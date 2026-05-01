Prosti trening: Norrisa iz prvega mesta izrinil Antonelli

Po treh dirkaških vikendih je v najboljšem položaju Kimi Antonelli, ki bo na jugovzhodu Floride ciljal na tretjo zaporedno zmago. 19-letni Italijan je dobil dirki za VN Japonske in VN Kitajske, na uvodni dirki sezone v Avstraliji pa ga je prehitel le moštveni kolega George Russell, ki v skupnem seštevku na drugem mestu za vodilnim Antonellijem zaostaja za devet točk.

Po odličnem začetku sezone Mercedesa bi se lahko razmerje moči zdaj spremenilo. V boj za vrh se bo poskušal vmešati aktualni prvak McLaren, tako Lando Norris kot Oscar Piastri sta v Miamiju namreč že slavila, z dvema zmagama pa je tukaj najuspešnejši Max Verstappen. Veliko bo pokazal že današnji prosti trening, ki ga lahko spremljate na Kanalu A in VOYO.

Z uro in pol dolgim prostim treningom je najbolje začel prav Norris in hitro zasedel vodilni položaj, iz katerega ga je po 20 minutah izrinil Antonelli. Nekaj trenutkov kasneje se je mlademu Italijanu približal Charles Leclerc, zmagovalec Miamija iz leta 2024 pa je posledično padel na tretje mesto.