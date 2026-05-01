Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1
Zgodba se razvija

Prosti trening: Norrisa iz prvega mesta izrinil Antonelli

Miami, 01. 05. 2026 17.15

Avtor:
A.M.
Lando Norris

Po natanko 33 dneh premora je Formula 1 nazaj. Kraljica motošporta se na male zaslone vrača iz Miamija, kjer so dirkači trenutno na prostem treningu, ob 22.25 pa jih čakajo kvalifikacije za sprint dirko. Prenos Kanal A in VOYO.

Po treh dirkaških vikendih je v najboljšem položaju Kimi Antonelli, ki bo na jugovzhodu Floride ciljal na tretjo zaporedno zmago. 19-letni Italijan je dobil dirki za VN Japonske in VN Kitajske, na uvodni dirki sezone v Avstraliji pa ga je prehitel le moštveni kolega George Russell, ki v skupnem seštevku na drugem mestu za vodilnim Antonellijem zaostaja za devet točk.

Po odličnem začetku sezone Mercedesa bi se lahko razmerje moči zdaj spremenilo. V boj za vrh se bo poskušal vmešati aktualni prvak McLaren, tako Lando Norris kot Oscar Piastri sta v Miamiju namreč že slavila, z dvema zmagama pa je tukaj najuspešnejši Max Verstappen. Veliko bo pokazal že današnji prosti trening, ki ga lahko spremljate na Kanalu A in VOYO.

Z uro in pol dolgim prostim treningom je najbolje začel prav Norris in hitro zasedel vodilni položaj, iz katerega ga je po 20 minutah izrinil Antonelli. Nekaj trenutkov kasneje se je mlademu Italijanu približal Charles Leclerc, zmagovalec Miamija iz leta 2024 pa je posledično padel na tretje mesto.

FOTO: 24ur.com
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Kako narcistični očetje oblikujejo življenje svojih sinov
Kako narcistični očetje oblikujejo življenje svojih sinov
Ali med nosečnostjo res rastejo stopala?
Ali med nosečnostjo res rastejo stopala?
zadovoljna
Portal
Skriti kotiček sveta: To je uradno najlepša plaža za leto 2026
Prvomajski prazniki 2026: 3 znamenja, ki jih bodo najbolj izkoristila
Prvomajski prazniki 2026: 3 znamenja, ki jih bodo najbolj izkoristila
Brez teh dveh modnih kosov to pomlad ne bo šlo
Brez teh dveh modnih kosov to pomlad ne bo šlo
Tako lepi sta hčerki slavne manekenke
Tako lepi sta hčerki slavne manekenke
vizita
Portal
'To je samo alergija,' so rekli zdravniki. Medtem je grozljiva bolezen uničevala njen obraz in zdravje
Tudi majhne količine alkohola lahko škodujejo možganom, opozarja nova raziskava
Tudi majhne količine alkohola lahko škodujejo možganom, opozarja nova raziskava
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Napredek v imunoterapiji raka trebušne slinavke z mRNA cepivi
Napredek v imunoterapiji raka trebušne slinavke z mRNA cepivi
cekin
Portal
Ali bi iz smeti vzeli te odvržene izdelke?
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
Astronomska preživnina: Pevka bo plačevala 36.000 evrov
Astronomska preživnina: Pevka bo plačevala 36.000 evrov
Bi vi to plačali? Doplačilo v slaščičarni razjezilo gosta
Bi vi to plačali? Doplačilo v slaščičarni razjezilo gosta
moskisvet
Portal
Ali ima pivo res presenetljive koristi za zdravje? Kaj pravi znanost?
Razkrit vzrok smrti igralca: zgodnji znaki srčnega infarkta, ki jih ljudje pogosto spregledajo
Razkrit vzrok smrti igralca: zgodnji znaki srčnega infarkta, ki jih ljudje pogosto spregledajo
Prepoznajte mejo: Ko ljubezen ne sme več pomeniti nenehnega trpljenja
Prepoznajte mejo: Ko ljubezen ne sme več pomeniti nenehnega trpljenja
Kdo je mladenič, ki je očaral Victorio Beckham?
Kdo je mladenič, ki je očaral Victorio Beckham?
dominvrt
Portal
Čiščenje žara na naraven način? Ta preprost trik vas bo navdušil!
Majhen kuža, z levjim srcem
Majhen kuža, z levjim srcem
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
okusno
Portal
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
voyo
Portal
Gajin svet 2
Sovjetske kavbojke
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692