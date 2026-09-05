Fami okoli Monaka še kar ni videti konca

Pierreju Gaslyju sta bili po uspešni pritožbi McLarna in Red Bulla ponovno vrnjeni dve petsekundni kazni, zaradi česar je Francoz izgubil tretje mesto in stopničke.

Flavio Briatore, vodja ekipe Alpine, je nato zatrdil, da je bil eden od štirih sodnikov, Filippo Marchino, med zaslišanjem izrazito neprijazen in da naj bi imel povezave z McLarnom. Po mnenju 76-letnika bi moral biti sodniški senat popolnoma neodvisen. Moštvo Alpine naj bi za domnevne povezave izvedelo šele po zaslišanju.