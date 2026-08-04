Ekipa McLaren bi s prihodom Verstappna povzročila nemir v ekipi

Prihodnost štirikratnega svetovnega prvaka Maxa Verstappna je že od začetka sezone 2026 predmet špekulacij, saj nizozemski dirkač ni zadovoljen s trenutnimi pravili. To, skupaj s klavzulo o uspešnosti v njegovi trenutni pogodbi z ekipo Red Bull, je sprožilo govorice, da bi se lahko za leto 2027 preselil v drugo ekipo. V zadnjih tednih so se te govorice osredotočile na morebitni prestop k ekipi McLaren. Vendar je Verstappnov menedžer Raymond Vermeulen te govorice ovrgel in trdil, da bo Nizozemec izpolnil svojo pogodbo z Red Bullom, ki velja do konca leta 2028.

Max Verstappen ni zadovoljen s trenutnimi pravili. FOTO: Profimedia

Oba dirkača ekipe McLaren, Oscar Piastri in Lando Norris, imata pogodbo do leta 2027, kar pomeni, da bi morebitni prihod Nizozemca potekal na račun enega od njiju. Finski dirkač Mika Häkkinen je v podkastu Up to Speed v pogovoru z nekdanjim moštvenim kolegom Davidom Coulthardom dejal, da McLaren ne bi smel "razburjati mirnih voda" s tem, da bi v svoje vrste sprejel dirkača, kot je Verstappen.

Lando Norris in Oscar Piastri imata pogodbo do leta 2027. FOTO: Profimedia