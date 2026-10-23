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Formula 1

Dirkaški konec tedna v ZDA se začenja

Austin, 23. 10. 2026 18.49 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Steza v Austinu

Potem ko je Andrea Kimi Antonelli v Singapurju stopil na najnižjo stopničko zmagovalnega odra, se vodilnemu v skupnem seštevku obeta nova priložnost za potrditev naslova svetovnega prvaka na prihajajoči Veliki nagradi Združenih držav Amerike. Dirkaški konec tedna se bo začel nocoj s prostima treningoma. Prvega boste lahko v živo spremljali ob 19.25 na VOYO in Kanalu A, drugi pa se bo začel ob 22.55 in bo prav tako na voljo v neposrednem prenosu.

Formula 1 - VN ZDA
Formula 1 - VN ZDA
FOTO: VOYO

Osemnajsta dirka sezone Formule 1 v Teksasu bi lahko bila odločilna v boju za naslov svetovnega prvaka. Kimi Antonelli bi si namreč lahko prav v Austinu zagotovil naslov in se vpisal v zgodovino kot najmlajši svetovni prvak.

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
FOTO: Profimedia

Dirkaški konec tedna za Veliko nagrado ZDA se bo začel nocoj ob 19.25 s prvim prostim treningom, ki ga boste lahko v živo spremljali na Kanalu A in platformi VOYO. Drugi prosti trening bo na sporedu ob 22.55, prav tako v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

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formula 1 vn zda austin

Prva zaključna žogica za morebitnega najmlajšega prvaka

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