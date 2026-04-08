Verstappen, kot ga še niste videli

Gre za vsebino, ki presega zgolj rezultate na stezi. Od surovega začetka, družinskih vplivov do psihologije zmagovalca in trenutkov, ki so zaznamovali eno najdominantnejših obdobij v zgodovini športa.
Prvi dokumentarec z naslovom Verstappen: Deset let kariere je na VOYO dostopen od 4. aprila. Prikazuje njegovo pot od najstniškega debitanta do enega najbolj dominantnih dirkačev v zgodovini športa. V ospredju so ključni mejniki – od prvih dirk in preboja do rekordnih zmag ter rivalstev, ki so zaznamovala njegovo desetletje v Formuli 1.
Že 11. aprila prihaja drugi del, Verstappen: Anatomija prvaka, ki razkriva manj vidno plat njegove zgodbe. Osredotoča se na otroštvo, zaznamovano z visokimi pričakovanji in nepopustljivo vzgojo, ki je izoblikovala njegovo zmagovalno miselnost. Gre za vpogled v ozadje, ki pojasnjuje, zakaj je Verstappen danes tako neustavljiv.
Teden dni kasneje, 18. aprila, bo na voljo še tretji del, Verstappen: Po svoji poti, ki ponuja drugačen pogled na nizozemskega zvezdnika. Tokrat v ospredju ni le dirkač, temveč njegova disciplina, radovednost in način razmišljanja, ki ga ženejo naprej tudi zunaj dirkališč.
Zadnji del prihaja 25. aprila. Verstappen: Prebujeni lev se poglobi v prelomno sezono 2021, eno najbolj dramatičnih v zgodovini Formule 1. Dokumentarec vključuje tudi intervjuje z njegovim očetom Josom Verstappnom in bližnjimi sodelavci, ki ponujajo edinstven vpogled v zakulisje prvega naslova svetovnega prvaka.
