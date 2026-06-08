Uspehi in napake ekipe Mercedes: Antonelli očaran, Russell razočaran

Kimi Antonelli je s fantastično predstavo postal najmlajši zmagovalec prestižne VN Monaka. 19-letnik je dvakrat odlično startal in tekmece pustil daleč za seboj. "Ogromno mi pomeni zmaga v Monaku. Češnja na vrhu tortice je doseči zmago po odličnih kvalifikacijah. Ekipa je z odliko opravila svoje delo," je povedal Italijan.

Precej slabše pa je ekipa Mercedes svoje delo opravila na drugi strani garaže. George Russell je bil med številnimi dirkači, ki so zaradi težav pri načinu merjenja hitrosti za 0,1 km/h presegli hitrostno omejitev pri postanku v boksih, ob naslednjem postanku pa so v ekipi pozabili, da morajo odslužiti petsekundno kazen.