Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Uspehi in napake ekipe Mercedes: Antonelli očaran, Russell razočaran

Monte Carlo, 08. 06. 2026 21.49 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Aljaž Golčer E.K.P +1
Toto Wolff in Kimi Antonelli

Kimi Antonelli je z zmago v kneževini naredil nov korak na poti do naslova svetovnega prvaka, precej slabše pa jo je znova odnesel njegov moštveni kolega George Russell, ki je po napaki ekipe drugič zapored ostal brez točk. Italijanski najstnik je kljub temu pohvalil moštvo.

Kimi Antonelli je s fantastično predstavo postal najmlajši zmagovalec prestižne VN Monaka. 19-letnik je dvakrat odlično startal in tekmece pustil daleč za seboj. "Ogromno mi pomeni zmaga v Monaku. Češnja na vrhu tortice je doseči zmago po odličnih kvalifikacijah. Ekipa je z odliko opravila svoje delo," je povedal Italijan.

Precej slabše pa je ekipa Mercedes svoje delo opravila na drugi strani garaže. George Russell je bil med številnimi dirkači, ki so zaradi težav pri načinu merjenja hitrosti za 0,1 km/h presegli hitrostno omejitev pri postanku v boksih, ob naslednjem postanku pa so v ekipi pozabili, da morajo odslužiti petsekundno kazen.

Kimi Antonelli in George Russell
Kimi Antonelli in George Russell
FOTO: Profimedia

"Ekipa mi je povedala, da nisem naredil nič narobe pri postanku. Petsekundna kazen ni idealna, vendar zaradi tega ni konec sveta. Ker pri postanku kazni nismo odslužili, pa je sledila kazen vožnje skozi bokse, zaradi česar sem ostal brez tretjega mesta in brez točk," je po koncu dogajanja v Monte Carlu povedal Britanec.

Po odpovedi dirkalnika ob vodstvu v Kanadi je Russell drugič zapored ostal praznih rok, njegov zaostanek za Antonellijem v skupnem seštevku pa se je povečal na velikih 68 točk. Samo na zadnjih dveh dirkah jih je zaradi težav z dirkalnikom in napak ekipe Mercedes izgubil okoli 40. "Prazen sem. Frustracija ni dovolj močna beseda. Trudim se razumeti, kaj se dogaja," je še dodal Russell.

formula 1 vn monaka kimi antonelli monte carlo

Antonelli po zgodovinski zmagi: Res sem užival na stezi

24ur.com Slovenski biser dočakal debi pri Interju, ga bo tudi v reprezentanci?
24ur.com 'Z Russllom bi lahko imela dober dvoboj, toda vzamem tole zmago'
24ur.com Spissu: Zmago smo praznovali s selektorjevo kreditno kartico
24ur.com Kozamernik evropski prvak s Trentinom
24ur.com Saša Dončić: Niti enega dvoma nisem imel v našo zmago
24ur.com Pogačar po novi etapni zmagi podaril dres in očala Pellizzariju
24ur.com Kozamernik novega trenerja dobro pozna: Že od začetka sva imela lep odnos
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tetovirala si je ime hčerke, nato pa nasmejala splet: poglejte, kaj je šlo narobe
Kdo je mati Eriksenovih otrok in njegova največja opora?
Kdo je mati Eriksenovih otrok in njegova največja opora?
Zakaj starša postaneta ekipa za preživetje, ne več par?
Zakaj starša postaneta ekipa za preživetje, ne več par?
4 leta čakanja, upanja in strahu: Nika Mori iskreno o poti skozi IVF
4 leta čakanja, upanja in strahu: Nika Mori iskreno o poti skozi IVF
zadovoljna
Portal
Izgubila 45 kilogramov in postala neprepoznavna
Srbski zapeljivec po desetih letih razmerja poročil svojo izbranko
Srbski zapeljivec po desetih letih razmerja poročil svojo izbranko
Nekoč je bila rezervirana za jesen, letos jo bomo nosile poleti
Nekoč je bila rezervirana za jesen, letos jo bomo nosile poleti
Napaka, ki jo dela praktično vsaka ženska
Napaka, ki jo dela praktično vsaka ženska
vizita
Portal
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Tako vplivajo na krvni tlak in zdravje srca
Tako vplivajo na krvni tlak in zdravje srca
Vas muči glavobol? Rešitev je morda veliko preprostejša, kot mislite
Vas muči glavobol? Rešitev je morda veliko preprostejša, kot mislite
Ko se gripa sprevrže v paralizo
Ko se gripa sprevrže v paralizo
cekin
Portal
Partnerji ob ločitvi skrivajo denar. Te znake morate poznati
Večina upokojencev tega nima – in jih lahko drago stane
Večina upokojencev tega nima – in jih lahko drago stane
Te napake po 50. letu vas lahko stanejo službe – pa se jih sploh ne zavedate
Te napake po 50. letu vas lahko stanejo službe – pa se jih sploh ne zavedate
Bogati tega ne želijo svojim otrokom: zato jim ne zapustijo milijonov
Bogati tega ne želijo svojim otrokom: zato jim ne zapustijo milijonov
moskisvet
Portal
Življenje ju je ločilo za desetletja, glasba pa ponovno združila
Nekoč ena najlepših igralk, danes skoraj neprepoznavna
Nekoč ena najlepših igralk, danes skoraj neprepoznavna
Kraja avtomobila v 60 sekundah: nova elektronska metoda, ki skrbi voznike
Kraja avtomobila v 60 sekundah: nova elektronska metoda, ki skrbi voznike
Zakaj bi morali telefon vedno odlagati z zaslonom navzdol: presenetljive koristi
Zakaj bi morali telefon vedno odlagati z zaslonom navzdol: presenetljive koristi
dominvrt
Portal
'Preden kupimo, bi morali razmisliti o posvojitvi'
Če imate to barvo posteljnine, vaša spalnica deluje staromodno
Če imate to barvo posteljnine, vaša spalnica deluje staromodno
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
Napaka, ki jo dela večina (in si tako oteži čiščenje)
Napaka, ki jo dela večina (in si tako oteži čiščenje)
okusno
Portal
Kosilo, ki nasiti za več ur: pripravite ga iz samo 5 sestavin
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
S tem trikom bo losos vedno ostal sočen in poln okusa
S tem trikom bo losos vedno ostal sočen in poln okusa
Pecivo, ki je popolna spremljava popoldanske kave
Pecivo, ki je popolna spremljava popoldanske kave
voyo
Portal
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
NeRealno
NeRealno
Čistilka
Čistilka
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744