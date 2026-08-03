Ferrari bo ohranil ritem razvoja dirkalnika

Filozofija razvoja dirkalnika ekipe Ferrari je bila doslej nenehna evolucija na vsaki dirki, namesto uvajanja večjih paketov, kot so to storili v ekipah McLaren in Red Bull.

Za vodjo ekipe Ferrari Freda Vasseurja je ohranjanje takšnega razvojnega zagona "najpomembnejša stvar" za njegovo ekipo, kar vključuje tudi izboljšave na področju pogonske enote.

"Prvi del sezone je, rekel bi, potekal verjetno v dveh fazah. Prava faza je trajala do dirke v Španiji, ko je Mercedes kar letel in v štirih ali petih dirkah osvojil približno 100 točk več od nas," je dejal Vasseur pred poletnim premorom.