Dirkač Formule 1 zavrnil letalo, do naslednje dirke bo kolesaril

Finski dirkač moštva Cadillac Valtteri Bottas je svojo kolesarsko pot začel na letališču Kuala Lumpur in bo moral do Singapurja kolesariti 350 kilometrov. 37-letni dirkač bo moral pot zaključiti v četrtek, ko se bo moral v Singapurju pojaviti pred novinarji in opraviti svoje medijske dolžnosti.
Finec ni domač le v dirkalnikih Formule 1, saj je zanj kolesarjenje več kot le hobi. Redno nastopa na zahtevnih elitnih preizkušnjah v makadamskem kolesarstvu (gravel), dolge vzdržljivostne ture pa pogosto uporablja kot eno glavnih oblik telesne in psihične priprave med naporno sezono Formule 1.
Bottas se je v Singapurju doslej enkrat uvrstil na zmagovalni oder. Leta 2017 je bil tretji kot dirkač Mercedesa. Po sezoni 2025, v kateri je opravljal vlogo rezervnega dirkača, se je leta 2026 vrnil med stalne dirkače. Skupaj z Mehičanom Sergiem Perezem zastopa ameriško moštvo Cadillac.
Gravel kolesarstvo je hitro rastoča disciplina, ki združuje elemente cestnega in gorskega kolesarjenja. Kolesarji uporabljajo posebna kolesa, ki so bolj robustna od cestnih, a hitrejša od gorskih, kar jim omogoča vožnjo po različnih podlagah, kot so makadamske ceste, gozdne poti in utrjene poti. Ta disciplina poudarja vzdržljivost in vsestranskost, saj se dirke pogosto odvijajo na dolgih razdaljah v naravnem okolju.
Dirkališče Marina Bay Street Circuit je znano kot prvo mestno dirkališče v Aziji, ki gosti dirko Formule 1. Ena njegovih najbolj prepoznavnih lastnosti je, da se dirka odvija ponoči pod močnimi reflektorji, kar ustvarja edinstveno vzdušje. Proga je speljana po javnih cestah v središču mesta, znana pa je po svoji tehnični zahtevnosti, številnih zavojih in visoki vlažnosti, ki predstavlja velik fizični izziv za dirkače.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.