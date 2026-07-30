Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

F1: Če vojne ne bo konec, se bo sezona končala v Evropi

London, 30. 07. 2026 09.15 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Š.Z.
Stefano Domenicali

Napetosti na Bližnjem vzhodu bi lahko vplivale tudi na zaključek sezone Formule 1. V primeru odpovedi dirk v Katarju in Abu Dabiju vodstvo tekmovanja že razmišlja o alternativi: sezono bi lahko zaključili na evropskem prizorišču, je razkril izvršni direktor F1 Stefano Domenicali.

Formula 1
Formula 1
FOTO: AP

Koledar Formule 1 je letošnjo sezono močno zaznamovala vojna med Združenimi državami Amerike in Iranom. Dirki, ki sta bili aprila predvideni v Savdski Arabiji in Bahrajnu, sta bili zaradi konflikta odpovedani oziroma prestavljeni. Slednjo bo 4. oktobra gostilo malezijsko dirkališče Sepang.

Predsednik in izvršni direktor Formule 1 Stefano Domenicali je dejal, da bo odločitev o tem, ali bosta dirki v Katarju, ki je na sporedu 29. novembra, in zadnja dirka sezone v Abu Dabiju, predvidena za 6. december, izpeljani, sprejeta do sredine septembra.

"Za nas sta danes dirki v Katarju in Abu Dabiju potrjeni," je dejal Domenicali. "Mimogrede, vstopnice so že razprodane. To je neverjeten znak, kako večji je šport od problema, s katerim se sooča naš svet," je dodal 61. letnik.

Stefano Domenicali in Mohammed bin Sulayem
Stefano Domenicali in Mohammed bin Sulayem
FOTO: AP

Domenicali je dodal, da ima Formula 1 pripravljene tudi načrte za nepredvidene razmere, če bi se iransko-ameriški konflikt nadaljeval.

"Seveda bomo odločitev sprejeli, če se razmere do sredine septembra ne bodo razvile tako, kot pričakujemo," je dejal Domenicali. Dodal je: "V zvezi s tem lahko potrdim le, da bo, če izvedba ne bo mogoča, konec sezone v Evropi."

Kje v Evropi, za zdaj še ni znano

Italijan ni podrobneje pojasnil, kje bi bila zadnja dirka, če bi morali odpovedati veliki nagradi na Bližnjem vzhodu, je pa potrdil, da je na seznamu možnih zamenjav italijansko dirkališče Imola, Domenicalijev rojstni kraj in dom Ferrarija ter vodilnega v skupnem seštevku v letošnji sezoni Formule 1, Kimija Antonellija.

Lewis Hamilton in Kimi Antonelli
Lewis Hamilton in Kimi Antonelli
FOTO: AP
Formula 1 Stefano Domenicali Fia

Na poletne počitnice se najbolj sproščen odpravlja Antonelli

24ur.com Kako bo vojna vplivala na motoGP in formulo 1?
24ur.com 'Vedel sem, da bomo dominantni na začetku sezone, a pravi indikator moči bo Evropa'
24ur.com Vroče bo
24ur.com Bagnaia: Če ne bi čutil pritiska, bi pomenilo, da je nekaj narobe
24ur.com Formula 1 kmalu brez dveh VN: v nevarnosti Bahrajn in Savdska Arabija
24ur.com Sta brata Marquez res tako daleč za Aprilio? Odgovor bo dal Jerez
24ur.com Marquez po novi točkovni ničli: Sezona je izgubljena, gledam proti naslednji
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bu?e24 1
30. 07. 2026 10.41
Ja iran kako si drzneš obstajat in celo da se še braniš mislim groza no
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Slavna mama razkrila, kaj želi zapustiti svojim otrokom: to ni denar
Slavna mama razkrila, kaj želi zapustiti svojim otrokom: to ni denar
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Kaley Cuoco pokazala prikupen posnetek iz ultrazvoka
Kaley Cuoco pokazala prikupen posnetek iz ultrazvoka
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je bila videti kot kopija slavne mame
Pri 43 letih v kopalkah jemlje dih: znana Slovenka pokazala zavidljivo postavo
Pri 43 letih v kopalkah jemlje dih: znana Slovenka pokazala zavidljivo postavo
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Italijanski otok, ki ga množice še niso odkrile
Italijanski otok, ki ga množice še niso odkrile
vizita
Portal
Kateri večerji se morate izogniti za zdravo srce?
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
Sonce kožo postara hitreje kot čas: kaj se v resnici dogaja pri fotostaranju
Sonce kožo postara hitreje kot čas: kaj se v resnici dogaja pri fotostaranju
cekin
Portal
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
V Ljubljani zadeli več kot 420.000 evrov: izžrebana že tretja Šestica v manj kot mesecu dni
V Ljubljani zadeli več kot 420.000 evrov: izžrebana že tretja Šestica v manj kot mesecu dni
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
moskisvet
Portal
Njeno srce naj bi osvojil 11 let mlajši zvezdnik NBA
To ni obešalnik: čemu v resnici služi ročaj nad vrati avtomobila?
To ni obešalnik: čemu v resnici služi ročaj nad vrati avtomobila?
Zaradi plešavosti so se mu posmehovali, po 20-urni operaciji pokazal rezultate
Zaradi plešavosti so se mu posmehovali, po 20-urni operaciji pokazal rezultate
Slovenke, ki so v Egiptu iskale pot iz revščine
Slovenke, ki so v Egiptu iskale pot iz revščine
dominvrt
Portal
Te viseče rože bodo preživele tudi največjo vročino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
okusno
Portal
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
Presenetite goste piknika s hitro sladico po receptu tekmovalke MasterChefa
Presenetite goste piknika s hitro sladico po receptu tekmovalke MasterChefa
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
voyo
Portal
Pobesneli Max: Cesta besa
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
IQ 160
IQ 160
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820