Gola že pred slavo: drzni začetki ene največjih filmskih div
'Tito je bil že mrtev': zdravnik, ki je izključil aparate, razkril, kaj se je zgodilo
'Tito je bil že mrtev': zdravnik, ki je izključil aparate, razkril, kaj se je zgodilo
Partnerka želi ves čas vedeti, kje ste? Tukaj je meja med zaupanjem in nadzorom
Partnerka želi ves čas vedeti, kje ste? Tukaj je meja med zaupanjem in nadzorom
Bi si upali voziti avtomobil, širok le 50 centimetrov?
Bi si upali voziti avtomobil, širok le 50 centimetrov?
dominvrt
Portal
Je usnjena jakna postala trda? Tako ji lahko povrnete mehkobo
Jesenski sprehod s psom? Pazite, kaj se skriva med listjem
Jesenski sprehod s psom? Pazite, kaj se skriva med listjem
Večina ljudi to v domu menja veliko prezgodaj in po nepotrebnem
Večina ljudi to v domu menja veliko prezgodaj in po nepotrebnem
Ne nabirajte šipka prezgodaj: kdaj je pravi čas?
Ne nabirajte šipka prezgodaj: kdaj je pravi čas?
okusno
Portal
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
Pozabite na klasične čufte, tako pripravljeni so še boljši
Pozabite na klasične čufte, tako pripravljeni so še boljši
Hrustljave perutničke iz pečice: skrivnost je v eni sestavini, ki jo imate doma
Hrustljave perutničke iz pečice: skrivnost je v eni sestavini, ki jo imate doma
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Trotsky
Trotsky
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961