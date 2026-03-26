McLaren in Red Bull bosta v noči na petek formo iskala v Suzuki

Formula 1 - VN Japonske

Po uvodnih preizkušnjah v Avstraliji in na Kitajskem se razmerja moči že rišejo. V ospredju je Mercedes, ki se bo moral spopasti tudi z rivalstvom znotraj ekipe med Georgom Russellom in Kimijem Antonellijem. "Imel je odličen konec tedna na Kitajskem. Seveda sem bil nekoliko razočaran, da na najvišji stopnički nisem bil jaz," je povedal Russell, mladi Italijan pa dodal, da je po norem vikendu na Kitajskem že osredotočen na ta konec tedna.

Ferrari lovi priključek za srebrnimi puščicami, medtem ko McLaren in Red Bull še iščeta pravo formo. "Seveda nas je to kot ekipo prizadelo. Zagotovo ni bilo videti dobro, da dva dirkalnika sploh nista startala dirke. Mislim pa, da je še bolj bolelo to, da na to nismo imeli vpliva," pravi Lando Norris, nad začetkom sezone pa je razočaran tudi Max Verstappen: "Moramo biti iskreni – trenutno nismo niti približno na želeni ravni. Zato grem v ta konec tedna brez velikih napovedi in bomo videli, kje smo."

Obenem je Mednarodna avtomobilistična zveza nekoliko posegla v pravila, kar bi lahko na VN Japonske dodatno premešalo karte. Dodaten zasuk prinaša FIA. V kvalifikacijah bodo dirkači lahko uporabili manj energije – namesto devet le osem megadžulov. Majhna sprememba, a velik vpliv, še posebej na tehnično zahtevni Suzuki.