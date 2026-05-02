Drugi dan v Miamiju: prva sprinterska preizkušnja letošnje sezone

Pred nami je drugi dan dirkaškega vikenda v Miamiju. Čaka nas izredno atraktivna prva sprinterska preizkušnja v letošnji sezoni. Najboljše izhodišče si je na kvalifikacijah privozil Lando Norris, sledita mu Kimi Antonelli in Oscar Piastri. Spremljali pa bomo tudi kvalifikacije za veliko nedeljsko dirko. Celotno dogajanje bo na voljo na Kanalu A in VOYO. S prenosom sprint dirke začnemo ob 17.55, s kvalifikacijami pa ob 21.55.