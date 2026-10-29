Checa na domačih tleh čaka jubilejna 300. dirka

Sergio Perez je del dirkaške elite, med katero se je vrnil po enoletnem premoru, že 14. sezono. V tem času je startal na 299 dirkah, naslednja na VN Mehike pa bo čudovit jubilej. 36-letnik, ki je do sedaj zbral 6 zmag, 39 uvrstitev na stopničke in 3 najboljše startne položaje, na njej po videnem v dosedanjem delu sezone s svojim Cadillacom ne bo konkurenčen, je pa z ameriško ekipo podaljšal pogodbo do leta 2029.

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"Neverjetno je slaviti 300. dirko doma," Mehičan ni skrival navdušenja. Pri petnajstih letih je z dirkaškimi sanjami odšel v Nemčijo, kjer je živel nad restavracijo in pomagal v kuhinji. Danes pa pri navijačih priljubljeni Checo velja za enega najbolj prepoznavnih mehiških športnikov. "Kot dirkač vedno sanjaš o boju za naslov prvaka, a nikoli ne pomisliš, kaj to pomeni za tvojo državo. Ko sem začel dirkati, Formula 1 v Mehiki ni pomenila nič, danes pa je to eden od najbolj priljubljenih športov," pravi Perez.

Slavje po tretjem mestu na domači dirki FOTO: Profimedia

Domača velika nagrada leta 2021 je gotovo ena tistih, ki jih ima v najlepšem spominu. Postal je prvi Mehičan, ki se je v Ciudadu de Mexicu uvrstil na stopničke. Pred njim sta bila le njegov takratni moštveni kolega Max Verstappen in Lewis Hamilton. Od takratnega delodajalca Red Bulla se je poslovil leta 2024, leto prej pa je dosegel najboljši rezultat kariere, saj je sezono sklenil kot podprvak. Njegovo zdajšnje moštvo je svetlobna leta za rdečimi biki in popolnoma nekonkurenčno, a je prav to tisto, kar ga motivira: "V bistvu smo zadnja ekipa in želim si videti, kako napredujemo. Velik izziv je biti del nečesa novega, projekta v nastajanju. A v meni je še veliko ognja."