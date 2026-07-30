F1: Če vojne ne bo konec, se bo sezona končala v Evropi

Koledar Formule 1 je letošnjo sezono močno zaznamovala vojna med Združenimi državami Amerike in Iranom. Dirki, ki sta bili aprila predvideni v Savdski Arabiji in Bahrajnu, sta bili zaradi konflikta odpovedani oziroma prestavljeni. Slednjo bo 4. oktobra gostilo malezijsko dirkališče Sepang.
Predsednik in izvršni direktor Formule 1 Stefano Domenicali je dejal, da bo odločitev o tem, ali bosta dirki v Katarju, ki je na sporedu 29. novembra, in zadnja dirka sezone v Abu Dabiju, predvidena za 6. december, izpeljani, sprejeta do sredine septembra.
"Za nas sta danes dirki v Katarju in Abu Dabiju potrjeni," je dejal Domenicali. "Mimogrede, vstopnice so že razprodane. To je neverjeten znak, kako večji je šport od problema, s katerim se sooča naš svet," je dodal 61. letnik.
Domenicali je dodal, da ima Formula 1 pripravljene tudi načrte za nepredvidene razmere, če bi se iransko-ameriški konflikt nadaljeval.
"Seveda bomo odločitev sprejeli, če se razmere do sredine septembra ne bodo razvile tako, kot pričakujemo," je dejal Domenicali. Dodal je: "V zvezi s tem lahko potrdim le, da bo, če izvedba ne bo mogoča, konec sezone v Evropi."
Kje v Evropi, za zdaj še ni znano
Italijan ni podrobneje pojasnil, kje bi bila zadnja dirka, če bi morali odpovedati veliki nagradi na Bližnjem vzhodu, je pa potrdil, da je na seznamu možnih zamenjav italijansko dirkališče Imola, Domenicalijev rojstni kraj in dom Ferrarija ter vodilnega v skupnem seštevku v letošnji sezoni Formule 1, Kimija Antonellija.
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