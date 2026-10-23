Dirkaški konec tedna v ZDA se začenja

Potem ko je Andrea Kimi Antonelli v Singapurju stopil na najnižjo stopničko zmagovalnega odra, se vodilnemu v skupnem seštevku obeta nova priložnost za potrditev naslova svetovnega prvaka na prihajajoči Veliki nagradi Združenih držav Amerike. Dirkaški konec tedna se bo začel nocoj s prostima treningoma. Prvega boste lahko v živo spremljali ob 19.25 na VOYO in Kanalu A, drugi pa se bo začel ob 22.55 in bo prav tako na voljo v neposrednem prenosu.