Drugi dan v Miamiju: prva sprinterska preizkušnja letošnje sezone

Prvo sprintersko preizkušnjo bo iz 'pole-positiona' začel Lando Norris (McLaren), ki je pokoril konkurenco na sprinterskih kvalifikacijah. Drugi je bil trenutno vodilni dirkač Kimi Antonelli (Mercedes), tretji pa Norrisov moštveni kolega Oscar Piastri. Ognjeni sprinterski krst letošnje sezone obeta polno akcije in preobratov, glavni dolžnik je George Russell (Mercedes), ki se ni proslavil s predstavami na sprinterskih kvalifikacijah.
Po atraktivni stezi, ki je speljana okoli stadiona ekipe ameriškega nogometa Miami Dolphins, se bodo dirkači pognali tudi v kvalifikacijah, ki sledijo pozneje. Tam se bodo borili za najboljša možna izhodišča za nedeljsko veliko dirko v ZDA. Dogajanje bomo, kot vedno, pospremili na Kanalu A in VOYO. S prenosom sprint dirke začnemo ob 17.55, kvalifikacije pa bodo na sporedu ob 21.55.
