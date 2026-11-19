Valtteri Bottas bo tudi prihodnjo sezono dirkal ob Mehičanu Sergiu Perezu , ki je pred kratkim podaljšal pogodbo do konca sezone 2029. Bottas je del karavane F1 od leta 2013, ko je debitiral za Williams. Tam je ostal do leta 2017, ko ga je v svoje vrste vzel Mercedes. V nemški ekipi je 37-letni Finec doživljal najuspešnejše trenutke v karieri. Štirikrat je končal med najboljšo trojico v skupnem seštevku. Drugi je bil v sezonah 2019 in 2020, tretji pa 2017 in 2021.

Sledila je selitev k Alfi Romeu, ki se je kasneje preimenoval v Sauber. Lani je bil testni (Mercedes) in rezervni voznik, letos pa je po 20 odpeljanih dirkah še naprej brez točk pri novincu v F1 Cadillacu. Tudi Perez, kot v nadaljevanju prooča STA, še ni osvojil točke za ameriško zasedbo. Sezona F1 se bo nadaljevala v Las Vegasu, dirka bo na sporedu v nedeljo ob 5. uri po srednjeevropskem času.

Za konec sledita še preizkušnji v Katarju (29. 11.) in Združenih arabskih emiratih (6. 12.).