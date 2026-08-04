Ekipa Aston Martin si želi nadaljnjega sodelovanja z Alonsom

Do poletnega premora trenutne sezone je Fernando Alonso v težki sezoni osvojil le eno točko in večkrat izrazil nezadovoljstvo s trenutnimi predpisi o pogonskih enotah v Formuli 1.
Na dirki VN Madžarske je vodja ekipe Aston Martin Adrian Newey dejal, da je prepričan, da jim bo uspelo obdržati Alonsa.
"Fernando je izjemen dirkač, ekipi prinaša ogromno, tako s svojimi povratnimi informacijami kot s svojimi sposobnostmi. Prepričan sem, da Fernando uživa v času, ki ga preživlja z nami, in da bomo naše sodelovanje nadgradili," je povedal Newey.
Pomembno je, da "nadaljevanje njihovega sodelovanja" ne pomeni nujno, da bo Alonso še naprej dirkal za Aston Martin v Formuli 1. V Avstriji je dirkač namreč pustil odprta vrata za nadaljevanje dirkanja zunaj Formule 1, pa tudi za ostanek v ekipi.
"Nisem še sprejel nobene odločitve. Počakal bom do poletnih počitnic, torej do avgusta, po poletju pa sledita Zandvoort in Monza. Mislim, da se bom okoli tega časa verjetno odločil, kaj bom počel naslednje leto," je takrat dejal Alonso.
45-letni dirkač si želi še naprej dirkati, saj se počuti hitrega, motiviranega in ima rad to, kar počne. Ne bo se ustavil, ker se ne počuti nekonkurenčnega, niti ne čuti, da mu dirkanje ne bi bilo v užitek.
"Ali bom dirkal v Formuli 1 ali ne, je druga zgodba. Moram uživati v tej kategoriji in v občutku vožnje z motornimi enotami, v teh pravilih in podobnih stvareh. Upoštevati je treba veliko dejavnikov, v svetu motošporta pa obstaja veliko možnosti za dirkanje," je dejal.
Teoretično bi se Alonso lahko preusmeril v razvoj pri Aston Martinu, hkrati pa zadovoljil svojo željo po nadaljevanju tekmovanja prek programa športnih avtomobilov te znamke.
Aston Martin se je lani namreč vrnil v najvišji razred svetovnega prvenstva FIA v vzdržljivosti s projektom Valkyrie Hypercar, ki tekmuje v WEC in v najvišji kategoriji serije IMSA v Severni Ameriki.
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