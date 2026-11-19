Valtteri Bottas bo tudi prihodnjo sezono dirkal ob Mehičanu Sergiu Perezu, ki je pred kratkim podaljšal pogodbo do konca sezone 2029. Bottas je del karavane F1 od leta 2013, ko je debitiral za Williams. Tam je ostal do leta 2017, ko ga je v svoje vrste vzel Mercedes. V nemški ekipi je 37-letni Finec doživljal najuspešnejše trenutke v karieri. Štirikrat je končal med najboljšo trojico v skupnem seštevku. Drugi je bil v sezonah 2019 in 2020, tretji pa 2017 in 2021.
Sledila je selitev k Alfi Romeu, ki se je kasneje preimenoval v Sauber. Lani je bil testni (Mercedes) in rezervni voznik, letos pa je po 20 odpeljanih dirkah še naprej brez točk pri novincu v F1 Cadillacu. Tudi Perez, kot v nadaljevanju prooča STA, še ni osvojil točke za ameriško zasedbo. Sezona F1 se bo nadaljevala v Las Vegasu, dirka bo na sporedu v nedeljo ob 5. uri po srednjeevropskem času.
Za konec sledita še preizkušnji v Katarju (29. 11.) in Združenih arabskih emiratih (6. 12.).
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