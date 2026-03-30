'Dirke se dobivajo v garažah, na komandnih pultih in simulacijah'

Po dirki na znamenitem dirkališču v Suzuki sledi skoraj pet tednov dirkaške tišine. Zaradi vojnih razmer sta dirki za VN Bahrajna in VN Savdske Arabije odpovedani, nadomestnih prizorišč pa ni. Karavana se bo tako znova zbrala šele v začetku maja v Miamiju. V obdobju, ko bi se sezona morala šele zares razživeti, prihaja torej nepričakovana prekinitev. In prav ta lahko močno zaznamuje nadaljevanje prvenstva.

Če so prve tri dirke pokazale eno stvar, je to, da Formula 1 leta 2026 ni več zgolj tekmovanje v hitrosti. Dirke vse bolj odločajo v garažah, na komandnih pultih in v računalniških simulacijah. Nova pravila so v ospredje postavila upravljanje energije, kar pomeni, da dirkači ne dirkajo več le drug proti drugemu, ampak tudi proti lastnim sistemom. Hitrost sama po sebi ni več dovolj. Pomembno je, kdaj si hiter. In prav tu se kaže ena od glavnih posebnosti sodobne formule 1. Dirkač je lahko hitrejši skozi ovinke, bolj agresiven na meji oprijema, pa vseeno izgubi čas na krogu. Razlog ni v vožnji, temveč v energiji. Kdaj jo uporabiš, kdaj jo varčuješ in ali jo imaš na voljo v ključnem trenutku, pogosto odloča o razpletu dirke bolj kot čista hitrost.

Prav zato se je v paddocku znova začel uporabljati izraz, ki ga je že pred časom izpostavil nekdanji šef Red Bulla Christian Horner, ki je dirkalnik z novimi pravili označil za "Frankenstein dirkalnik". Dirkalniki nove generacije so tehnično izjemni, a hkrati nenavadni za vožnjo. Niso vedno predvidljivi in od voznika zahtevajo več upravljanja kot instinkta. Danes se dirkaške sposobnosti dopolnjujejo z razumevanjem kompleksnega sistema.