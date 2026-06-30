Dirkača Mercedesa med dirko z nenavadno odpovedjo

Zaradi visokih temperatur, ki so te dni zajele večino Evrope, je bila 71 krogov dolga dirka prva v letošnji sezoni, ki je bila označena kot vročinsko nevarna. Po pravilu, ki ga je vpeljala FIA (Mednarodna avtomobilistična zveza), morajo dirkači Formule 1 na dirkah, pri katerih temperature presežejo prag 31 stopinj Celzija, nositi hladilne sisteme.

Nekateri dirkači tega ne nosijo, saj je za njih to moteče ali pa hladilni sistemi med dirko radi odpovejo in imajo nato obratni učinek ter lahko dirkača grejejo. Ker nošenje hladilnega sistema ni obvezno, morajo tisti dirkači, ki se odločijo, da tega ne bodo uporabljali, na sebi nositi balast, da preprečijo konkurenčno prednost v obliki manjše teže zaradi neuporabe hladilne opreme.

Zmagovalec nedeljske dirke George Russell in njegov moštveni kolega Kimi Antonelli, ki je končal na tretjem mestu, nista imela težav s hladilno opremo, sta pa imela zato težavo z drugo opremo oz. sistemom. Dirkača Mercedesa sta po dirki dejala, da jima je odpovedal sistem za dovajanje pijače. "Sistem za pitje je odpovedal, ravno na pravi dirki se je to zgodilo ... Malo sem žejen," je po osvojenem prvem mestu prek radia sarkastično svojemu moštvu sporočil Russell.

Po dirki je v sobi za ohlajevanje voznikov tudi Italijan Antonelli razkril, da mu je odpovedal sistem za dovajanje pijače. Drugouvrščeni na dirki Max Verstappen je po dirki dejal, da je imela njegova pijača zaradi vročine okus po čaju.