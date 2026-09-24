Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Dirki na Bližnjem vzhodu vse bližje odpovedi

Baku, 24. 09. 2026 18.25 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Dirka Formula 1

Vodilni možje, ki skrbijo za tekmovanje svetovnega prvenstva v formuli 1, še niso sprejeli odločitve o usodi finalnih dirk letošnje sezone v Katarju in Abu Dabiju. Zaradi trenutnih razmer na Bližnjem vzhodu je izvedba obeh dirk malo verjetna. Vodstvo formule sicer odločitve o odpovedi obeh dirk še ni sprejelo.

VN Abu Dabija - 7
VN Abu Dabija - 7
FOTO: AP

Končno odločitev o izvedbi dirk formule 1 v Katarju, ta je na tekmovalnem koledarju 29. novembra, in Abu Dabiju, s katero bi 6. decembra padel zastor, so znova preložili, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Prvotni rok za sprejetje odločitve je bil sredina septembra, vendar so vodilni možje F1 in Mednarodne avtomobilistične federacije Fia ta rok podaljšali, po zadnjih podatkih pa naj bi končni odgovor podali sredi oktobra.

Italijanska Imola bi lahko vskočila kot nadomestno prizorišče za eno od dirk, medtem ko bi drugo odpovedali.

Zaradi varnostnih tveganj so že aprila odpovedali dirki v Bahrajnu in Savdski Arabiji. Predhodna preložena dirka za veliko nagrado Bahrajna bo na sporedu prihodnji konec tedna, vendar v malezijskem Sepangu. Ker ne kaže, da bi se razmere na Bližnjem vzhodu umirjale, so drugi športni razredi, kot sta denimo svetovno vzdržljivostno prvenstvo WEC in prvenstvo v reliju, svoje zaključne dirke v tej regiji že odpovedali ali prestavili.

Glavni razlog, zakaj vodstvo formule 1 odlaša z dokončno odpovedjo obeh dirk, so ogromni finančni vložki in stroški. Gre za pravno in pogodbeno bitko. Če dirki uradno odpove vodstvo F1 (Formula One Management), izgubi na stotine milijonov evrov iz naslova pristojbin lokalnih organizatorjev. Če odločitev o odpovedi sprejmejo lokalni organizatorji (promotorji v Katarju in Abu Dabiju), morajo stroške odpovedi in kompenzacije kriti oni sami. Ker sta obe prizorišči razprodani in si organizatorji močno želijo izpeljave, nihče ne želi prvi popustiti, dileme pojasnjujejo pri Autosportu.

Formula 1 ima sicer že pripravljen zasilni načrt. V primeru odpovedi se bo sezona končala v Evropi, natančneje na slovitem italijanskem dirkališču Imola, kjer bi finale potekalo 6. decembra.

Številne ekipe so v okolici Imole preventivno že rezervirale skoraj vse hotelske kapacitete. Kot navajajo viri iz zakulisja paddocka, so nekaterim ekipam že neuradno namignili, da decembra najverjetneje ne bo treba potovati na Bližnji vzhod.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
formula 1 katar bljižnji vzhod

Russell potrdil prevlado, Antonelli tik za njim

24ur.com Formula 1 kmalu brez dveh VN: v nevarnosti Bahrajn in Savdska Arabija
24ur.com Nadaljevanje sojenja Makoterjevi preloženo
24ur.com City ni našel pravega odgovora na dobro postavljene nerazzurre
24ur.com Brez sklepa o priznanju Palestine: 'Lahko se zgodi prihodnji ali čez dva tedna'
24ur.com Države odstopile od pogajanj: 'Čas ni na naši strani'
24ur.com Pedri: Nič še ni odločeno
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hčerka Reese Witherspoon je odrasla v pravo lepotico, podobnost z mamo pa osuplja
Vitamin C za otroka: ali ga res zaščiti pred prehladom?
Vitamin C za otroka: ali ga res zaščiti pred prehladom?
Imata otroka, a sta se kot partnerja izgubila: to se dogaja pogosteje, kot si mislimo
Imata otroka, a sta se kot partnerja izgubila: to se dogaja pogosteje, kot si mislimo
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
zadovoljna
Portal
V leopardjem vzorcu je ukradla vse poglede
Poglejte, kako sta se zabavali hrvaška estradnica in slovenska igralka
Poglejte, kako sta se zabavali hrvaška estradnica in slovenska igralka
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
Edina obleka, ki jo bomo nosile letošnjo jesen
Edina obleka, ki jo bomo nosile letošnjo jesen
vizita
Portal
Kaj se zgodi s telesom, če vsak dan 10 minut hodite vzvratno?
To ljudje pogosto počnejo z ostanki hrane, vendar lahko s tem povečajo tveganje za zastrupitev
To ljudje pogosto počnejo z ostanki hrane, vendar lahko s tem povečajo tveganje za zastrupitev
Kruh za boljši sladkor in prebavo? Katero vrsto izbrati?
Kruh za boljši sladkor in prebavo? Katero vrsto izbrati?
Če imate več kot 50 let, tega znaka ne pripišite avtomatično staranju
Če imate več kot 50 let, tega znaka ne pripišite avtomatično staranju
cekin
Portal
'Cene nekaterih kitajskih avtomobilov v Evropi nimajo nobenega smisla'
Jesen 2026 bo za ta 3 znamenja prelomna
Jesen 2026 bo za ta 3 znamenja prelomna
Več kot 5.000 evrov za nekaj dni garanja
Več kot 5.000 evrov za nekaj dni garanja
Kupiti zdaj ali počakati? Podražitve vam lahko uničijo načrte
Kupiti zdaj ali počakati? Podražitve vam lahko uničijo načrte
moskisvet
Portal
Preden je postala prva dama, je pozirala gola: fotograf razkril podrobnosti
Šokiral z novim videzom: precej shujšal in prestal operacijo
Šokiral z novim videzom: precej shujšal in prestal operacijo
Kennedy za volanom, 28-letnica mrtva: skrivnostna noč, ki je pretresla družino
Kennedy za volanom, 28-letnica mrtva: skrivnostna noč, ki je pretresla družino
Preživel je divja leta rocka in zakonsko krizo. Danes je z isto žensko že več kot 30 let
Preživel je divja leta rocka in zakonsko krizo. Danes je z isto žensko že več kot 30 let
dominvrt
Portal
'Zima bi lahko na vrata potrkala že pred vsemi svetimi 1. novembra'
Najdražjo začimbo na svetu lahko vzgojite kar doma
Najdražjo začimbo na svetu lahko vzgojite kar doma
Špinača ne kali? To so razlogi in rešitev
Špinača ne kali? To so razlogi in rešitev
Te vrste gob najpogosteje končajo v košarah Slovencev
Te vrste gob najpogosteje končajo v košarah Slovencev
okusno
Portal
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
Hitro kosilo iz ene ponve, ki na okusen način združi tri sestavine
Hitro kosilo iz ene ponve, ki na okusen način združi tri sestavine
Zmagovalni štruklji iz MasterChefa, ki jih lahko pripravite tudi doma
Zmagovalni štruklji iz MasterChefa, ki jih lahko pripravite tudi doma
Ko nimate časa vsak dan kuhati: 3 preprosti recepti, ki vas bodo rešili
Ko nimate časa vsak dan kuhati: 3 preprosti recepti, ki vas bodo rešili
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Mia in beli lev
Mia in beli lev
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961