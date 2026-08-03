Ekipa Red Bull bo upočasnila razvoj dirkalnika

Ob začetku sezone 2026 je imela ekipa Mercedes prepričljivo prednost pred zasledovalci, a se je ta prednost znatno zmanjšala zaradi napredka ekip McLaren, Ferrari in Red Bull.
Raven nadgradenj, ki so jih izvedle te tri ekipe, je bila tako visoka, da se je vodja ekipe Mercedes Toto Wolff spraševal, kako so uspele v prvi polovici leta uvesti toliko posodobitev.
"Ne vem, kako je z ostalimi ekipami, vendar na neki točki bomo morali sprejeti odločitev glede ravnovesja med letošnjim in prihodnjim letom," je dejal vodja ekipe Red Bull Laurent Mekies.
Ekipa Red Bull je med prvo dirko sezone in VN Madžarske na dirkalniku izvedla ogromno razvojnih sprememb, da bi čim prej odpravili velik zaostanek, ki so ga imeli na začetku.
"Težko si je predstavljati, da bomo nadaljevali v tem ritmu, vendar moramo kljub temu ugotoviti, kakšen je najboljši način, da poskušamo nadoknaditi te zadnje tri desetinke," je povedal Mekies.
Ekipa Red Bull je prvo polovico sezone zaključila z najboljšim rezultatom v tej sezoni. Max Verstappen je zasedel drugo mesto za dirkačem ekipe McLaren Landom Norrisom.
"Pred dirko VN Madžarske smo glede na razmere menili, da bodo Lando in oba Ferrarija zunaj dosega. Menili pa smo tudi, da se bomo lahko merili z Mercedesom in verjetno z Oscarjem Piastrijem. Kot se je izkazalo, smo se lahko merili z obema Ferrarijema, Lando pa je bil zunaj dosega," je še dodal.
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