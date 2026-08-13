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Formula 1

Cadillac ima novega vodjo ekipe

Ljubljana, 13. 08. 2026 16.53 pred 9 urami 2 min branja 0

Avtor:
H.B.
Valtteri Bottas

Ekipa Formule 1 Cadillac je sporočila, da je bil Marcin Budkowski imenovan za novega vodjo ekipe. Budkowski se ekipi pridružuje z več kot dvema desetletjema izkušenj v Formuli 1 in bo pomagal voditi nadaljnjo rast ekipe ter njen dolgoročni tekmovalni razvoj.

Prejšnji vodja ekipe Cadillac Graeme Lowdon je bil odpuščen. Izvršni direktor ekipe Dan Towriss je podrobnosti pogovorov med njim in Lowdonom obdržal zase, je pa potrdil, da je bila odločitev o spremembi izključno njegova. Vlogo vodje ekipe tako prevzema Marcin Budkowski.

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"To je bila moja odločitev, ni šlo za skupno odločitev. Mislim, da se je proces dejansko začel pred nekaj meseci, ko smo raziskovali, kako bo videti naslednja faza Cadillaca v Formuli 1, kakšen je pravi čas za to, kako bi to bilo videti ter kakšne so zmožnosti različnih ljudi na tem področju," je Towriss povedal medijem.

Lowdon je imel ključno vlogo pri vstopu Cadillaca v Formulo 1 in je na tem projektu sodeloval s Towrissom štiri leta, a po le 11 dirkah in polovici sezone v debitantski sezoni ekipe je bil 61-letnik odstavljen s položaja.

"Ekipa Cadillac Formula 1 ima izjemne temelje in ambicije. To je obdobje ogromnih priložnosti za ekipo, ki ga bo zaznamoval jasen cilj: čim večji napredek pri razvoju dirkalnika v okviru omejitve stroškov ter usmeritev vseh funkcij ekipe v tekmovanje. To pomeni vzpostavitev vrhunske organizacije z zmagovalno miselnostjo," je dejal Budkowski.

Ekipa Cadillac se je Formuli 1 pridružila v sezoni 2026.
Ekipa Cadillac se je Formuli 1 pridružila v sezoni 2026.
FOTO: X

Sedaj se bo ekipa osredotočila na usklajevanje ljudi, orodij in pretoka informacij, da bodo hitro sprejemali prave odločitve in da se bo zmogljivost dirkalnika izboljševala ob vsakem nastopu na dirki.

Ekipo Cadillac naslednji konec tedna čaka prva dirka po poletnem premoru. Dirko VN Nizozemske boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

Cadillac formula 1 Marcin Budkowski

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