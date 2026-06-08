Uspehi in napake ekipe Mercedes: Antonelli očaran, Russell razočaran

Kimi Antonelli je s fantastično predstavo postal najmlajši zmagovalec prestižne VN Monaka. 19-letnik je dvakrat odlično startal in tekmece pustil daleč za seboj. "Ogromno mi pomeni zmaga v Monaku. Češnja na vrhu tortice je doseči zmago po odličnih kvalifikacijah. Ekipa je z odliko opravila svoje delo," je povedal Italijan.
Precej slabše pa je ekipa Mercedes svoje delo opravila na drugi strani garaže. George Russell je bil med številnimi dirkači, ki so zaradi težav pri načinu merjenja hitrosti za 0,1 km/h presegli hitrostno omejitev pri postanku v boksih, ob naslednjem postanku pa so v ekipi pozabili, da morajo odslužiti petsekundno kazen.
"Ekipa mi je povedala, da nisem naredil nič narobe pri postanku. Petsekundna kazen ni idealna, vendar zaradi tega ni konec sveta. Ker pri postanku kazni nismo odslužili, pa je sledila kazen vožnje skozi bokse, zaradi česar sem ostal brez tretjega mesta in brez točk," je po koncu dogajanja v Monte Carlu povedal Britanec.
Po odpovedi dirkalnika ob vodstvu v Kanadi je Russell drugič zapored ostal praznih rok, njegov zaostanek za Antonellijem v skupnem seštevku pa se je povečal na velikih 68 točk. Samo na zadnjih dveh dirkah jih je zaradi težav z dirkalnikom in napak ekipe Mercedes izgubil okoli 40. "Prazen sem. Frustracija ni dovolj močna beseda. Trudim se razumeti, kaj se dogaja," je še dodal Russell.
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