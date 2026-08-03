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Formula 1

Ferrari bo ohranil ritem razvoja dirkalnika

Budimpešta, 03. 08. 2026 12.57 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
H.B.
Ferrari

Vodja ekipe Ferrari Fred Vasseur pravi, da je "najpomembnejša stvar" ohranjanje trenutnega ritma razvoja dirkalnika. Ferrari je v trenutni sezoni osvojil dve veliki nagradi. V boju za konstruktorskega prvaka pa je pred njimi na lestvici ekipa Mercedes.

Filozofija razvoja dirkalnika ekipe Ferrari je bila doslej nenehna evolucija na vsaki dirki, namesto uvajanja večjih paketov, kot so to storili v ekipah McLaren in Red Bull.

Za vodjo ekipe Ferrari Freda Vasseurja je ohranjanje takšnega razvojnega zagona "najpomembnejša stvar" za njegovo ekipo, kar vključuje tudi izboljšave na področju pogonske enote.

"Prvi del sezone je, rekel bi, potekal verjetno v dveh fazah. Prava faza je trajala do dirke v Španiji, ko je Mercedes kar letel in v štirih ali petih dirkah osvojil približno 100 točk več od nas," je dejal Vasseur pred poletnim premorom.

Fred Vasseur si želi ohraniti ritem razvoja.
Fred Vasseur si želi ohraniti ritem razvoja.
FOTO: Profimedia

Meni, da so se po Španiji vrnili v igro. "V teh štirih ali petih dirkah smo osvojili več točk kot Mercedes."

Na podlagi VN Madžarske je Vasseur dodal, da vedo, da se morajo izboljšati na področju motorja dirkalnika.

"Najpomembneje bo, da bomo lahko ohranili tempo razvoja. McLaren je naredil ogromen korak naprej, saj nimajo povsem enake filozofije, saj uvajajo velik paket razvoja, zato z vsakim razvojem naredijo ogromen korak naprej."

Dirkača ekipe Ferrari Charles Leclerc in Lewis Hamilton.
Dirkača ekipe Ferrari Charles Leclerc in Lewis Hamilton.
FOTO: AP

Pojasnil je, da imajo drugačen pristop, saj poskušajo na vsako dirko prinesti nove dele dirkalnika, in to dinamiko želijo ohraniti.

"In na šasiji imamo povsod še prostor za izboljšave, zato moramo ohraniti ta ritem," je še dodal.

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