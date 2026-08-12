Tatovi so se spravili nad dirkača Formule 1

23-letni Franco Colapinto je prosti čas med prvim in drugim delom sezone preživljal ob jezeru Como v Italiji. Oddih se je nepričakovano sprevrgel v precej neprijetno izkušnjo. Po poročanju tujih medijev so tatovi vlomili v njegov avtomobil in odnesli kovčke ter več osebnih stvari.

Dirkač ekipe Alpine se je po tem oglasil na družbenih omrežjih in neprijetno izkušnjo pospremil tudi z nekaj ironije. "Kdo bi si mislil, da bodo Italijani Latinoameričanu ukradli vse. Prepričan sem, da jim mate ne bo všeč," je zapisal Colapinto.

Objava je nato sprožila nekaj negativnih odzivov. Argentinec je prvotno primerjal tudi varnost v Italiji in Argentini, pozneje pa omembo Italijanov spremenil v Evropejce. Na koncu je objavo povsem izbrisal.

Nekoliko pozneje je objavil še fotografije, ki so nastale pred krajo. "Zadnje fotografije teh oblačil, mateja in vsega drugega. Upam, da bodo tisti, ki so jih vzeli, v njih uživali," je zapisal 23-letnik.