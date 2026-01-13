Naslovnica
Formula 1

Cadillac z izgledom dirkalnika navdušil navijače

Barcelona, 13. 01. 2026 18.05 pred 38 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.M.
Cadillac

V sezoni 2026 se bo Formuli 1 pridružila ekipa Cadillac. Na družbenih omrežjih so razkrili izgled dirkalnika za uvodna testiranja pred začetkom nove sezone, ki bodo med 26. in 30. januarjem potekala v Barceloni. Posebna barvna shema z eno besedo izgleda fenomenalno.

"Shakedown Week" je v Formuli 1 kratek testni teden, ki ga ekipe opravijo pred uradnimi predsezonskimi testiranji. Pozornost je na delovanju dirkalnika, vožnje so posledično kratke, dirkačem pa na prvem mestu niso časi, ki jih zabeležijo. V primeru Cadillaca, ki bo letos ob desetih ostalih moštvih dočakal svoj debi, je to predvsem priložnost za prvi tehnični preizkus novega, težko pričakovanega projekta.

Cadillac
Cadillac
FOTO: X

Na uradnem Instagram profilu, kjer jim sledi že več kot tri milijone ljudi, so objavili izgled dirkalnika, ki se bo čez manj kot dva tedna zapeljal po stezi v katalonski prestolnici. Kot so zapisali, je podoba enkratna in začasna, kar v formuli 1 ni nič novega – ekipe takšne kamuflažne barvne sheme med testiranji uporabljajo pogosto, njihov cilj pa je prikriti aerodinamične podrobnosti pred začetkom nove sezone. Ameriška ekipa je poskrbela za poseben dodatek – vključili so imena vseh ustanovnih članov ekipe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Naša nova testna barvna shema je posvečena Detroitu in moči ekipe Cadillac, hkrati pa prikriva oblikovalske skrivnosti naše ekipe. Testiranje v Barceloni je zgolj začetek. Komaj čakamo, da prihodnji mesec z navijači delimo uradno barvno shemo," je povedal Mark Reuss, predsednik ameriškega avtomobilskega giganta General Motors, pod okriljem katerega deluje Cadillac. Ti bodo v debitantski sezoni dobre rezultate napadali z izkušenima dirkačema – po letu premora se na startno vrsto vračata Mehičan Sergio Perez in Finec Valtteri Bottas. Ta je navdušenje nad izgledom dirkalnika izrazil s komentarjem pod uradno objavo na Instagramu: "Si ga lahko izposodim za en krog?"

formula 1 cadillac dirkalnik

Ronin
13. 01. 2026 18.40
Batmobil
dinozaver79
13. 01. 2026 18.40
Nice
bibaleze
