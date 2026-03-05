Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

'Dirka formule 1 ni le športni dogodek, je spektakel za vsakogar'

Ljubljana, 05. 03. 2026 17.31 pred 4 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik K.A.
Formula 1

Po prvem dirkaškem vikendu v razredu MotoGP se ta konec tedna začenja tudi nova sezona formule 1. Dirkači so pripravljeni, prav tako pa tudi naša ekipa, ki bo za vas spremljala dirke in pripravljala vsebine tudi iz dirkaških garaž. A formula 1 ni dogodek le za ljubitelje bencinskih hlapov, gre za spektakel, na katerem lahko vsakdo najde nekaj zase.

Karavana dirkačev formule 1 je pripravljena, da zapelje na stezo. Prva letošnja dirka se bo odvila v Avstraliji, kjer pa bodo organizatorji, kot je v navadi, poskrbeli ne le za ljubitelje dirke, temveč tudi za vse ostale obiskovalce. "Obisk dirk formule 1 ni samo športni dogodek. Če pogledamo z vidika novinarja, imamo mi resda malo širši dostop kot navijači in mogoče tudi lažji dostop do dirkačev in ekip, a tudi za navijače je poskrbljeno fantastično. To je res šport, ki je eden najbolj fascinantnih za navijače," je povedal Aljaž Golčer, ki bo letošnjo sezono glavni komentator dirk.

Aljaž Golčer
Aljaž Golčer
FOTO: VOYO

Prepričan je namreč, da gre pri formuli 1 za spektakel, na katerem vsakdo lahko najde nekaj zase. "Marsikdo bo rekel, da na televiziji doma vidiš več. Kar se tiče dirke, to drži, a kar se tiče celotne izkušnje, doživiš več. Vidiš razstavljene dirkalnike, stojnice, vse spremljevalne dogodke, kot so koncerti, srečaš lahko veliko znanih obrazov, vse to je del spektakla," je povedal komentator.

Preberi še Nova sezona Formule 1 na Kanalu A in VOYO

Ne le številni koncerti ali ostali dogodki, dirke si v živo ogledajo tudi svetovno znani obrazi. "Številni zvezdniki so veliki navdušenci nad motošportom. Recimo Gordon Ramsay, Jeremy Clarkson. Drugi zvezdniki morda ne poznajo toliko tega športa, a so prav zato kot gostje toliko bolj pomembni, da tudi drugim predstavijo ta šport. Pred leti so tako v Austinu v ZDA ob dirki organizirali koncert Taylor Swift, da privabijo gledalce. Vse skupaj doda dodano vrednost" je dejal.

Formulo 1 boste lahko v letošnji sezoni spremljali na Kanalu A in VOYO! Prvi dirkaški vikend bo na sporedu že ta konec tedna (6.–8. marec), ko se bo vse skupaj začelo z VN Avstralije.

K veliko pozornosti, pa tudi k sami priljubljenosti formule 1, pogosto prispevajo filmi. Še posebej, če v njih igrajo takšni zvezdniki, kot je Brad Pitt. In čeprav jim vedno ne uspe ujeti popolnoma pravilnega utripa, kar zmoti le tiste prave in zagrete poznavalce, so odlična popestritev pri športu. "Zadnji film z Bradom Pittom je bil zelo zanimiv, čeprav morda ni bila povsem prava prezentacija celotnega dogajanja dirk formule 1. A filmska ekipa je imela neverjeten dostop, snemali so na pravih dirkah, imeli prilagojene dirkalnike za igralce," je povedal Golčer.

Brad Pitt v filmu F1
Brad Pitt v filmu F1
FOTO: Profimedia

Niso pa le igralci, slavni kuharji ali voditelji tisti, ki so zvezdniki, največji zvezdniki so namreč dirkači sami. Zavedajo se, da niso le športniki, temveč nekaj več. "Lewis Hamilton je modna ikona, Max Verstappen je navdušenec nad dirkanjem, Fernando Alonso ima svojo karting stezo. Nekateri imajo raje medijske obveznosti, drugi nekoliko manj, a vsi so zvezdniki, ki so navajeni medijskega nastopanja in se zavedajo, kako pomembno je imeti prezenco," je prepričan naš komentator.

Preberi še Charles Leclerc se je na skrivaj poročil

Ob tem se je spomnil tudi preteklega vikenda, ko se je do oltarja sprehodil voznik Ferrarija Charles Leclerc. Njegova poroka je odmevala po celem svetu. "Zanimivo je, da je poroka sicer potekala na skrivaj, a vseeno so se na spletu takoj pojavile fotografije, kako sta se mladoporočenca peljala v Ferrariju iz leta 1957, ki stane okoli 12 milijonov evrov," je še komentiral in ponovno povabil k ogledu dirk formule 1. "Noro zanimivo bo," je obljubil za konec.

formula 1 zabava šport dirka aljaž golčer

Nova sezona Formule 1 na Kanalu A in VOYO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Družina Hajdi obtičala na La Gomeri: Zapleti na potovanju
Družina Hajdi obtičala na La Gomeri: Zapleti na potovanju
zadovoljna
Portal
Na dogodku se je pojavila kar v spodnjicah
Razšla sta se po osemletni romanci, zdaj je v objem ujel novo zvezdo
Razšla sta se po osemletni romanci, zdaj je v objem ujel novo zvezdo
Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi
Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
vizita
Portal
Najbolj učinkovit način za znižanje hormona stresa: zakaj je prav hoja ključ do ravnovesja
Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge
Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge
5 živil, ki jih je dobro jesti pred spanjem za boljši počitek
5 živil, ki jih je dobro jesti pred spanjem za boljši počitek
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
cekin
Portal
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
Pustila študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Pustila študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Rekordne plače v novi sezoni Formule 1
Rekordne plače v novi sezoni Formule 1
Vlada podaljšala shemo skrajšanega delovnega časa
Vlada podaljšala shemo skrajšanega delovnega časa
moskisvet
Portal
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Kviz za prave F1 navdušence
Kviz za prave F1 navdušence
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
dominvrt
Portal
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Mušice v sobnih rastlinah: učinkovit trik z vžigalicami in preventiva
Mušice v sobnih rastlinah: učinkovit trik z vžigalicami in preventiva
Seznam inavazivnih tujerodnih okrasnih rastlin
Seznam inavazivnih tujerodnih okrasnih rastlin
okusno
Portal
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Najbolj priljubljena sestavina pomladi
Najbolj priljubljena sestavina pomladi
Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli
Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
voyo
Portal
Tom Clancy: Brez obžalovanja
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551