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Formula 1

F1 voznika presenetila navijače: iz Belgije sta domov odletela z navadnim letom

Belgija, 21. 07. 2026 19.10 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ju.R
Liam Lawson in Arvid Lindblad

Formula 1 je svet luksuza – zasebna letala, dragi hoteli, VIP terminali in potovanja, ki si jih večina ljudi težko predstavlja. A po koncu VN Belgije sta voznika ekipe Racing Bulls pokazala povsem drugačno plat življenja v kraljevem razredu motošporta. Liam Lawson in novinec Arvid Lindblad sta se namreč po dirki domov odpravila z običajnim komercialnim letom.

Liam Lawson in Arvid Lindblad
Liam Lawson in Arvid Lindblad
FOTO: AP

Njuna odločitev je hitro postala ena najbolj simpatičnih zgodb dirkaškega vikenda. Namesto zasebnega letala, ki ga pogosto uporabljajo številni zvezdniki F1, sta se Liam Lawson in Arvid Lindblad znašla med običajnimi potniki, kar je pri navijačih sprožilo veliko navdušenje.

Fotografije in objave z letala so hitro zaokrožile po družbenih omrežjih. Lawson je trenutek delil tudi na svojem Instagram profilu, kjer je ob fotografiji z moštvenim kolegom pripisal pozdrav letalski družbi.

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Navijači so bili navdušeni predvsem zato, ker je prizor precej nenavaden za tako prestižen šport, kjer so vozniki pogosto obdani z luksuzom in zasebnostjo.

Njuna poteza je mnoge spomnila, da kljub ogromnemu denarju in slavi v ozadju še vedno stojita mlada športnika, ki se znajdeta v povsem običajnih situacijah – tudi na sedežu ekonomskega razreda poleg navijačev.

Dirkača morda nista osvojila zmage v Spa-Francorchampsu, sta pa zagotovo osvojila srca številnih navijačev.

Celotno dirkaško dogajanje lahko konec tedna spremljate na Kanalu A in VOYO.

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