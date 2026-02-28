Naslovnica
Formula 1

Vodstvo formule 1 preučuje zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu

Ljubljana, 28. 02. 2026 15.12 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
formula 1

Vodstvo formule 1 pozorno spremlja razmere na Bližnjem vzhodu pred prihajajočimi dirkami za VN Bahrajna (10.–12. april) in Savdske Arabije (17.–19. april). Medtem je vodstvo košarkarske Evrolige prekinilo mladinski turnir naslednje generacije v Združenih arabskih emiratih.

Raketni napadi še naprej pretresajo širšo regijo, potem ko so ameriške in izraelske sile napadle Iran. Več držav je že zaprlo svoj zračni prostor.

Ogromna potujoča karavana F1 se bo naslednji teden prav prek Bližnjega vzhoda podala v Avstralijo na prvo dirko nove sezone. Zadnja testiranja je 11 ekip opravilo v Bahrajnu, nekateri pa so že morali preusmeriti svoje lete.

Vodstvo F1 je prepričano, da bo prva dirka sezone v Melbournu, ki bo na sporedu 8. marca, potekala normalno, pomisleki pa obstajajo glede četrte in pete preizkušnje sezone v Bahrajnu in Savdski Arabiji 12. oziroma 19. aprila.

Koledar Formule 1 za sezono 2026, ki jo bomo prenašali na Kanalu A
Koledar Formule 1 za sezono 2026, ki jo bomo prenašali na Kanalu A
FOTO: Sofascore.com

"Naše naslednje tri dirke bodo v Avstraliji, na Kitajskem ter Japonskem in še ne na Bližnjem vzhodu. Kot vselej pozorno spremljamo položaj in tesno sodelujemo z ustreznimi oblastmi," je za dpa dejal tiskovni predstavnik F1.

Že lansko poletje je šef F1 Stefano Domenicali priznal, da ima šport zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu pripravljen rezervni načrt za lanski zadnji dirki sezone v Katarju in Abu Dabiju, ki sta bili na sporedu 30. novembra in nato teden dni kasneje. Obe preizkušnji so nato izpeljali brez težav.

Iz Abu Dabija pa je vodstvo košarkarske Evrolige sporočilo, da je zaradi nekaj bomb, ki so odjeknile blizu vojaških baz v bližini dvorane, predčasno prekinilo dvoboj zasedb Monaka in Arisa na kvalifikacijskem turnirju za mladinsko Evroligo.

Kot so sporočili v izjavi za javnost, so turnir "zaradi preventivnih razlogov začasno prekinili". "Evroliga pozorno spremlja razvoj dogajanja, dodatne informacije pa bo sporočila kmalu," so še zapisali na spletni strani.

formula 1 vn bahrajna vn savdske arabije

