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Formula 1

Dirke Formule 1 se bodo leta 2028 vrnile na standardno razdaljo

Ljubljana, 25. 10. 2026 15.48 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Formula 1

Dirke svetovnega prvenstva v Formuli 1 se bodo leta 2028 vrnile na svojo običajno razdaljo, potem ko je bila za prihodnjo sezono največja dovoljena razdalja skrajšana. Vodilni možje pri Mednarodni avtomobilistični zvezi so namreč za sezono 2027 največjo razdaljo dirke zmanjšali za 15 km – s 305 na 290 km.

Do tega zmanjšanja je prišlo zaradi posebnosti, povezane s spremembami pravilnika o motorjih za prihodnje leto. Novi hibridni motorji, ki so jih v kraljici motošporta uvedli v letošnji sezoni in pri katerih je moč med motorjem z notranjim zgorevanjem in električnim pogonom razdeljena v razmerju blizu 50:50, so bili deležni kritik, saj naj bi po mnenju mnogih zmanjševali pomen dirkaških veščin.

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Razmerje moči se bo do leta 2028 v dveh korakih spremenilo na 60:40, kar bo voznikom omogočilo uporabo največje moči za daljše časovno obdobje. Krovna organizacija tega športa Fia (Mednarodna avtomobilistična zveza) je objavila pravila za sezono 2027. Ta vključujejo tudi del o spremembah za leto 2028, v katerem je določba, ki odpravlja omenjeno skrajšanje in ponovno uvaja največjo razdaljo 305 km.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
FOTO: AP

Enainštiridesetletni Lewis Hamilton, dirkač Ferrarija, je že pred tem nasprotoval skrajševanju dirkalnih razdalj. "Dirke bi morale biti daljše, saj so fizično manj zahtevne, kot so bile kdaj koli prej. Zato menim, da skrajševanje nima prav velikega smisla," je za BBC dejal Britanec.

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"To bi moral biti šport, ki je najbolj zahteven – tako mentalno kot fizično. Na nekaterih dirkah je izjemno vroče in si dobesedno na robu svojih zmožnosti. Na primer v Singapurju, kjer je neznosno vroče in zelo naporno. Toda prav to je po mojem mnenju tisto, kar si pri športnikih želimo videti – da so povsem na robu, kajne? Povsem na robu svojih zmogljivosti, saj je prav v tem bistvo formule 1 – v nenehnem prizadevanju, dvigovanju ravni in premikanju meja," je še menil Hamilton.

Ta sprememba sicer velja le za majhno število dirk, na katerih je poraba goriva največja.

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