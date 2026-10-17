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Formula 1

Zvezdnik bosanskih korenin do prestižne vloge pri Ferrariju

Ljubljana, 17. 10. 2026 11.01 pred 52 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ju.R
Dino Beganović

Ekipa iz Maranella je sprejela pomembno odločitev za svojo prihodnost v novi sezoni. Mladi Dino Beganović, ki je zadnjih sedem let preživel v Ferrarijevi dirkaški akademiji, bo s sezono 2027 prevzel vlogo rezervnega dirkača ekipe Formule 1. Za 22-letnika je to velik korak proti najelitnejšemu razredu motošporta.

Dino Beganović
Dino Beganović
FOTO: AP

Švedsko-bosanski dirkač Dino Beganović je svojo pot gradil postopoma. Po uspehih v kartingu je leta 2020 debitiral v italijanski Formuli 4, kjer je kot novinec osvojil tretje mesto. Dve leti pozneje je osvojil naslov evropskega prvaka v prvenstvu Formula Regional, nato pa se preselil v Formulo 3 in pozneje napredoval v Formulo 2.

Čeprav je Beganović del razvojnega programa ekipe iz Maranella že sedem let in ima za seboj uspehe v nižjih kategorijah, mu ni uspelo dobiti rednega sedeža v Formuli 1. Ta priložnost je pripadla njegovemu mlajšemu kolegu iz Ferrarijeve akademije, Brazilcu Rafaelu Camari, ki bo leta 2027 dirkal za Haas.

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Kot rezervni dirkač bo 22-letnik sodeloval pri razvoju dirkalnika, opravljal obsežno delo na simulatorju in pomagal ekipi med dirkaškimi konci tedna. Pri tem bo sodeloval z Antoniom Giovinazzijem, nekdanjim dirkačem Formule 1, ki je prav tako del Ferrarijeve rezervne zasedbe. Beganović je v preteklosti že sodeloval na prostih treningih Formule 1, zato mu okolje ekipe ni povsem tuje.

"To je pomemben trenutek v moji karieri. Zapuščam mladinsko akademijo, ker sem dobil veliko priložnost v najbolj ikonični ekipi Formule 1 na svetu," je navdušeno povedal mladi zvezdnik.

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Za mladega dirkača je vstop v Ferrarijevo garažo nedvomno velik uspeh. Beganović bo zato v sezoni 2027 pred pomembnim izzivom: dokazati, da ni zgolj obetaven član Ferrarijeve akademije, temveč dirkač, ki si zasluži priložnost biti bitke za naslov svetovnega prvaka v Formuli 1.

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KOMENTARJI1

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heroj2000
17. 10. 2026 12.59
No, saj za rezervo je dober, to je pa tudi njegov največji domet.
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