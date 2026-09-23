'Dokler bo matematično mogoče osvojiti naslov, se bom boril na vsaki dirki'

Dirkač Mercedesa Kimi Antonelli je na zadnji premierni dirki v španskem Madridu po zmagi v domači Monzi dosegel drugo zaporedno zmago in že skupno osmo v letošnji sezoni. Italijan si je tako devet dirk pred koncem prvenstva priboril že 81 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Georgejem Russellom. Antonelli je po štirinajstih dirkah trenutno skupno pri 292 točkah, Russell jih ima 211, trenutno tretji v prvenstvu Lewis Hamilton pa jih ima 20 manj in je pri 191 točkah.

Pred dirkaškim dogajanjem v Bakuju je Russell priznal, da se bo za naslov prvaka kraljice motošporta boril, vse dokler bo to tudi matematično mogoče. "Za naslov se bom boril na prav vsaki dirki, dokler to ne bo matematično nemogoče," je na novinarski konferenci v prestolnici Azerbajdžana dejal Russell in dodal: "To ne spreminja mojega pristopa k delu. Želim zmagati na vsaki dirki in si na vsaki zagotoviti najboljši štartni položaj."

George Russell FOTO: Profimedia

28-letni Britanec je v sezono startal z zmago na uvodni dirki v Avstraliji in drugim mestom na naslednji dirki na Kitajskem. V nadaljevanju sezone je Russell slavil le še na Veliki nagradi Avstrije, ob tem pa izgubil stik z moštvenim kolegom Antonellijem, ki je moštvenemu kolegu ušel na lepo prednost pred nadaljevanjem sezone.

Formula 1 - VN Azerbajdžana FOTO: 24ur.com

Uvrstitev na stopničke na zadnjih dveh od treh dirk je Russellu vlila prepotrebno samozavest pred nadaljevanjem sezone v lovu za moštvenim kolegom: "Z napredkom po poletnem premoru sem zadovoljen. Tempo med dirko, ki je bil prej šibka točka, je zdaj precej boljši; na vsaki dirki po premoru smo bili konkurenčni v boju za vrh. Zdaj se počutim bolj samozavestno in verjamem, da se lahko borim za odlične rezultate. Bomo videli, kako se bodo do konca sezone razpletle stvari glede točk," je zaključil trenutno drugi v prvenstvu.

Ker v Azerbajdžanu v nedeljo praznujejo državni praznik, je tokratni razpored prestavljen za en dan vnaprej. Tako bosta uvodna prosta treninga potekala že v četrtek ob 10.25 in 13.55. V petek je ob 10.25 na sporedu še zadnji trening, preden se bodo dirkači ob 13.55 pomerili v kvalifikacijah za sobotno dirko. Glavno dejanje bo tako namesto v nedeljo, kakor je to v navadi, potekalo en dan prej, ko se bo Velika nagrada Azerbajdžana začela ob 12.30. Celotno dogajanje boste lahko kot vedno spremljali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.