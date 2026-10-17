Brez nove hrbtenice ne bo šlo, Verstappen o stanju steze v Austinu

Steza v Austinu velja za eno zahtevnejših prizorišč na koledarju Formule 1. Kombinacija hitrih ovinkov, velikih obremenitev in neravne podlage predstavlja velik izziv tako za dirkače kot za njihove dirkalnike. Max Verstappen je opozoril, da bi lahko tresljaji med vožnjo dirkačem povzročili precejšnje težave.

"Moramo videti, kako se bosta obnašala dirkalnik in motor, saj je na takšnih dirkah vse zelo drugače. Tu je vpletenih toliko različnih stvari, ki jih lahko narediš prav ali narobe, ampak bomo videli," je povedal 29-letnik.