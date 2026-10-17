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Formula 1

Brez nove hrbtenice ne bo šlo, Verstappen o stanju steze v Austinu

Ljubljana, 17. 10. 2026 14.36 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ju.R
Max Verstappen

Max Verstappen je pred dirkaškim koncem tedna v Austinu opozoril na zahtevne razmere na tej stezi. Nizozemski zvezdnik je zaradi izrazitih grbin na asfaltu izrazil zaskrbljenost, svoje pripombe pa začinil s šaljivo izjavo, da bo po dirki potreboval kar novo hrbtenico.

Steza v Austinu
Steza v Austinu
FOTO: AP

Steza v Austinu velja za eno zahtevnejših prizorišč na koledarju Formule 1. Kombinacija hitrih ovinkov, velikih obremenitev in neravne podlage predstavlja velik izziv tako za dirkače kot za njihove dirkalnike. Max Verstappen je opozoril, da bi lahko tresljaji med vožnjo dirkačem povzročili precejšnje težave.

"Moramo videti, kako se bosta obnašala dirkalnik in motor, saj je na takšnih dirkah vse zelo drugače. Tu je vpletenih toliko različnih stvari, ki jih lahko narediš prav ali narobe, ampak bomo videli," je povedal 29-letnik.

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"O moj Bog, verjetno bom moral po dirkaškem koncu tedna v Austinu naročiti novo hrbtenico. Noro," se je na račun steze pošalil štirikratni svetovni prvak. Čeprav je nizozemski dirkač svoje pripombe predstavil v svojem značilnem šaljivem slogu, vprašanje varnosti v Formuli 1 ni nepomembno.

Dirkači med vožnjo pri visokih hitrostih doživljajo izjemne fizične obremenitve, neravna steza pa lahko te še poveča. Grbine so za ekipe dodaten izziv tudi pri nastavitvah dirkalnikov.

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Verstappnova izjava je tako več kot le zabavna pripomba pred dirko. Opozarja na izziv, ki ga ekipe ne smejo prezreti.

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Max Verstappen Formula 1 RedBull Austin

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