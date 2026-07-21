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Formula 1

V zadnjih petih letih nikoli zmagal dirkač s 'pole' pozicije

Mogyorod, 21. 07. 2026 12.20 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
R.S.
Lando Norris na VN Madžarske

Prizorišče velike nagrade Madžarske v Mogyorodu bo zadnje pred poletnim premorom v Formuli 1. Z najboljšim izhodiščem se bo na severni del naših vzhodnih sosedov podal Kimi Antonelli. Italijan se na naslednje prizorišče podaja kot zmagovalec zadnje dirke v Spa-Francorchampsu in vodilni v skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva. Njegovi tekmeci bodo na zadnji dirki pred premorom poskušali storiti vse, da bo njihov zaostanek za Italijanom po polovici sezone čim manjši.

Za dirkači kraljice motošporta Formule 1 je odpeljanih že deset dirk v letošnji sezoni. Doslej smo na najvišji stopnički nedeljskih dirk venomer videli dirkača moštva Mercedes ali Ferrari. Italijan Kimi Antonelli je slavil na šestih dirkah, njegov moštveni kolega George Russell je slavil na uvodni dirki v Avstraliji in pri naših severnih sosedih Avstrijcih. Preostali dve zmagi pa sta si med seboj razdelila dirkača Ferrarija Charles Leclerc, ki je slavil na kultnem Silverstonu, in Lewis Hamilton, ki je bil od vseh najhitrejši na dirki v Barceloni.

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V lanski sezoni je na dirkališču v Mogyorodu slavil aktualni svetovni prvak Lando Norris pred moštvenim kolegom pri McLarnu Oscarjem Piastrijem. Na najnižjo stopničko je stopil Russell. Trenutno vodilni v prvenstvu Antonelli je lani VN Madžarske končal šele na 10. mestu.

Letos je minilo natanko 40 let, odkar so dirkalniki Formule 1 prvič vozili na Madžarskem. Leta 1986 se je brazilski dirkač Nelson Piquet vpisal v zgodovino kot prvi zmagovalec dirkališča v Mogyorodu. Tamkajšnje dirkališče je znano po ozkih ovinkih in venomer vročem vremenu.

V zadnjih petih letih nikoli zmagal dirkač s "pole" pozicije

Čeprav je prehitevanje na Madžarskem zahtevno, saj ni veliko manevrskega prostora, se je v zadnjih petih letih zgodilo, da dirkač, ki je bil najhitrejši v kvalifikacijah, na koncu ni uspel dobiti nedeljske dirke. Lani je slavil Norris, ki je dirko sicer začel s tretjega štartnega položaja. Z identičnega štartnega položaja je v letu 2024 na koncu slavil Piastri, leta 2023 pa Max Verstappen.

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Leto poprej je Nizozemcu uspel še večji dosežek, ko je na dirki pridobil kar devet mest in na koncu zmagal po tem, ko je dirko začel z 10. mesta. Leta 2021 je na Madžarskem slavil Esteban Ocon po tem, ko je dirko začel z osmega štartnega položaja. Torej lahko predvidevamo, da tisti dirkač, ki bo v soboto dosegel najhitrejši čas kvalifikacij, ne bo slavil na nedeljski dirki.

Lando Norris bo v nedeljo branil zmago iz lanskega leta.
Lando Norris bo v nedeljo branil zmago iz lanskega leta.
FOTO: AP

Lanskoletni zmagovalec kvalifikacij Leclerc je dirko končal tik za stopničkami na četrtem mestu. Leta 2023 se je isto pripetilo tudi Hamiltonu. Predlani je Norris po tem, ko je dosegel najboljši čas kvalifikacij, končal na drugem mestu, prehitel ga je le moštveni kolega Piastri. Na drugem mestu je na koncu prav tako končal tudi Hamilton leta 2021, od katerega je bil hitrejši le Ocon.

Mercedes na Madžarskem ni zmagal že pet let

V moštvenem seštevku v letošnji sezoni močno vodi Mercedes pred Ferrarijem. A dirkalniki srebrne puščice na Madžarskem niso okusili slasti zmage že na zadnjih petih dirkah. Kot zadnji voznik Mercedesa je leta 2020 slavil njihov nekdanji dirkač Hamilton, ki je takrat slavil tretjo zaporedno zmago na dirkališču v Mogyorodu.

Max Verstappen je edini dirkač, ki je v zadnjih uspel ubraniti zmago na Madžarskem.
Max Verstappen je edini dirkač, ki je v zadnjih uspel ubraniti zmago na Madžarskem.
FOTO: AP

V zadnjih šestih letih smo sicer videli pet različnih zmagovalcev, le Verstappnu je uspelo leta 2023 ubraniti zmago iz sezone 2022. Največ zmag na tem dirkališču ima Britanec Hamilton, ki je svojo prvo zmago na Madžarskem slavil v svoji krstni sezoni Formule 1 leta 2007.

Ali se bo "prekletstvo" pole pozicije, pridobljene na kvalifikacijah, nadaljevalo, boste lahko preverili na Kanalu A in VOYO, ko bomo od petka dalje prenašali celotno dogajanje dirkaškega vikenda na Madžarskem.

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KOMENTARJI1

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Mac-tat
21. 07. 2026 13.04
Dirkališče na Madžarskem smo včasih imenovali 'hungaroring', v tem prispevku pa ni omenjeno.
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