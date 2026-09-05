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Formula 1

Fami okoli Monaka še kar ni videti konca

Monako, 05. 09. 2026 10.27 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ju.R
Flavio Briatore

Spor, ki se je začel po kontroverznem razpletu Velike nagrade Monaka, je dobil novo poglavje. Flavio Briatore je po odločitvi pritožbenega sodišča FIA ostro napadel in podvomil v nepristranskost enega od sodnikov, saj naj bi bil ta povezan z ekipo McLaren. FIA zdaj že napoveduje ponovni pregled sodnih postopkov.

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Pierreju Gaslyju sta bili po uspešni pritožbi McLarna in Red Bulla ponovno vrnjeni dve petsekundni kazni, zaradi česar je Francoz izgubil tretje mesto in stopničke.

Flavio Briatore, vodja ekipe Alpine, je nato zatrdil, da je bil eden od štirih sodnikov, Filippo Marchino, med zaslišanjem izrazito neprijazen in da naj bi imel povezave z McLarnom. Po mnenju 76-letnika bi moral biti sodniški senat popolnoma neodvisen. Moštvo Alpine naj bi za domnevne povezave izvedelo šele po zaslišanju.

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"Sodnik Marchino je ustanovil fundacijo, imenovano One Drop Foundation. McLaren je fundaciji podaril dva ali celo tri avtomobile. Mislim, da je bilo precej nepošteno, da je bil eden od sodnikov povezan z ekipo, ki je protestirala proti nam," je zatrjeval Briatore.

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Andrea Stella, predsednik ekipe McLaren, je bil nad očitki razumljivo nezadovoljen. Dejal je, da so takšne obtožbe žaljive za njegov ugled in moštvo McLaren ter opozoril, da mora vsak, ki javno izreka tako resne trditve, zanje prevzeti odgovornost.

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"Ko nekdo poda takšne resne obtožbe, mora za to prevzeti vso odgovornost. Celotno Mednarodno pritožbeno sodišče je zaslišanje izvedlo po najvišjih standardih in tega ne bi smeli niti postavljati pod vprašaj, kot se je to zgodilo zdaj," je povedal Stella.

Andrea Stella
Andrea Stella
FOTO: AP

Obenem je 55-letnik poudaril tudi, da McLaren ni vložil pritožbe zgolj zaradi dveh dodatnih točk njihovega dirkača Oscarja Piastrija, temveč zaradi doslednejše uporabe pravil.

Primer je tako prerasel v resen spor zaradi kazni. FIA je že napovedala pregled sodnih postopkov, vključno s sistemom pravice do ponovnega izvajanja meritev.

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FOTO: 24ur.com
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