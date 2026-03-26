Formula 1

McLaren in Red Bull bosta v noči na petek formo iskala v Suzuki

Suzuka, 26. 03. 2026 20.30 pred 7 minutami 2 min branja

Avtor:
Simon Valant A.M.
Oscar Piastri

Karavana Formule 1 se je preselila na eno najbolj legendarnih prizorišč na koledarju, v Suzuko, kjer bo ta konec tedna na sporedu tretja letošnja dirka. Zadnja štiri leta je na Japonskem slavil Max Verstappen, ki bo tokrat bolj v vlogi zasledovalca. Dirkaški konec tedna se začenja ponoči – prvi prosti trening ob 3.30, drugi pa ob 7. uri. Oba si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

Formula 1 - VN Japonske
FOTO: VOYO

Po uvodnih preizkušnjah v Avstraliji in na Kitajskem se razmerja moči že rišejo. V ospredju je Mercedes, ki se bo moral spopasti tudi z rivalstvom znotraj ekipe med Georgom Russellom in Kimijem Antonellijem. "Imel je odličen konec tedna na Kitajskem. Seveda sem bil nekoliko razočaran, da na najvišji stopnički nisem bil jaz," je povedal Russell, mladi Italijan pa dodal, da je po norem vikendu na Kitajskem že osredotočen na ta konec tedna.

Ferrari lovi priključek za srebrnimi puščicami, medtem ko McLaren in Red Bull še iščeta pravo formo. "Seveda nas je to kot ekipo prizadelo. Zagotovo ni bilo videti dobro, da dva dirkalnika sploh nista startala dirke. Mislim pa, da je še bolj bolelo to, da na to nismo imeli vpliva," pravi Lando Norris, nad začetkom sezone pa je razočaran tudi Max Verstappen: "Moramo biti iskreni – trenutno nismo niti približno na želeni ravni. Zato grem v ta konec tedna brez velikih napovedi in bomo videli, kje smo."

Max Verstappen
FOTO: AP

Obenem je Mednarodna avtomobilistična zveza nekoliko posegla v pravila, kar bi lahko na VN Japonske dodatno premešalo karte. Dodaten zasuk prinaša FIA. V kvalifikacijah bodo dirkači lahko uporabili manj energije – namesto devet le osem megadžulov. Majhna sprememba, a velik vpliv, še posebej na tehnično zahtevni Suzuki.

VN Japonske
FOTO: 24ur.com
formula 1 suzuka prosti trening

