Formula 1

Drugi dan v Miamiju: prva sprinterska preizkušnja letošnje sezone

Miami, 02. 05. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Tadej Vidrih Lu.M
Lando Norris

Pred nami je drugi dan dirkaškega vikenda v Miamiju. Čaka nas izredno atraktivna prva sprinterska preizkušnja v letošnji sezoni. Najboljše izhodišče si je na kvalifikacijah privozil Lando Norris, sledita mu Kimi Antonelli in Oscar Piastri. Spremljali pa bomo tudi kvalifikacije za veliko nedeljsko dirko. Celotno dogajanje bo na voljo na Kanalu A in VOYO. S prenosom sprint dirke začnemo ob 17.55, s kvalifikacijami pa ob 21.55.

Prvo sprintersko preizkušnjo bo iz 'pole-positiona' začel Lando Norris (McLaren), ki je pokoril konkurenco na sprinterskih kvalifikacijah. Drugi je bil trenutno vodilni dirkač Kimi Antonelli (Mercedes), tretji pa Norrisov moštveni kolega Oscar Piastri. Ognjeni sprinterski krst letošnje sezone obeta polno akcije in preobratov, glavni dolžnik je George Russell (Mercedes), ki se ni proslavil s predstavami na sprinterskih kvalifikacijah.

Preberi še Norris z najboljšim izhodiščem za sprintersko preizkušnjo

Po atraktivni stezi, ki je speljana okoli stadiona ekipe ameriškega nogometa Miami Dolphins, se bodo dirkači pognali tudi v kvalifikacijah, ki sledijo pozneje. Tam se bodo borili za najboljša možna izhodišča za nedeljsko veliko dirko v ZDA. Dogajanje bomo, kot vedno, pospremili na Kanalu A in VOYO. S prenosom sprint dirke začnemo ob 17.55, kvalifikacije pa bodo na sporedu ob 21.55.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

