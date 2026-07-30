F1: Če vojne ne bo konec, se bo sezona končala v Evropi

Koledar Formule 1 je letošnjo sezono močno zaznamovala vojna med Združenimi državami Amerike in Iranom. Dirki, ki sta bili aprila predvideni v Savdski Arabiji in Bahrajnu, sta bili zaradi konflikta odpovedani oziroma prestavljeni. Slednjo bo 4. oktobra gostilo malezijsko dirkališče Sepang.

Predsednik in izvršni direktor Formule 1 Stefano Domenicali je dejal, da bo odločitev o tem, ali bosta dirki v Katarju, ki je na sporedu 29. novembra, in zadnja dirka sezone v Abu Dabiju, predvidena za 6. december, izpeljani, sprejeta do sredine septembra.

"Za nas sta danes dirki v Katarju in Abu Dabiju potrjeni," je dejal Domenicali. "Mimogrede, vstopnice so že razprodane. To je neverjeten znak, kako večji je šport od problema, s katerim se sooča naš svet," je dodal 61. letnik.