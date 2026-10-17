Zvezdnik bosanskih korenin do prestižne vloge pri Ferrariju

Švedsko-bosanski dirkač Dino Beganović je svojo pot gradil postopoma. Po uspehih v kartingu je leta 2020 debitiral v italijanski Formuli 4, kjer je kot novinec osvojil tretje mesto. Dve leti pozneje je osvojil naslov evropskega prvaka v prvenstvu Formula Regional, nato pa se preselil v Formulo 3 in pozneje napredoval v Formulo 2.

Čeprav je Beganović del razvojnega programa ekipe iz Maranella že sedem let in ima za seboj uspehe v nižjih kategorijah, mu ni uspelo dobiti rednega sedeža v Formuli 1. Ta priložnost je pripadla njegovemu mlajšemu kolegu iz Ferrarijeve akademije, Brazilcu Rafaelu Camari, ki bo leta 2027 dirkal za Haas.