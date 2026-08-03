Ekipa Red Bull bo upočasnila razvoj dirkalnika

Ob začetku sezone 2026 je imela ekipa Mercedes prepričljivo prednost pred zasledovalci, a se je ta prednost znatno zmanjšala zaradi napredka ekip McLaren, Ferrari in Red Bull.

Raven nadgradenj, ki so jih izvedle te tri ekipe, je bila tako visoka, da se je vodja ekipe Mercedes Toto Wolff spraševal, kako so uspele v prvi polovici leta uvesti toliko posodobitev.

"Ne vem, kako je z ostalimi ekipami, vendar na neki točki bomo morali sprejeti odločitev glede ravnovesja med letošnjim in prihodnjim letom," je dejal vodja ekipe Red Bull Laurent Mekies.