Formula 1

Za katere nogometne klube navijajo, ko ugasnejo motorje?

Ljubljana, 21. 04. 2026 06.00 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
S.V.
Dirkači Formula 1

Tudi v svetu, kjer odločajo tisočinke sekunde, kjer so urniki odmerjeni do potankosti in kjer je pritisk skoraj nepredstavljiv, ostaja prostor za strast. Formula 1 in nogomet se morda zdita dva povsem različna svetova, a v ozadju ju povezuje prav tisto, kar šport dela velik – pripadnost, navijaštvo in čustva. Med dirkači elitnega razreda avtomobilizma tako najdemo kar nekaj takšnih, ki svojo energijo, ko snamejo čelado, usmerijo na tribune ali pred televizijske zaslone.

Fernando Alonso je že dolga leta sinonim za kraljevi klub. Čeprav prihaja iz Ovieda, je njegova zvestoba neomajna – leta 2017 je celo postal častni član. Še vedno spremlja tudi Real Oviedo, a brez dvoma njegovo srce bije za madridskega velikana.

Pogosto ga je mogoče videti na stadionu Bernabeu, večkrat pa je poudaril, da ga pri Realu navdušujejo visoki standardi, ki jih primerja tudi s svojo kariero v Formuli 1.

Podobno velja za Carlosa Sainza, ki je kot rojeni Madridčan z Realom povezan tudi družinsko. Njegov oče je celo opravljal preizkušnjo pri klubu, med njegovimi najljubšimi igralci pa je Luka Modrić. Znan je tudi po šaljivih trenutkih – nekoč je zavrnil podpis na dresu Barcelone, s čimer je še dodatno poudaril svojo zvestobo Realu.

Mladi zvezdnik Kimi Antonelli ostaja zvest domači Bologni. Leta 2025 je z navijači proslavljal zgodovinsko pokalno zmago nad Milanom, kar pove veliko o njegovi povezanosti s klubom. 

Na drugi strani Charles Leclerc podpira Monaco. Domače okolje, domač klub – kombinacija, ki jo pogosto poudarja tudi z obiski stadiona Louis II.

Pierre Gasly je eden najbolj strastnih. Paris Saint-Germain spremlja od otroštva, redno obiskuje tekme in celo investira v nogomet (FC Versailles). Nogomet opisuje kot svoj drugi najljubši šport, takoj za dirkanjem. Esteban Ocon prav tako ne skriva svoje naklonjenosti pariškemu klubu in je bil večkrat opažen na njihovih tekmah, pogosto skupaj z Gaslyjem. Trojico dopolnjuje Isack Hadjar.

Lewis Hamilton je že od petega ali šestega leta starosti zvest Arsenalu. Pogosto na družbenih omrežjih deli svoje odzive na njihove tekme in se označuje za dolgoletnega navijača londonskega kluba, čeprav je v preteklosti dvignil precej prahu z interesom za nakup Chelseaja. Ob tem je razkril tudi družinsko zanimivost – njegov stric navija za Chelsea, zato so bile tekme pogosto tudi družinsko razdeljene.

Arsenal ima še enega podpornika – Oscar Piastri, ki pa priznava, da je do tega prišlo predvsem zaradi vpliva partnerkine družine: "Vsi v njeni družini navijajo za Arsenal, zato – privzeto – tudi jaz."

George Russell medtem navija za Wolverhampton. Za klub se je navdušil zaradi očeta, ki ima sezonsko vstopnico na stadionu Molineux. Zaradi dirkaških obveznosti tekme redko obiskuje, a klub mu še vedno veliko pomeni.

Zanimiv primer je Lando Norris. V mladosti je navijal za Bristol City, danes pa priznava, da nogometa skoraj ne spremlja več. Oliver Bearman podpira svoj domači klub Chelmsford City, ki igra v šestem rangu angleškega nogometa.

Nico Hülkenberg naj bi podpiral Bayern Munich, kar glede na njegovo poreklo ni presenečenje, večkrat pa izkazuje podporo tudi nemški reprezentanci. Štirikratni svetovni prvak Max Verstappen ostaja zvest PSV-ju iz Eindhovna. Ljubezen do kluba sega v otroštvo, ko je zaradi očetove povezave s sponzorjem Philips obiskoval njihove tekme. Občasno omenja tudi simpatije do Barcelone in Manchester Uniteda, a njegov glavni klub ostaja PSV.

