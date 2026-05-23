Bosta Mercedesa start iz prve startne vrste pretvorila v zmago?

Mercedesova dirkača George Russell in Kimi Antonelli sta bila najhitrejša že na prvem treningu dirkaškega vikenda v Kanadi, odlično formo pa sta potrdila še popoldne. Najhitrejša sta bila namreč tudi na kvalifikacijah za sprint, na katerih sta si zagotovila start iz prve startne vrste.

Tik za njima bosta startala McLarnova Lando Norris in Oscar Piastri, ki na prvem treningu sicer nista bila med najhitrejšimi, popoldne pa storila korak naprej in se na kvalifikacijah prebila v drugo startno vrsto.

Nižje, kot bi si želela, pa bosta sprint začela Lewis Hamilton in Charles Leclerc. Dirkača Ferrarija sta na kvalifikacijah postavila peti oziroma šesti čas, tako bosta na sprintu napadala nekoliko bolj iz ozadja.