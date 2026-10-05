Dirkač Formule 1 zavrnil letalo, do naslednje dirke bo kolesaril

Finski dirkač moštva Cadillac Valtteri Bottas je svojo kolesarsko pot začel na letališču Kuala Lumpur in bo moral do Singapurja kolesariti 350 kilometrov. 37-letni dirkač bo moral pot zaključiti v četrtek, ko se bo moral v Singapurju pojaviti pred novinarji in opraviti svoje medijske dolžnosti.

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Finec ni domač le v dirkalnikih Formule 1, saj je zanj kolesarjenje več kot le hobi. Redno nastopa na zahtevnih elitnih preizkušnjah v makadamskem kolesarstvu (gravel), dolge vzdržljivostne ture pa pogosto uporablja kot eno glavnih oblik telesne in psihične priprave med naporno sezono Formule 1.

Valtteri Bottas FOTO: AP

Bottas se je v Singapurju doslej enkrat uvrstil na zmagovalni oder. Leta 2017 je bil tretji kot dirkač Mercedesa. Po sezoni 2025, v kateri je opravljal vlogo rezervnega dirkača, se je leta 2026 vrnil med stalne dirkače. Skupaj z Mehičanom Sergiem Perezem zastopa ameriško moštvo Cadillac.