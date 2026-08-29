Dirkalnik Formule 1 zamenjale testenine in DJ-plošča

Kaj imajo z dirkalniki skupnega letala, testenine, politika, glasba in paraolimpijske igre? Na prvi pogled skoraj nič, a prav to so zgodbe, v katere so zapeljali nekdanji dirkači Formule 1.

Niki Lauda, trikratni svetovni prvak, ki ga zaznamuje predvsem pogumna vrnitev za volan po hudi nesreči, se je po dirkaški karieri posvetil letalskemu svetu. Leta 1979 je ustanovil Lauda Air in postal letalski podjetnik. Pozneje je sodeloval še pri mnogo drugih letalskih projektih.

Paolo Barilla je nastopil na 15 velikih nagradah, danes pa je eden izmed vodilnih ljudi v podjetju za proizvodnjo testenin Barilla. Po koncu svoje športne kariere se je vrnil v družinski posel, kjer svojo pot nadaljuje še danes. Leta 2025 pa je prav podjetje Barilla postalo uradni partner Formule 1. Dirkač se je tako po več desetletjih vrnil nazaj v motošport, a tokrat s testeninami v rokah.