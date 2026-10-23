Dirkaški konec tedna v ZDA se začenja

Osemnajsta dirka sezone Formule 1 v Teksasu bi lahko bila odločilna v boju za naslov svetovnega prvaka. Kimi Antonelli bi si namreč lahko prav v Austinu zagotovil naslov in se vpisal v zgodovino kot najmlajši svetovni prvak.
Dirkaški konec tedna za Veliko nagrado ZDA se bo začel nocoj ob 19.25 s prvim prostim treningom, ki ga boste lahko v živo spremljali na Kanalu A in platformi VOYO. Drugi prosti trening bo na sporedu ob 22.55, prav tako v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.
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