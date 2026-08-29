Dirkalnik Formule 1 zamenjale testenine in DJ-plošča

Kaj imajo z dirkalniki skupnega letala, testenine, politika, glasba in paraolimpijske igre? Na prvi pogled skoraj nič, a prav to so zgodbe, v katere so zapeljali nekdanji dirkači Formule 1.
Niki Lauda, trikratni svetovni prvak, ki ga zaznamuje predvsem pogumna vrnitev za volan po hudi nesreči, se je po dirkaški karieri posvetil letalskemu svetu. Leta 1979 je ustanovil Lauda Air in postal letalski podjetnik. Pozneje je sodeloval še pri mnogo drugih letalskih projektih.
Paolo Barilla je nastopil na 15 velikih nagradah, danes pa je eden izmed vodilnih ljudi v podjetju za proizvodnjo testenin Barilla. Po koncu svoje športne kariere se je vrnil v družinski posel, kjer svojo pot nadaljuje še danes. Leta 2025 pa je prav podjetje Barilla postalo uradni partner Formule 1. Dirkač se je tako po več desetletjih vrnil nazaj v motošport, a tokrat s testeninami v rokah.
Svetovni prvak iz leta 1997 Jacques Villeneuve je po koncu kariere čelado zamenjal za mikrofon, ko je začel pisati pesmi in se posvetil kitari. Leta 2007 je celo izdal svoj album z naslovom Private Paradise.
Pri komaj 19 letih pa je v Formuli 1 debitiral Jaime Alguersuari. Ko je zapustil dirkanje, je postal DJ in producent elektronske glasbe pod umetniškim imenom Squire.
Nigel Mansell, nekdanji svetovni prvak, je postal član ene najbolj prestižnih čarovniških organizacij na svetu The Magic Circle.
Najbolj neverjetna zgodba pa je prav zagotovo zgodba Alexa Zanardija. Po hudi nesreči leta 2001 je ostal brez obeh nog, vendar se ni predal. Preizkusil se je v parakolesarstvu in na paraolimpijskih igrah osvojil kar štiri zlate medalje. Njegova zgodba je postala simbol vztrajnosti in človeške moči.
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