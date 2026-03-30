Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

'Dirke se dobivajo v garažah, na komandnih pultih in simulacijah'

Ljubljana, 30. 03. 2026 13.42 pred 29 minutami 3 min branja 2

Avtor:
Nina Jerančič
Kimi Antonelli

Začetek sezone 2026 je prinesel natanko to, kar Formula 1 zna najbolje: nepredvidljivost, nova imena v ospredju in občutek, da se šport spreminja hitreje kot kadarkoli prej. Tri dirke so bile dovolj, da smo dobili prve odgovore, a še več vprašanj.

Kimi Antonelli je navdušil z zmago v Suzuki.
Kimi Antonelli je navdušil z zmago v Suzuki.
FOTO: AP

Po dirki na znamenitem dirkališču v Suzuki sledi skoraj pet tednov dirkaške tišine. Zaradi vojnih razmer sta dirki za VN Bahrajna in VN Savdske Arabije odpovedani, nadomestnih prizorišč pa ni. Karavana se bo tako znova zbrala šele v začetku maja v Miamiju. V obdobju, ko bi se sezona morala šele zares razživeti, prihaja torej nepričakovana prekinitev. In prav ta lahko močno zaznamuje nadaljevanje prvenstva.

Če so prve tri dirke pokazale eno stvar, je to, da Formula 1 leta 2026 ni več zgolj tekmovanje v hitrosti. Dirke vse bolj odločajo v garažah, na komandnih pultih in v računalniških simulacijah. Nova pravila so v ospredje postavila upravljanje energije, kar pomeni, da dirkači ne dirkajo več le drug proti drugemu, ampak tudi proti lastnim sistemom. Hitrost sama po sebi ni več dovolj. Pomembno je, kdaj si hiter. In prav tu se kaže ena od glavnih posebnosti sodobne formule 1. Dirkač je lahko hitrejši skozi ovinke, bolj agresiven na meji oprijema, pa vseeno izgubi čas na krogu. Razlog ni v vožnji, temveč v energiji. Kdaj jo uporabiš, kdaj jo varčuješ in ali jo imaš na voljo v ključnem trenutku, pogosto odloča o razpletu dirke bolj kot čista hitrost.

Prav zato se je v paddocku znova začel uporabljati izraz, ki ga je že pred časom izpostavil nekdanji šef Red Bulla Christian Horner, ki je dirkalnik z novimi pravili označil za "Frankenstein dirkalnik". Dirkalniki nove generacije so tehnično izjemni, a hkrati nenavadni za vožnjo. Niso vedno predvidljivi in od voznika zahtevajo več upravljanja kot instinkta. Danes se dirkaške sposobnosti dopolnjujejo z razumevanjem kompleksnega sistema.

Pred mladim Italijanom in konkurenti je zdaj kar pet tednov premora.
Pred mladim Italijanom in konkurenti je zdaj kar pet tednov premora.
FOTO: AP

V takšnem okolju je uvod v sezono najbolj zaznamoval Kimi Antonelli. Mladi Italijan je na Japonskem prišel do odmevne zmage, pri kateri je imel pomembno vlogo tudi varnostni avto, ki mu je omogočil ugoden čas postanka in vrnitev v boj za vrh. Toda, kot poudarjajo tudi analize po dirki, njegova zmaga ni bila zgolj posledica okoliščin. Ko se je dirka znova umirila, je Antonelli odpeljal zbrano, brez napak in zrelostjo, ki presega njegova leta. Ni si privoščil tveganj, ni izgubljal ritma in je znal nadzorovati potek dirke do cilja.

In prav v trenutku, ko se je zdelo, da se razmerja moči šele začenjajo izrisovati, prihaja nepričakovan premor. Pet tednov brez dirk v začetku sezone pomeni nekaj, česar ekipe niso vajene. Veliko časa. Ne za počitek, ampak za razumevanje. V normalnem ritmu koledarja za to skoraj ni prostora, zdaj pa se odpira razvojno okno, ki lahko spremeni razmerja v prvenstvu. Ekipe bodo ta čas izkoristile predvsem za analizo prvih treh dirk. Ključno vprašanje ostaja, kako optimalno upravljati energijo, ki je postala osrednji element dirkanja. Simulatorji bodo delovali praktično neprekinjeno, saj bodo ekipe preigravale scenarije, strategije in odzive na situacije, kakršne smo videli v Suzuki. Prav tako bo velik poudarek na programski opremi, ki v tej generaciji dirkalnikov igra bistveno večjo vlogo kot kadarkoli prej. Formula 1 je tako vse bolj tudi digitalni šport, kjer odločajo podatki, algoritmi in natančne simulacije.

Hkrati je to za ekipe tudi idealen trenutek za prve večje nadgradnje. Aerodinamični paketi, izboljšave učinkovitosti in prilagoditve, ki so jih ekipe šele začele razumeti, lahko že v Miamiju spremenijo razmerja moči. Zato Miami ne bo zgolj naslednja dirka. Lahko bo nova izhodiščna točka sezone. Ko se bodo dirkalniki znova postavili na startno vrsto, bomo morda gledali nekoliko bolj zgoščena razmerja, vendar uvod v sezono kaže, da je Mercedesova ekipa trenutno korak pred vsemi. 1. maja torej ne bo šlo le za nadaljevanje sezone, ampak za vprašanje, kdo je v teh petih tednih naredil največji korak naprej.

formula 1 nina jerančič komentar

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gregib
30. 03. 2026 14.29
Cela zadeva je postala skrajno dolgočasna.... Časi legendarnih dirk in dirkačev so že davno mimo...
Odgovori
0 0
nebel
30. 03. 2026 14.28
Žal to potem ni več šport ko gledamo voznike ki tekmujejo med sabo. Ko vidiš prehitevanje nisi vesel ali žalosten, ampak samo čakaš kdaj bo prehitevani nazaj prehitel. Ne veš ali je to kar gledaš res, ali se samo začasno zdi. To je stranska pot športa. Test za industrijo da, vse ostalo pa ne. Kar neki. Nekaj je vseeno hudo narobe.
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615