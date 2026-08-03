Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Ekipa Red Bull bo upočasnila razvoj dirkalnika

Budimpešta, 03. 08. 2026 10.15 pred 7 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
H.B.
Max Verstappen

Ekipa Formule 1 Red Bull je v začetnem delu sezone močno vlagala v razvoj, vendar se bo to po poletnem premoru spremenilo. Vodja ekipe Laurent Mekies je razkril, da so sprejeli odločitev o svoji natančni strategiji razvoja dirkalnika.

Ob začetku sezone 2026 je imela ekipa Mercedes prepričljivo prednost pred zasledovalci, a se je ta prednost znatno zmanjšala zaradi napredka ekip McLaren, Ferrari in Red Bull.

Raven nadgradenj, ki so jih izvedle te tri ekipe, je bila tako visoka, da se je vodja ekipe Mercedes Toto Wolff spraševal, kako so uspele v prvi polovici leta uvesti toliko posodobitev.

"Ne vem, kako je z ostalimi ekipami, vendar na neki točki bomo morali sprejeti odločitev glede ravnovesja med letošnjim in prihodnjim letom," je dejal vodja ekipe Red Bull Laurent Mekies.

Ekipa Red Bull bo upočasnila razvoj.
Ekipa Red Bull bo upočasnila razvoj.
FOTO: Profimedia

Ekipa Red Bull je med prvo dirko sezone in VN Madžarske na dirkalniku izvedla ogromno razvojnih sprememb, da bi čim prej odpravili velik zaostanek, ki so ga imeli na začetku.

"Težko si je predstavljati, da bomo nadaljevali v tem ritmu, vendar moramo kljub temu ugotoviti, kakšen je najboljši način, da poskušamo nadoknaditi te zadnje tri desetinke," je povedal Mekies.

Ekipa Red Bull je prvo polovico sezone zaključila z najboljšim rezultatom v tej sezoni. Max Verstappen je zasedel drugo mesto za dirkačem ekipe McLaren Landom Norrisom.

Max Verstappen je na VN Madžarske končal na drugem mestu.
Max Verstappen je na VN Madžarske končal na drugem mestu.
FOTO: Profimedia

"Pred dirko VN Madžarske smo glede na razmere menili, da bodo Lando in oba Ferrarija zunaj dosega. Menili pa smo tudi, da se bomo lahko merili z Mercedesom in verjetno z Oscarjem Piastrijem. Kot se je izkazalo, smo se lahko merili z obema Ferrarijema, Lando pa je bil zunaj dosega," je še dodal.

Kimi Antonelli se sprošča na oddihu na Sardiniji

Zakaj se zavore Cadillaca nenehno vžigajo?

24ur.com Presenečenje v F1: Horner se poslavlja z vrha Red Bulla
24ur.com Roglič samozavesten, a previden: Gremo etapo po etapo
24ur.com Balanca: Tekmovanje Red Bull Rookies Cup
24ur.com Sainz v Austinu s prvega mesta, črn dan za Red Bull
24ur.com Formula 1, kot je še ni bilo
24ur.com 'V Miamiju se bo začelo povsem novo prvenstvo'
24ur.com Razmišlja Honda o rezervnem načrtu? Dovizioso namesto Marqueza
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897