Franco Colapinto je eden najbolj gorečih nogometnih navijačev v karavani. Njegova izbira je Boca Juniors, katere barve pogosto ponosno nosi tudi v paddocku. Klub spremlja zelo predano, njegova številka 12 je poklon navijaški skupini La Doce. Kot Argentinec je velik občudovalec Lionela Messija. Gabriel Bortoleto navija za Flamengo.

Sergio Perez podpira Club America, enega največjih klubov v Mehiki, kjer je tudi večkrat spremljal tekme v živo. Vzdušje na stadionu Azteca opisuje kot izjemno, njegova številka 11 pa je poklon Ivanu Zamoranu. Na drugem koncu sveta Liam Lawson izpostavlja Auckland City kot svoj klub.

Valtteri Bottas javno ni jasno opredelil najljubšega kluba, omenja pa se Adelaide United. Alexander Albon naj bi gojil simpatije do Real Madrida, čeprav je bil povezan tudi z Ipswich Townom. Lance Stroll je bil opažen na tekmah Milana, vendar ni potrjeno, da gre za njegov najljubši klub – sicer je bolj predan ameriškemu nogometu in navija za New York Giants.

Seveda pa nogomet ni strast vseh. Nekateri dirkači ga spremljajo le občasno, drugi skoraj ne več. A čeprav so ob nedeljah v ospredju dirke, je jasno, da ko se ugasnejo motorji, marsikdo med njimi še vedno najprej preveri rezultat svoje najljubše ekipe.

Smrtna žrtev na Nürburgringu, sožalje izrekel tudi Verstappen

bibaleze
Portal
Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
Če si mama, potrebuješ točno te superge
Če si mama, potrebuješ točno te superge
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Majhne laži, ki vodijo v izgubo zaupanja
Majhne laži, ki vodijo v izgubo zaupanja
zadovoljna
Portal
Je sploh mogoče, da je po rojstvu štirih otrok videti tako dobro?
Dnevni horoskop: Biki bodo vztrajni, energija levov bo nalezljiva
Dnevni horoskop: Biki bodo vztrajni, energija levov bo nalezljiva
Zakaj manifestacija pogosto ne deluje in kako to spremeniti?
Zakaj manifestacija pogosto ne deluje in kako to spremeniti?
Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
vizita
Portal
Pred 30. letom naredila lifting obraza – je bila odločitev res prava?
Zakaj bi vam lahko enaka kosila pomagala do vitkejše postave
Zakaj bi vam lahko enaka kosila pomagala do vitkejše postave
Prebavne težave spomladi: kaj pravi gastroenterologija o vzrokih in preventivi
Prebavne težave spomladi: kaj pravi gastroenterologija o vzrokih in preventivi
Kaj je hidroliziran kolagen (pink collagen) in zakaj je postal tako priljubljen?
Kaj je hidroliziran kolagen (pink collagen) in zakaj je postal tako priljubljen?
cekin
Portal
'Kot Hrvaška, a ceneje'
Hišo, ki je široka le dva koraka, prodajajo za 1,37 milijona evrov
Hišo, ki je široka le dva koraka, prodajajo za 1,37 milijona evrov
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Slovenca, ki zaposlujeta invalide in rešujeta vprašanje viška hrane
Slovenca, ki zaposlujeta invalide in rešujeta vprašanje viška hrane
moskisvet
Portal
Kdo je Laila Hasanovic – vplivnica, ki jo povezujejo z Jannikom Sinnerjem
Največje modne napake moških po 40. letu
Največje modne napake moških po 40. letu
Meteora: samostani med nebom in zemljo, ki se zdijo kot drug svet
Meteora: samostani med nebom in zemljo, ki se zdijo kot drug svet
Moški in ženske: Kaj o razlikah med spoloma dejansko pravi znanost?
Moški in ženske: Kaj o razlikah med spoloma dejansko pravi znanost?
dominvrt
Portal
Delovna akcija: prenova Društva Hospic
5 preprostih idej, ki vaš dom spremenijo v enem popoldnevu
5 preprostih idej, ki vaš dom spremenijo v enem popoldnevu
Tako ljubka sta psička priljubljene slovenske pevke
Tako ljubka sta psička priljubljene slovenske pevke
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
okusno
Portal
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
5 osvežilnih idej, kako ledeni čaj spremeniti v poletno poslastico
5 osvežilnih idej, kako ledeni čaj spremeniti v poletno poslastico
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
voyo
Portal
Kmetija
Sanje grofov
Sanje grofov
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
