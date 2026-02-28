Vodstvo formule 1 preučuje zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu

Raketni napadi še naprej pretresajo širšo regijo, potem ko so ameriške in izraelske sile napadle Iran. Več držav je že zaprlo svoj zračni prostor.

Ogromna potujoča karavana F1 se bo naslednji teden prav prek Bližnjega vzhoda podala v Avstralijo na prvo dirko nove sezone. Zadnja testiranja je 11 ekip opravilo v Bahrajnu, nekateri pa so že morali preusmeriti svoje lete.

Vodstvo F1 je prepričano, da bo prva dirka sezone v Melbournu, ki bo na sporedu 8. marca, potekala normalno, pomisleki pa obstajajo glede četrte in pete preizkušnje sezone v Bahrajnu in Savdski Arabiji 12. oziroma 19. aprila.