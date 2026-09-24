Dirki na Bližnjem vzhodu vse bližje odpovedi

Končno odločitev o izvedbi dirk formule 1 v Katarju, ta je na tekmovalnem koledarju 29. novembra, in Abu Dabiju, s katero bi 6. decembra padel zastor, so znova preložili, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Prvotni rok za sprejetje odločitve je bil sredina septembra, vendar so vodilni možje F1 in Mednarodne avtomobilistične federacije Fia ta rok podaljšali, po zadnjih podatkih pa naj bi končni odgovor podali sredi oktobra.

Italijanska Imola bi lahko vskočila kot nadomestno prizorišče za eno od dirk, medtem ko bi drugo odpovedali.

Zaradi varnostnih tveganj so že aprila odpovedali dirki v Bahrajnu in Savdski Arabiji. Predhodna preložena dirka za veliko nagrado Bahrajna bo na sporedu prihodnji konec tedna, vendar v malezijskem Sepangu. Ker ne kaže, da bi se razmere na Bližnjem vzhodu umirjale, so drugi športni razredi, kot sta denimo svetovno vzdržljivostno prvenstvo WEC in prvenstvo v reliju, svoje zaključne dirke v tej regiji že odpovedali ali prestavili.

Glavni razlog, zakaj vodstvo formule 1 odlaša z dokončno odpovedjo obeh dirk, so ogromni finančni vložki in stroški. Gre za pravno in pogodbeno bitko. Če dirki uradno odpove vodstvo F1 (Formula One Management), izgubi na stotine milijonov evrov iz naslova pristojbin lokalnih organizatorjev. Če odločitev o odpovedi sprejmejo lokalni organizatorji (promotorji v Katarju in Abu Dabiju), morajo stroške odpovedi in kompenzacije kriti oni sami. Ker sta obe prizorišči razprodani in si organizatorji močno želijo izpeljave, nihče ne želi prvi popustiti, dileme pojasnjujejo pri Autosportu.

Formula 1 ima sicer že pripravljen zasilni načrt. V primeru odpovedi se bo sezona končala v Evropi, natančneje na slovitem italijanskem dirkališču Imola, kjer bi finale potekalo 6. decembra.

Številne ekipe so v okolici Imole preventivno že rezervirale skoraj vse hotelske kapacitete. Kot navajajo viri iz zakulisja paddocka, so nekaterim ekipam že neuradno namignili, da decembra najverjetneje ne bo treba potovati na Bližnji vzhod.