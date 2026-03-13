Russell najhitrejši na prostem treningu v Šanghaju

Na uverturi v novo dirkaško sezono je na VN Avstralije blestel Mercedes. V "deželi tam spodaj" je zmagal George Russell, drugo mesto pa je zasedel Kimi Antonelli. Za ovratnik sta jima dihala dirkača Ferrarija Lewis Hamilton in Charles Leclerc. Na slabšem šestem mestu se je znašel Max Verstappen, aktualni prvak Lando Norris pa je bil peti.

Lani je bil na azijski sprint dirki najboljši Hamilton, ki je debitiral v rdeči opravi Ferrarija, drugi je bil Piastri, tretji pa Verstappen. Britanec si bo želel v letošnji sezoni popraviti vtis prejšnje, ko se niti enkrat ni uvrstil na stopničke katere koli velike nagrade, nekaj, kar se mu je zgodilo prvič v bogati 20-letni karieri. Na uvodni dirki letošnje sezone pa se ni proslavil Oscar Piastri, ki je že pred začetkom dirke trčil v zid in ostal brez nastopa.