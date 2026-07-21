F1 voznika presenetila navijače: iz Belgije sta domov odletela z navadnim letom

Fotografije in objave z letala so hitro zaokrožile po družbenih omrežjih. Lawson je trenutek delil tudi na svojem Instagram profilu, kjer je ob fotografiji z moštvenim kolegom pripisal pozdrav letalski družbi.

Njuna odločitev je hitro postala ena najbolj simpatičnih zgodb dirkaškega vikenda. Namesto zasebnega letala, ki ga pogosto uporabljajo številni zvezdniki F1, sta se Liam Lawson in Arvid Lindblad znašla med običajnimi potniki, kar je pri navijačih sprožilo veliko navdušenje.

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Navijači so bili navdušeni predvsem zato, ker je prizor precej nenavaden za tako prestižen šport, kjer so vozniki pogosto obdani z luksuzom in zasebnostjo.

Njuna poteza je mnoge spomnila, da kljub ogromnemu denarju in slavi v ozadju še vedno stojita mlada športnika, ki se znajdeta v povsem običajnih situacijah – tudi na sedežu ekonomskega razreda poleg navijačev.

Dirkača morda nista osvojila zmage v Spa-Francorchampsu, sta pa zagotovo osvojila srca številnih navijačev.

Celotno dirkaško dogajanje lahko konec tedna spremljate na Kanalu A in VOYO.