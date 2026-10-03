S startnega položaja VN Bahrajna bo začel Verstappen

V prvem delu kvalifikacij je slavil Nizozemec Max Verstappen s časom 1:36.477, ki je bil na vrhu od začetka prvega dela. Pred izpadom iz kvalifikacij se je uspelo rešiti kar nekaj dirkačem. Liam Lawson je ostal na 10. mestu, Lance Stroll se je prebil na 11. mesto, a ga je Fernando Alonso prehitel. Oliver Bearman se je povzpel na 16. mesto in s tem prehitel Carlosa Sainza, a potem se je Španec povzpel na 12. mesto. Gabriel Bortoleto je skočil na 8. mesto, Nico Hulkenberg pa ni uspel dovolj izboljšati časa, da bi se izognil izpadu. V prvem delu so tako poleg Hulkenberga izpadli tudi Sergio Perez , Valtteri Bottas, Alex Albon, Esteban Ocon in Bearman.
Tudi drugi del kvalifikacij je pripadel Verstappnu
Drugi čas kvalifikacij je dosegel Kimi Antonelli. Tik pod deseterico je končal Lawson, ki ga je v zadnjem trenutku prehitel Bortoleto. Alvin Lindvald je prekinil svoj edini krog, čeprav to ob njegovi kazni ni nič pomenilo. Poleg Lindvalda so izpadli tudi Franco Colapinto, Stroll, Sainz, Alonso in Lawson.
Sklepni del kvalifikacij
Svoje delo je tudi v sklepnem delu kvalifikacij opravil Verstappen. Najbolj se mu je približal Lewis Hamilton. Na tretjem mestu je končal Isack Hadjar. Prvo peterico sta dopolnila še Mercedesov Kimi Antonelli in Ferrarijev Charles Leclerc. Hadjar bo dirko začel na osmem mestu, kar pomeni, da bosta iz druge vrste startala Antonelli in Leclerc.
Zadnje dejanje dirkaškega vikenda bomo prenašali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO od 8.30 dalje, ko začnemo s studijskim delom.
Kvalifikacije za VN Bahrajna, rezultati:
1. Max Verstappen 1:35.130
2. Lewis Hamilton +0.298
3. Isack Hadjar +0.428
4. Kimi Antonelli +0.501
5. Charles Leclerc +0.536
6. Lando Norris +0.627
7. Oscar Piastri +0.632
8. George Russell +0.741
9. Pierre Gasly +2.080
10. Gabriel Bortoleto +2.543
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