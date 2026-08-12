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Formula 1

Tatovi so se spravili nad dirkača Formule 1

Como, 12. 08. 2026 18.51 pred 8 urami 2 min branja 2

Avtor:
S.V.
Franco Colapinto

Poletni premor v Formuli 1 se za Franca Colapinta ni razpletel tako mirno, kot si je predstavljal. Argentinski dirkač je med počitnicami ob italijanskem jezeru Como postal žrtev tatov, ki so mu odnesli več osebnih predmetov, med drugim oblačila in tudi pribor za pripravo priljubljenega južnoameriškega napitka mate.

23-letni Franco Colapinto je prosti čas med prvim in drugim delom sezone preživljal ob jezeru Como v Italiji. Oddih se je nepričakovano sprevrgel v precej neprijetno izkušnjo. Po poročanju tujih medijev so tatovi vlomili v njegov avtomobil in odnesli kovčke ter več osebnih stvari.

Dirkač ekipe Alpine se je po tem oglasil na družbenih omrežjih in neprijetno izkušnjo pospremil tudi z nekaj ironije. "Kdo bi si mislil, da bodo Italijani Latinoameričanu ukradli vse. Prepričan sem, da jim mate ne bo všeč," je zapisal Colapinto.

Objava je nato sprožila nekaj negativnih odzivov. Argentinec je prvotno primerjal tudi varnost v Italiji in Argentini, pozneje pa omembo Italijanov spremenil v Evropejce. Na koncu je objavo povsem izbrisal.

Nekoliko pozneje je objavil še fotografije, ki so nastale pred krajo. "Zadnje fotografije teh oblačil, mateja in vsega drugega. Upam, da bodo tisti, ki so jih vzeli, v njih uživali," je zapisal 23-letnik.

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Na stezi ima Colapinto letos precej več razlogov za zadovoljstvo. Po zahtevni sezoni 2025 je v prvih 11 dirkah letošnjega prvenstva točke osvojil na šestih, najboljši rezultat kariere pa dosegel s šestim mestom na Veliki nagradi Kanade.

Formula 1 se bo po poletnem premoru nadaljevala z Veliko nagrado Nizozemske v Zandvoortu (21.–23. avgust) na Kanalu A in VOYO.

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KOMENTARJI2

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golobove drobtinice
12. 08. 2026 20.21
Po obrazu spominja na dirkača iz Brazilije - Ayrton Senna.
Odgovori
0 0
Finfer
12. 08. 2026 19.27
Pravilno,smrkavec ima tako in tako preveč saj si ne zasluži toliko milijonov za tisto ničvredno dirkanje ki nikogar ne zanima !!
Odgovori
-3
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