Formula 1

Bosta Mercedesa start iz prve startne vrste pretvorila v zmago?

Montreal, 23. 05. 2026 16.42

Avtor:
Ž.Ž.
George Russell

Dirkači Formule 1 so že v nizkem startu pred sprintersko dirko. Favorita za zmago gre iskati v moštvu Mercedesa, ki se bosta pognala iz prve startne vrste. Na sprint kvalifikacijah je namreč slavil George Russell pred vodilnim v svetovnem prvenstvu Kimijem Antonellijem. Slavje srebrnih puščic bosta skušali pokvariti v McLarnu, ki bosta napadala iz druge startne vrste. S prenosom sprinta na Kanalu A in VOYO pa začnemo ob 17.55.

Mercedesova dirkača George Russell in Kimi Antonelli sta bila najhitrejša že na prvem treningu dirkaškega vikenda v Kanadi, odlično formo pa sta potrdila še popoldne. Najhitrejša sta bila namreč tudi na kvalifikacijah za sprint, na katerih sta si zagotovila start iz prve startne vrste. 

Tik za njima bosta startala McLarnova Lando Norris in Oscar Piastri, ki na prvem treningu sicer nista bila med najhitrejšimi, popoldne pa storila korak naprej in se na kvalifikacijah prebila v drugo startno vrsto. 

Nižje, kot bi si želela, pa bosta sprint začela Lewis Hamilton in Charles Leclerc. Dirkača Ferrarija sta na kvalifikacijah postavila peti oziroma šesti čas, tako bosta na sprintu napadala nekoliko bolj iz ozadja.

