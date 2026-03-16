Formula 1

Antonelli piše zgodovino italijanskega dirkanja v Formuli 1

Šanghaj, 16. 03. 2026 06.00 pred eno minuto 4 min branja

Ž.Ž.
Kimi Antonelli

Devetnajstletni italijanski dirkač Kimi Antonelli je na Kitajskem spisal zgodovino. Postal je najmlajši zmagovalec kvalifikacij in drugi najmlajši zmagovalec dirke v zgodovini Formule 1, predvsem pa je nadarjeni mladenič po dolgih 20 letih italijansko zastavo znova vrnil na najvišjo stopničko in s tem začel novo poglavje italijanskega dirkanja.

Mercedesov dirkač Kimi Antonelli je na dirkališču v Šanghaju poskrbel za zgodovinske trenutke italijanskega avtomobilizma. Pred moštvenim kolegom Georgeom Russellom je slavil svojo prvo zmago v Formuli 1 in Italijo znova vrnil na najvišjo stopničko.

Na slavje svojih dirkačev so morali Italijani čakati skoraj 20 let. Zadnjo zmago za Italijo je aprila 2006 v Maleziji dosegel Giancarlo Fisichella, zato našim zahodnim sosedom ne gre zameriti navdušenja ob uspehu njihovega dirkača.

"Dame in gospodje, pozor! Andrea Kimi Antonelli je zmagal na veliki nagradi Kitajske! Po dvajsetih letih v Formuli 1 spet slavi Italijan!" je sloviti komentator Carlo Vanzini na italijanski televiziji Sky Sport navdušeno pospremil zadnje metre 19-letnega dirkača.

"Zahvaljujoč temu talentu iz Bologne se je Italija po 20 letih vrnila na najvišjo stopničko zmagovalnega odra v kraljici motošporta," pa se je Antonelliju poklonil italijanski časnik Gazzetta dello Sport.

Tudi mladenič po dirki ni skrival čustev. "Brez besed sem, na robu solz. Hvala moštvu, ker ste mi pomagali uresničiti te sanje. Včeraj sem rekel, da si želim Italijo vrniti na vrh, in danes mi je uspelo," je 19-letnik pospremil svojo prvo zmago.

"Prečudovito je bilo slišati italijansko himno. Tudi prejeti pokal za zmagovalca je bilo nekaj izjemnega, super bi bilo to doživeti vsak konec tedna. Da stojiš na najvišji stopnički, je eden najboljših občutkov, ki jih lahko doživiš."

Antonelli je postal 16. Italijan z zmago na dirki Formule 1. Pred njim in Fisichello so na najvišji stopnički stali še Piero Taruffi, Luigi Fagioli, Luigi Musso, Giancarlo Baghetti, Lorenzo Bandini, Ludovico Scarfiotti, ki je tudi zadnji Italijan z zmago v domači Monzi, Vittorio Brambilla, Alessandro Nannini, Jarno Trulli, Elio De Angelis, Michele Alboreto, Giuseppe Farina, Riccardo Patrese in Alberto Ascari.

"Ampak kar je najbolj impresivno, je, da se zdi, da se Kimi ni le znašel na tem seznamu italijanskih zmagovalcev, ampak ga je že začel pisati na novo," so zapisali pri italijanskem časniku La Stampa.

Da je prva zmaga šele začetek, napoveduje tudi sam. "Vsekakor sem dosegel enega svojih največjih ciljev, kar mi je dvignilo samozavest. Imel bom drugačen pristop, sproščen bom in se zavedal svojega potenciala. Ne bo pa lahko premagati Russella in ostalih, še naprej bomo morali dajati vse od sebe. Danes je šlo dobro, ampak to je šele začetek, v takšnem slogu bomo morali tudi nadaljevati."

Slavje Antonellija je dvignilo tudi upe italijanskih medijev. "Kimi ne bi smel razmišljati več le o pridobivanju izkušenj, temveč tudi o tem, da izstopi iz sence 'dirkača, ki kravžlja živce Russellu' in postane pomembnejše ime v Formuli 1," so zapisali pri Gazzetti.

Antonelli je v soboto pri 19 letih in 201 dneh postal najmlajši dirkač, ki je osvojil najboljši startni položaj, dan kasneje pa je postal drugi najmlajši zmagovalec v zgodovini Formule 1. Ob svoji prvi zmagi je bil mlajši le Nizozemec Max Verstappen, ki je slavil ob starosti 18 let in 228 dni.

Za dodatno veselje Italijanov pa je poskrbel tudi Lewis Hamilton, ki je po dvoboju z moštvenim kolegom Charlesom Leclercom barve Ferrarija zavihtel na zmagovalni oder. To so za Britanca sploh prve stopničke z rdečim moštvom.

"Ferrari je bil protagonist. Žal ne v boju za zmage, ampak zaradi predstave na stezi. Boj med Hamiltonom in Leclercom je bil eden najboljših prizorov te dirke. Videli smo veliko prerivanja, menjav položajev, a tudi veliko poštenosti, kar je pomembno za zdravo dinamiko ekipe," so dvoboj med dirkačema rdečih pospremili pri Gazzetti dello Sport.

Zelo zanimivo pa je tudi naključje, da je Hamilton svoje prve stopničke s Ferrarijem dosegel na isti dan, kot je Antonelli, ki je sedemkratnega prvaka zamenjal pri Mercedesu, slavil svojo premierno zmago. Ob tem se je zagotovo smejalo tudi prvemu možu ekipe Mercedesa Totu Wolffu.

"Kimijeva zmaga je zmaga tudi za Tota Wolffa, moža, ki je verjel, da bo pri Mercedesu nadomestil nikogar drugega kot Hamiltona. In usoda je poskrbela, da je Antonelli svojo prvo dirko za VN Formule 1 osvojil prav na dan, ko je Hamilton prvič stopil na stopničke s Ferrarijem ... Tveganje se je obrestovalo," so še pomenljivo zapisali pri Gazzetti.

