Bo zadnji dirkaški vikend letošnje sezone Formule 1 dobila Imola?

Po prvotnem koledarju naj bi se sezona kraljice motošporta z zadnjimi tremi dirkami zaključila v Las Vegasu, Katarju in v Abu Dabiju, vendar trenutne vojne razmere postavljajo ta načrt pod vse večji vprašaj. Formula 1 mora razmišljati o rezervnem scenariju, pri čemer se kot ena od možnosti omenja Imola.

Prav tako se zaradi simboličnega pomena kraljica motošporta spogleduje z idejo, da bi se za zadnji dirkaški vikend lahko vrnila v Melbourne, kjer se je letošnja sezona tudi začela. Organizacijsko bi bil projekt precej zahteven, saj bi morali v kratkem času ponovno pripraviti mestno prizorišče, tribune in varnostno infrastrukturo.

Še bolj zanimiva možnost je, da bi se v Las Vegasu izvedli dve dirki v istem vikendu. Po tej ideji bi bila prva dirka v soboto popoldne, nato pa bi sledili še kvalifikacijska in večerna dirka v nedeljo. Takšen potek bi bil seveda precej drugačen od običajnega dirkaškega vikenda, a bi omogočil, da bi zaključek sezone obdržali v Nevadi. Ker je Las Vegas že predviden kot predzadnja postaja sezone, bi bila logistika bistveno enostavnejša kot pri selitvi celotnega prizorišča na drugo celino.