S startnega položaja VN Bahrajna bo začel Verstappen

V prvem delu kvalifikacij je slavil Nizozemec Max Verstappen s časom 1:36.477, ki je bil na vrhu od začetka prvega dela. Pred izpadom iz kvalifikacij se je uspelo rešiti kar nekaj dirkačem. Liam Lawson je ostal na 10. mestu, Lance Stroll se je prebil na 11. mesto, a ga je Fernando Alonso prehitel. Oliver Bearman se je povzpel na 16. mesto in s tem prehitel Carlosa Sainza, a potem se je Španec povzpel na 12. mesto. Gabriel Bortoleto je skočil na 8. mesto, Nico Hulkenberg pa ni uspel dovolj izboljšati časa, da bi se izognil izpadu. V prvem delu so tako poleg Hulkenberga izpadli tudi Sergio Perez , Valtteri Bottas, Alex Albon, Esteban Ocon in Bearman.