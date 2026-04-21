Za katere nogometne klube navijajo, ko ugasnejo motorje?

Fernando Alonso je že dolga leta sinonim za kraljevi klub. Čeprav prihaja iz Ovieda, je njegova zvestoba neomajna – leta 2017 je celo postal častni član. Še vedno spremlja tudi Real Oviedo, a brez dvoma njegovo srce bije za madridskega velikana. Pogosto ga je mogoče videti na stadionu Bernabeu, večkrat pa je poudaril, da ga pri Realu navdušujejo visoki standardi, ki jih primerja tudi s svojo kariero v Formuli 1.

Podobno velja za Carlosa Sainza, ki je kot rojeni Madridčan z Realom povezan tudi družinsko. Njegov oče je celo opravljal preizkušnjo pri klubu, med njegovimi najljubšimi igralci pa je Luka Modrić. Znan je tudi po šaljivih trenutkih – nekoč je zavrnil podpis na dresu Barcelone, s čimer je še dodatno poudaril svojo zvestobo Realu. Mladi zvezdnik Kimi Antonelli ostaja zvest domači Bologni. Leta 2025 je z navijači proslavljal zgodovinsko pokalno zmago nad Milanom, kar pove veliko o njegovi povezanosti s klubom.

Na drugi strani Charles Leclerc podpira Monaco. Domače okolje, domač klub – kombinacija, ki jo pogosto poudarja tudi z obiski stadiona Louis II. Pierre Gasly je eden najbolj strastnih. Paris Saint-Germain spremlja od otroštva, redno obiskuje tekme in celo investira v nogomet (FC Versailles). Nogomet opisuje kot svoj drugi najljubši šport, takoj za dirkanjem. Esteban Ocon prav tako ne skriva svoje naklonjenosti pariškemu klubu in je bil večkrat opažen na njihovih tekmah, pogosto skupaj z Gaslyjem. Trojico dopolnjuje Isack Hadjar.

Lewis Hamilton je že od petega ali šestega leta starosti zvest Arsenalu. Pogosto na družbenih omrežjih deli svoje odzive na njihove tekme in se označuje za dolgoletnega navijača londonskega kluba, čeprav je v preteklosti dvignil precej prahu z interesom za nakup Chelseaja. Ob tem je razkril tudi družinsko zanimivost – njegov stric navija za Chelsea, zato so bile tekme pogosto tudi družinsko razdeljene.

Arsenal ima še enega podpornika – Oscar Piastri, ki pa priznava, da je do tega prišlo predvsem zaradi vpliva partnerkine družine: "Vsi v njeni družini navijajo za Arsenal, zato – privzeto – tudi jaz." George Russell medtem navija za Wolverhampton. Za klub se je navdušil zaradi očeta, ki ima sezonsko vstopnico na stadionu Molineux. Zaradi dirkaških obveznosti tekme redko obiskuje, a klub mu še vedno veliko pomeni. Zanimiv primer je Lando Norris. V mladosti je navijal za Bristol City, danes pa priznava, da nogometa skoraj ne spremlja več. Oliver Bearman podpira svoj domači klub Chelmsford City, ki igra v šestem rangu angleškega nogometa. Nico Hülkenberg naj bi podpiral Bayern Munich, kar glede na njegovo poreklo ni presenečenje, večkrat pa izkazuje podporo tudi nemški reprezentanci. Štirikratni svetovni prvak Max Verstappen ostaja zvest PSV-ju iz Eindhovna. Ljubezen do kluba sega v otroštvo, ko je zaradi očetove povezave s sponzorjem Philips obiskoval njihove tekme. Občasno omenja tudi simpatije do Barcelone in Manchester Uniteda, a njegov glavni klub ostaja PSV.

Franco Colapinto je eden najbolj gorečih nogometnih navijačev v karavani. Njegova izbira je Boca Juniors, katere barve pogosto ponosno nosi tudi v paddocku. Klub spremlja zelo predano, njegova številka 12 je poklon navijaški skupini La Doce. Kot Argentinec je velik občudovalec Lionela Messija. Gabriel Bortoleto navija za Flamengo.

