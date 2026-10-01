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Formula 1

Brez dlake na jeziku: Verstappen želi korenite spremembe v Formuli 1

Ljubljana, 01. 10. 2026 14.21 pred 53 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ju.R
Max Verstappen

Verstappen je v zadnjih mesecih večkrat kritiziral smer, v katero gre F1, predvsem zaradi občutka za volanom in novih pravil. Tokrat pa ni ostal pri kritiki, ponudil je tudi precej jasno predstavo o tem, kako bi jo sam spremenil. Želi si predvsem več pravega dirkanja in manj elektrike v avtomobilih.

Max Verstappen
Max Verstappen
FOTO: AP

Če bi štirikratni svetovni prvak, Max Verstappen, o tem, kakšen bi bil njegov dirkalnik, lahko odločal sam, bi bil precej drugačen od današnjega. Želi si motorje V8 in V10, manjšo težo in boljšo vodljivost. Verstappen pravi, da bi bil tak avtomobil predvsem veliko bolj zabaven za vožnjo. "Motorji V8 ali celo V10 bi bili idealni v mojem svetu, ampak mislim, da bi bil danes bolj realen V8," je komentiral Nizozemec.

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Verstappen pa se ni ustavil samo pri motorjih. Na njegovem seznamu pripomb so se znašli tudi sprinti in vse daljši dirkaški vikendi. Mnenja je, da bi se urnik lahko začel šele s prihodom v soboto, sledil bi prosti trening, kvalifikacije in nato glavna dirka v nedeljo. "Trije prosti treningi so preveč. Postane lahko malo dolgočasno, zato bi verjetno odstranil vsaj enega," je dejal nekdanji svetovni prvak. Daleč najbolj pa ga moti, da sprint dirka ekipam in voznikom razkrije velik del informacij, ki bi bile sicer neznanka pred nedeljsko dirko. Obraba pnevmatik, tempo in razmerje moči so zato precej bolj predvidljivi in je zato dirka lahko manj zanimiva.

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Nizozemski dirkač je pritoževanje zaključil s pripombo glede prehitevanj. "Namesto sistemov, ki dirkaču omogočajo neko prednost, bi raje videl majhno baterijo, ki bi ponudila kratek izbruh dodatne moči. Voznik lahko na koncu ravnine pridobi dovolj moči, nato pa prehitevanje izpelje pri zaviranju," je razložil Verstappen.

Dirkač Red Bulla svoje ideje trenutno lahko izraža predvsem kot voznik, a zanimivo je, da se del njegove vizije že pojavlja v razpravah o naslednji generaciji motorjev.

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Ta konec tedna spremljajte dirkaški vikend na Kanalu A in VOYO, z začetkom prvega prostega treninga v petek ob 6.25 in drugega prostega treninga ob 9.55. Tretji prosti trening se bo pričel v soboto ob 6.25, ob 9.55 pa sledijo kvalifikacije. Dirkaški vikend se bo zaključil z začetkom prenosa nedeljske dirke ob 8.20.

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FOTO: 24ur.com
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druga Švica
01. 10. 2026 15.35
Imamo tiste pralne stroje, ki jim pravijo formula e, jaz bi sedanjo formulo 1 spremenil v formula hibrid, in uvedel novo kategorijo ki bi se imenovala formula Origin, v8, v10, brez elektronike
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