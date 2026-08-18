Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

F1: paradoks generacij in Verstappnov poklon domačim navijačem

Zandvoort, 18. 08. 2026 10.45 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Lewis Hamilton in Kimi Antonelli

Formula 1 se ta teden vrača s poletnega premora, boj za naslov svetovnega prvaka pa ostaja odprt. V vodstvu je najstniška senzacija Kimi Antonelli, ki ima pred svojim najbližjim zasledovalcem, 22 let starejšim Lewisom Hamiltonom, 50 točk prednosti. Dirkaški vikend na Nizozemskem si od petka naprej lahko ogledate v živo na Kanalu A in VOYO.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Formula 1 se ta konec tedna vrača na steze, saj bo v Zandvoortu na sporedu dirka za veliko nagrado Nizozemske. V ospredju bo znova 19-letni italijanski zvezdnik Kimi Antonelli, ki v drugo polovico sezone vstopa s prednostjo 50 točk. Na drugem mestu je njegov paradoks – 22 let starejši Lewis Hamilton. Sedemkratni svetovni prvak je svojo epopejo napisal prav pri trenutnem delodajalcu Antonellija – Mercedesu. Hamilton je za nemško moštvo dirkal 11 let – od leta 2013 do leta 2024 – in z Mercedesovim dirkalnikom osvojil šest naslovov svetovnega prvaka. Nato je sledil odmeven prestop k Ferrariju. Prva sezona v rdečem je bila za Britanca skromna, toda v letošnji sezoni je Hamilton pokazal povsem drugačen obraz. Po polovici sezone ostaja glavni konkurent mlademu Italijanu in ohranja realne možnosti za rekordni osmi naslov.

Max Verstappen
Max Verstappen
FOTO: AP

Poseben bo ta konec tedna tudi za Maxa Verstappna, čeprav tokrat ne toliko zaradi rezultatskega pomena dirke. Njegov "domači" Zandvoort bo namreč po šestih letih še zadnjič gostil dirko F1.

Velika nagrada Nizozemske se je na koledar vrnila leta 2021, po kar 36 letih premora. Zadnjič pred tem je bila v Zandvoortu odpeljana leta 1985, ko je do zmage prišel Niki Lauda.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Verstappen pa bo imel tako pred domačimi navijači – slovito "oranžno armado" – še zadnjo priložnost, da se od Zandvoorta poslovi z zmago. Pred zadnjo dirko formule 1 za veliko nagrado Nizozemske je štirikratni svetovni prvak razkril novo posebno čelado.

Dirkaški konec tedna na Nizozemskem si boste lahko v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.

formula 1 Lewis Hamliton Max Verstappen Kimi Antonelli

Steiner: Mercedes ne potrebuje Verstappna

24ur.com Antonelli: Počutim se odlično, steza mi ustreza
24ur.com Antonelli pred VN Kanade: Sem v izjemnem naletu, a sezona je še dolga
24ur.com Kako sploh gledati Formulo 1 na VOYO? Vodič za nove in stare navijače
24ur.com Marini: Rastemo iz dirke v dirko, drugi del sezone bomo zaznamovali prav mi
24ur.com Martin: Pomeril se bom sam s seboj
24ur.com Pramac stavi na Brawnove izkušnje
24ur.com Bezzecchi: Mnogi me že povezujejo s prestopom k tovarniški ekipi, a ne bi prehiteval stvari
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ronaldo in Georgina prvič po poroki v javnosti, pozornost so pritegnili tudi otroci
Če se bo rodil poleti, je to eno najlepših imen za dečka
Če se bo rodil poleti, je to eno najlepših imen za dečka
Dvojno veselje v kraljevi družini: Ena od dvojčic poimenovana po kraljici
Dvojno veselje v kraljevi družini: Ena od dvojčic poimenovana po kraljici
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
zadovoljna
Portal
Pozabite na bele superge, to bo glavni trend jeseni
Pretresljive besede po njeni smrti: "Hčerki bom o njej vedno govoril s spoštovanjem"
Pretresljive besede po njeni smrti: "Hčerki bom o njej vedno govoril s spoštovanjem"
Tara Zupančič razkrila, kakšna je bila Milena Zupančič za zaprtimi vrati
Tara Zupančič razkrila, kakšna je bila Milena Zupančič za zaprtimi vrati
Pozabila je kopalke, sledilci pa niso mogli odvrniti pogleda
Pozabila je kopalke, sledilci pa niso mogli odvrniti pogleda
vizita
Portal
Kaj se zgodi, če vzamete zdravilo s pretečenim rokom trajanja?
Plesen na siru: jo lahko samo odrežete ali mora v smeti?
Plesen na siru: jo lahko samo odrežete ali mora v smeti?
Kako zahodnjaška prehrana spodbuja tveganje za kolorektalnega raka
Kako zahodnjaška prehrana spodbuja tveganje za kolorektalnega raka
Zakaj se po 60. letu nekateri hitro postarajo, drugi pa ne?
Zakaj se po 60. letu nekateri hitro postarajo, drugi pa ne?
cekin
Portal
Zaradi bratove izdaje je izgubila vse. Po 15 letih je doživela nepričakovan preobrat
Nekoč simbol svobode, danes breme? Vse več ljudi se zavestno odpoveduje avtomobilu
Nekoč simbol svobode, danes breme? Vse več ljudi se zavestno odpoveduje avtomobilu
Plača ali varnost? Raziskava razkriva, zakaj ljudje danes zapuščajo službe
Plača ali varnost? Raziskava razkriva, zakaj ljudje danes zapuščajo službe
Za delovne zvezke tudi več kot 100 evrov, četrtošolcem letos brezplačno
Za delovne zvezke tudi več kot 100 evrov, četrtošolcem letos brezplačno
moskisvet
Portal
Vladimir Kličko po smrti igralke prekinil molk: 'Bila je pomemben del mojega življenja'
Tega gumba v avtomobilu večina voznikov nikoli ne uporablja
Tega gumba v avtomobilu večina voznikov nikoli ne uporablja
Nekoč sta si razdelili olimpijsko zlato, danes uživata ob morju
Nekoč sta si razdelili olimpijsko zlato, danes uživata ob morju
Dopust brez partnerice: samostojnost ali tihi beg iz razmerja?
Dopust brez partnerice: samostojnost ali tihi beg iz razmerja?
dominvrt
Portal
S čistilnim alkoholom previdno: tem površinam se raje izognite
Pelargonije ne cvetijo? Trije naravni pripravki, ki jih poznajo izkušeni vrtnarji
Pelargonije ne cvetijo? Trije naravni pripravki, ki jih poznajo izkušeni vrtnarji
Sprehod po razkošnih domovih Zendaye: Zasebnost kot ključni dejavnik
Sprehod po razkošnih domovih Zendaye: Zasebnost kot ključni dejavnik
Veterinarji opozarjajo: nekateri psi zelo težko prenašajo glasne ljudi
Veterinarji opozarjajo: nekateri psi zelo težko prenašajo glasne ljudi
okusno
Portal
Poletni jedilnik za ves dan: 3 preproste in zdrave ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
Trik, ki osvaja splet: za najboljši toast ne potrebujete masla
Trik, ki osvaja splet: za najboljši toast ne potrebujete masla
Mislite, da dobro kuhate? Karim Merdjadi opozarja, kaj manjka domačim kuharjem
Mislite, da dobro kuhate? Karim Merdjadi opozarja, kaj manjka domačim kuharjem
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
voyo
Portal
Jurski svet: Padlo kraljestvo
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Love Island Adria
Love Island Adria
V modrino
V modrino
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897