Cadillac z izgledom dirkalnika navdušil navijače

"Shakedown Week" je v Formuli 1 kratek testni teden, ki ga ekipe opravijo pred uradnimi predsezonskimi testiranji. Pozornost je na delovanju dirkalnika, vožnje so posledično kratke, dirkačem pa na prvem mestu niso časi, ki jih zabeležijo. V primeru Cadillaca, ki bo letos ob desetih ostalih moštvih dočakal svoj debi, je to predvsem priložnost za prvi tehnični preizkus novega, težko pričakovanega projekta.
Na uradnem Instagram profilu, kjer jim sledi že več kot tri milijone ljudi, so objavili izgled dirkalnika, ki se bo čez manj kot dva tedna zapeljal po stezi v katalonski prestolnici. Kot so zapisali, je podoba enkratna in začasna, kar v formuli 1 ni nič novega – ekipe takšne kamuflažne barvne sheme med testiranji uporabljajo pogosto, njihov cilj pa je prikriti aerodinamične podrobnosti pred začetkom nove sezone. Ameriška ekipa je poskrbela za poseben dodatek – vključili so imena vseh ustanovnih članov ekipe.
"Naša nova testna barvna shema je posvečena Detroitu in moči ekipe Cadillac, hkrati pa prikriva oblikovalske skrivnosti naše ekipe. Testiranje v Barceloni je zgolj začetek. Komaj čakamo, da prihodnji mesec z navijači delimo uradno barvno shemo," je povedal Mark Reuss, predsednik ameriškega avtomobilskega giganta General Motors, pod okriljem katerega deluje Cadillac. Ti bodo v debitantski sezoni dobre rezultate napadali z izkušenima dirkačema – po letu premora se na startno vrsto vračata Mehičan Sergio Perez in Finec Valtteri Bottas. Ta je navdušenje nad izgledom dirkalnika izrazil s komentarjem pod uradno objavo na Instagramu: "Si ga lahko izposodim za en krog?"
