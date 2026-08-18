F1: paradoks generacij in Verstappnov poklon domačim navijačem

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Formula 1 se ta konec tedna vrača na steze, saj bo v Zandvoortu na sporedu dirka za veliko nagrado Nizozemske. V ospredju bo znova 19-letni italijanski zvezdnik Kimi Antonelli, ki v drugo polovico sezone vstopa s prednostjo 50 točk. Na drugem mestu je njegov paradoks – 22 let starejši Lewis Hamilton. Sedemkratni svetovni prvak je svojo epopejo napisal prav pri trenutnem delodajalcu Antonellija – Mercedesu. Hamilton je za nemško moštvo dirkal 11 let – od leta 2013 do leta 2024 – in z Mercedesovim dirkalnikom osvojil šest naslovov svetovnega prvaka. Nato je sledil odmeven prestop k Ferrariju. Prva sezona v rdečem je bila za Britanca skromna, toda v letošnji sezoni je Hamilton pokazal povsem drugačen obraz. Po polovici sezone ostaja glavni konkurent mlademu Italijanu in ohranja realne možnosti za rekordni osmi naslov.

Max Verstappen FOTO: AP

Poseben bo ta konec tedna tudi za Maxa Verstappna, čeprav tokrat ne toliko zaradi rezultatskega pomena dirke. Njegov "domači" Zandvoort bo namreč po šestih letih še zadnjič gostil dirko F1. Velika nagrada Nizozemske se je na koledar vrnila leta 2021, po kar 36 letih premora. Zadnjič pred tem je bila v Zandvoortu odpeljana leta 1985, ko je do zmage prišel Niki Lauda.

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