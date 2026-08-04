Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Ekipa McLaren bi s prihodom Verstappna povzročila nemir v ekipi

Ljubljana, 04. 08. 2026 16.37 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
H.B.
Formula 1

Legenda Formule 1 Mika Häkkinen je pozval ekipo McLaren, naj "zmanjša" tveganje za motnje v harmoniji ekipe in obdrži sedanja dirkača Oscarja Piastrija in Landa Norrisa, namesto da za leto 2027 podpiše pogodbo z nizozemskim dirkačem Maxom Verstappnom.

Prihodnost štirikratnega svetovnega prvaka Maxa Verstappna je že od začetka sezone 2026 predmet špekulacij, saj nizozemski dirkač ni zadovoljen s trenutnimi pravili. To, skupaj s klavzulo o uspešnosti v njegovi trenutni pogodbi z ekipo Red Bull, je sprožilo govorice, da bi se lahko za leto 2027 preselil v drugo ekipo.

V zadnjih tednih so se te govorice osredotočile na morebitni prestop k ekipi McLaren. Vendar je Verstappnov menedžer Raymond Vermeulen te govorice ovrgel in trdil, da bo Nizozemec izpolnil svojo pogodbo z Red Bullom, ki velja do konca leta 2028.

Max Verstappen ni zadovoljen s trenutnimi pravili.
Max Verstappen ni zadovoljen s trenutnimi pravili.
FOTO: Profimedia

Oba dirkača ekipe McLaren, Oscar Piastri in Lando Norris, imata pogodbo do leta 2027, kar pomeni, da bi morebitni prihod Nizozemca potekal na račun enega od njiju.

Finski dirkač Mika Häkkinen je v podkastu Up to Speed v pogovoru z nekdanjim moštvenim kolegom Davidom Coulthardom dejal, da McLaren ne bi smel "razburjati mirnih voda" s tem, da bi v svoje vrste sprejel dirkača, kot je Verstappen.

Lando Norris in Oscar Piastri imata pogodbo do leta 2027.
Lando Norris in Oscar Piastri imata pogodbo do leta 2027.
FOTO: Profimedia

"Seveda tam zunaj ni samo Max, obstaja še veliko drugih dirkačev. A glede na to, kar sem videl, kako deluje McLaren, si resnično ves čas prizadevajo upoštevati celoten paket ekipe. In to je edini način za doseganje uspeha," je dejal Finec, ki je v letih 1998 in 1999 osvojil svetovna naslova Formule 1.

Pojasnil je, da bi ekipa na takšen način izgubila ekipni duh. Häkkinen in Coulthard sta bila najdlje moštvena kolega in to kaže, da je bila v ekipi dobra harmonija. "Zakaj bi sploh potrebovali še koga drugega," je dodal Häkkinen.

McLaren Max Verstappen Formula 1

Ekipa Aston Martin si želi nadaljnjega sodelovanja z Alonsom

24ur.com Smrtna žrtev na Nürburgringu, sožalje izrekel tudi Verstappen
24ur.com Hakkinen končal kariero
24ur.com Verstappen bo debitiral na 24 urah Nürburgringa
24ur.com McLaren že konstruktorski prvak, Russell zmagovalec, prepir Norrisa in Piastrija
24ur.com Verstappen s prvega mesta na sprinterski dirki
24ur.com Norris prekinil urok kvalifikacij in drugič zapored slavil na Hungaroringu
Priporoča
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Raziskava razkrila nepričakovano prednost otrok, ki imajo sestro
Slavna mama ga je branila kot medvedka: "Vsi so se je bali"
Slavna mama ga je branila kot medvedka: "Vsi so se je bali"
Ta slovenski biser morate obiskati vsaj enkrat
Ta slovenski biser morate obiskati vsaj enkrat
Nicole Kidman razkrila zadnji nasvet pokojne mame: "To je bilo njeno darilo moji hčerki"
Nicole Kidman razkrila zadnji nasvet pokojne mame: "To je bilo njeno darilo moji hčerki"
zadovoljna
Portal
Navdušila v rdeči obleki, izstopale so izklesane roke
Bila je najlepša deklica na svetu, tako je bila videti na poročni dan
Bila je najlepša deklica na svetu, tako je bila videti na poročni dan
Visoke temperature povečujejo tveganje za nasilje nad ženskami
Visoke temperature povečujejo tveganje za nasilje nad ženskami
Maksi obleke, ki so največji hit letošnjega poletja
Maksi obleke, ki so največji hit letošnjega poletja
vizita
Portal
Ste jezni ob zvoku žvečenja? Znanstveniki razložili, kaj se dogaja v možganih
Vas napenja, boli trebuh, prebava pa preprosto ne deluje, kot bi morala? To ni naključje
Vas napenja, boli trebuh, prebava pa preprosto ne deluje, kot bi morala? To ni naključje
To živilo lahko pomaga znižati LDL holesterol, večina ljudi ga uživa premalo
To živilo lahko pomaga znižati LDL holesterol, večina ljudi ga uživa premalo
Po 50. letu telo potrebuje drugačen pristop: te napake delamo skoraj vsi
Po 50. letu telo potrebuje drugačen pristop: te napake delamo skoraj vsi
cekin
Portal
Novi luksuz leta 2026: ne bazen, ne vila, ampak nekaj povsem drugega
Delo do 70. leta postaja nova realnost?
Delo do 70. leta postaja nova realnost?
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
Ljudje po 50. letu množično opuščajo te nakupe – razlog je presenetljiv
Ljudje po 50. letu množično opuščajo te nakupe – razlog je presenetljiv
moskisvet
Portal
Kozarec z vinom namesto modrčka: Zvezdnica s še enim drznim in provokativnim posnetkom
Poletje brez zapravljanja: 7 stvari, ki jih lahko počnete namesto dragih dopustov
Poletje brez zapravljanja: 7 stvari, ki jih lahko počnete namesto dragih dopustov
Borut Pahor skočil v morje in nasmejal vse: 'Nisem vedel, ali bi skočil na noge ali na glavo'
Borut Pahor skočil v morje in nasmejal vse: 'Nisem vedel, ali bi skočil na noge ali na glavo'
Kupujete stanovanje? Teh sedem stvari preverite pred podpisom pogodbe
Kupujete stanovanje? Teh sedem stvari preverite pred podpisom pogodbe
dominvrt
Portal
Vročina v stanovanju? Poceni rešitve, ki vam bodo poleti olajšale življenje
Pametno zalivanje vrta: nasveti za manjšo porabo vode
Pametno zalivanje vrta: nasveti za manjšo porabo vode
Kako varno shranjevati suha živila v kozarcih od marmelade
Kako varno shranjevati suha živila v kozarcih od marmelade
Zakaj vaša okna po čiščenju ostanejo lisasta? Odpravite te napake
Zakaj vaša okna po čiščenju ostanejo lisasta? Odpravite te napake
okusno
Portal
Zakaj je paradižnik iz hladilnika manj okusen? Napaka, ki jo dela večina
Beljakovinska sladica, ki je osvojila družbena omrežja
Beljakovinska sladica, ki je osvojila družbena omrežja
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
Kaj v vročini bolj ohladi: topel ali hladen napitek? Odgovor vas bo presenetil
Kaj v vročini bolj ohladi: topel ali hladen napitek? Odgovor vas bo presenetil
voyo
Portal
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Moj prijatelj pingvin
Moj prijatelj pingvin
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881