Formula 1

Verstappen, kot ga še niste videli

Ljubljana, 08. 04. 2026 18.05 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Max Verstappen

Ljubitelji Formule 1 boste aprila prišli na svoj račun, kljub temu da v tem mesecu na sporedu ni dirk za veliko nagrado. Na platformi VOYO so na voljo (in prihajajo) dokumentarni filmi o enem največjih imen sodobnega dirkanja, Maxu Verstappnu. Prvi del je že dostopen, v naslednjih tednih pa sledijo še trije, ki skupaj ponujajo celovit vpogled v kariero in osebnost štirikratnega svetovnega prvaka.

Gre za vsebino, ki presega zgolj rezultate na stezi. Od surovega začetka, družinskih vplivov do psihologije zmagovalca in trenutkov, ki so zaznamovali eno najdominantnejših obdobij v zgodovini športa.

Prvi dokumentarec z naslovom Verstappen: Deset let kariere je na VOYO dostopen od 4. aprila. Prikazuje njegovo pot od najstniškega debitanta do enega najbolj dominantnih dirkačev v zgodovini športa. V ospredju so ključni mejniki – od prvih dirk in preboja do rekordnih zmag ter rivalstev, ki so zaznamovala njegovo desetletje v Formuli 1.

Max Verstappen
FOTO: VOYO

Že 11. aprila prihaja drugi del, Verstappen: Anatomija prvaka, ki razkriva manj vidno plat njegove zgodbe. Osredotoča se na otroštvo, zaznamovano z visokimi pričakovanji in nepopustljivo vzgojo, ki je izoblikovala njegovo zmagovalno miselnost. Gre za vpogled v ozadje, ki pojasnjuje, zakaj je Verstappen danes tako neustavljiv.

Verstappen: Anatomija prvaka
FOTO: VOYO

Teden dni kasneje, 18. aprila, bo na voljo še tretji del, Verstappen: Po svoji poti, ki ponuja drugačen pogled na nizozemskega zvezdnika. Tokrat v ospredju ni le dirkač, temveč njegova disciplina, radovednost in način razmišljanja, ki ga ženejo naprej tudi zunaj dirkališč.

Verstappen: Prebujeni lev
FOTO: VOYO

Zadnji del prihaja 25. aprila. Verstappen: Prebujeni lev se poglobi v prelomno sezono 2021, eno najbolj dramatičnih v zgodovini Formule 1. Dokumentarec vključuje tudi intervjuje z njegovim očetom Josom Verstappnom in bližnjimi sodelavci, ki ponujajo edinstven vpogled v zakulisje prvega naslova svetovnega prvaka.

