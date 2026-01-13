Cadillac z izgledom dirkalnika navdušil navijače

"Shakedown Week" je v Formuli 1 kratek testni teden, ki ga ekipe opravijo pred uradnimi predsezonskimi testiranji. Pozornost je na delovanju dirkalnika, vožnje so posledično kratke, dirkačem pa na prvem mestu niso časi, ki jih zabeležijo. V primeru Cadillaca, ki bo letos ob desetih ostalih moštvih dočakal svoj debi, je to predvsem priložnost za prvi tehnični preizkus novega, težko pričakovanega projekta.

Cadillac FOTO: X

Na uradnem Instagram profilu, kjer jim sledi že več kot tri milijone ljudi, so objavili izgled dirkalnika, ki se bo čez manj kot dva tedna zapeljal po stezi v katalonski prestolnici. Kot so zapisali, je podoba enkratna in začasna, kar v formuli 1 ni nič novega – ekipe takšne kamuflažne barvne sheme med testiranji uporabljajo pogosto, njihov cilj pa je prikriti aerodinamične podrobnosti pred začetkom nove sezone. Ameriška ekipa je poskrbela za poseben dodatek – vključili so imena vseh ustanovnih članov ekipe.

