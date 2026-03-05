'Dirka formule 1 ni le športni dogodek, je spektakel za vsakogar'

Karavana dirkačev formule 1 je pripravljena, da zapelje na stezo. Prva letošnja dirka se bo odvila v Avstraliji, kjer pa bodo organizatorji, kot je v navadi, poskrbeli ne le za ljubitelje dirke, temveč tudi za vse ostale obiskovalce. "Obisk dirk formule 1 ni samo športni dogodek. Če pogledamo z vidika novinarja, imamo mi resda malo širši dostop kot navijači in mogoče tudi lažji dostop do dirkačev in ekip, a tudi za navijače je poskrbljeno fantastično. To je res šport, ki je eden najbolj fascinantnih za navijače," je povedal Aljaž Golčer, ki bo letošnjo sezono glavni komentator dirk.

Aljaž Golčer FOTO: VOYO

Prepričan je namreč, da gre pri formuli 1 za spektakel, na katerem vsakdo lahko najde nekaj zase. "Marsikdo bo rekel, da na televiziji doma vidiš več. Kar se tiče dirke, to drži, a kar se tiče celotne izkušnje, doživiš več. Vidiš razstavljene dirkalnike, stojnice, vse spremljevalne dogodke, kot so koncerti, srečaš lahko veliko znanih obrazov, vse to je del spektakla," je povedal komentator.

Ne le številni koncerti ali ostali dogodki, dirke si v živo ogledajo tudi svetovno znani obrazi. "Številni zvezdniki so veliki navdušenci nad motošportom. Recimo Gordon Ramsay, Jeremy Clarkson. Drugi zvezdniki morda ne poznajo toliko tega športa, a so prav zato kot gostje toliko bolj pomembni, da tudi drugim predstavijo ta šport. Pred leti so tako v Austinu v ZDA ob dirki organizirali koncert Taylor Swift, da privabijo gledalce. Vse skupaj doda dodano vrednost" je dejal.

Formulo 1 boste lahko v letošnji sezoni spremljali na Kanalu A in VOYO! Prvi dirkaški vikend bo na sporedu že ta konec tedna (6.–8. marec), ko se bo vse skupaj začelo z VN Avstralije.

K veliko pozornosti, pa tudi k sami priljubljenosti formule 1, pogosto prispevajo filmi. Še posebej, če v njih igrajo takšni zvezdniki, kot je Brad Pitt. In čeprav jim vedno ne uspe ujeti popolnoma pravilnega utripa, kar zmoti le tiste prave in zagrete poznavalce, so odlična popestritev pri športu. "Zadnji film z Bradom Pittom je bil zelo zanimiv, čeprav morda ni bila povsem prava prezentacija celotnega dogajanja dirk formule 1. A filmska ekipa je imela neverjeten dostop, snemali so na pravih dirkah, imeli prilagojene dirkalnike za igralce," je povedal Golčer.

Brad Pitt v filmu F1 FOTO: Profimedia

Niso pa le igralci, slavni kuharji ali voditelji tisti, ki so zvezdniki, največji zvezdniki so namreč dirkači sami. Zavedajo se, da niso le športniki, temveč nekaj več. "Lewis Hamilton je modna ikona, Max Verstappen je navdušenec nad dirkanjem, Fernando Alonso ima svojo karting stezo. Nekateri imajo raje medijske obveznosti, drugi nekoliko manj, a vsi so zvezdniki, ki so navajeni medijskega nastopanja in se zavedajo, kako pomembno je imeti prezenco," je prepričan naš komentator.