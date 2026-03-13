Naslovnica
Formula 1

Russell najhitrejši na prostem treningu v Šanghaju

Šanghaj, 13. 03. 2026 07.12 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.V. Lu.M
Lewis Hamilton

V petek sta na sporedu uvodni dejanji drugega dirkaškega vikenda Formule 1 na Kitajskem. Najprej so dirkači opravili s prostim treningom, ki ga je dobil zmagovalec uvodne dirke sezone za VN Avstralije George Russell (1:32.741). Na drugo mesto se je zavihtel Russellov moštveni kolega Kimi Antonelli (+0.12), tretji pa je bil z zaostankom dobre pol sekunde Lando Norris. Dirkači se bodo čez dobro uro (8.30) pomerili še v kvalifikacijah za sprint dirko. Vse petkove dirkaške preizkušnje si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

Formula 1 - VN Kitajske
Formula 1 - VN Kitajske
FOTO: VOYO

Na uverturi v novo dirkaško sezono je na VN Avstralije blestel Mercedes. V "deželi tam spodaj" je zmagal George Russell, drugo mesto pa je zasedel Kimi Antonelli. Za ovratnik sta jima dihala dirkača Ferrarija Lewis Hamilton in Charles Leclerc. Na slabšem šestem mestu se je znašel Max Verstappen, aktualni prvak Lando Norris pa je bil peti.

Lani je bil na azijski sprint dirki najboljši Hamilton, ki je debitiral v rdeči opravi Ferrarija, drugi je bil Piastri, tretji pa Verstappen. Britanec si bo želel v letošnji sezoni popraviti vtis prejšnje, ko se niti enkrat ni uvrstil na stopničke katere koli velike nagrade, nekaj, kar se mu je zgodilo prvič v bogati 20-letni karieri. Na uvodni dirki letošnje sezone pa se ni proslavil Oscar Piastri, ki je že pred začetkom dirke trčil v zid in ostal brez nastopa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob 8.30 so na sporedu še kvalifikacije za sprint dirko, ki se bo odvila v soboto. Prenos obeh si boste lahko ogledali v prenosu na Kanalu A in VOYO.

formula 1 vn kitajske prosti trening sprint kvalifikacije lewis hamilton

Russell previden pred VN Kitajske: 'Ferrari je še vedno naš največji tekmec'

