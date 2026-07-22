Ferrari čaka že skoraj 20 let: Hamilton lahko konča sušo rdečih

Novo pomlad v aktualni sezoni v Ferrariju doživlja sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton . Po lanskem prestopu iz Mercedesa so bila pričakovanja velika, a se je njegova prva sezona pri moštvu iz Maranella sprevrgla v pravo nočno moro. Prvič v karieri mu ni uspelo osvojiti niti ene uvrstitve na zmagovalni oder. S statističnega vidika je bila sezona 2025 najslabša v njegovi 20-letni dirkaški karieri, zato so ga številni pred začetkom letošnje sezone že odpisali. Toda sedemkratni svetovni prvak je dokazal, zakaj velja za enega izmed najboljših vseh časov. Med zimsko prenovo je sledil preporod in 41-letnik je doživel športno renesanso.

Največ zaslug za to Britanec pripisuje opustitvi Ferrarijevega simulatorja. "Simulatorje uporabljam že od leta 1997 in lahko so zelo zmogljivo ter koristno orodje, vendar te lahko tudi zavedejo. Lani sem še posebej ugotovil, da je bilo tako, podobno pa je bilo tudi v prejšnjih letih pri Mercedesu, zato ga nisem uporabljal. Odkar sem ga prenehal uporabljati, se je moja forma precej, precej izboljšala," je povedal britanski dirkaški as.

Še nismo na polovici sezone formule 1, Hamilton pa je že presegel svoj skupni seštevek točk iz leta 2025. Zmagi v Barceloni je dodal še štiri uvrstitve na zmagovalni oder. S četrtim mestom na VN Belgije je prevzel drugo mesto v skupnem seštevku s 159 točkami.

Za 19-letnim Kimijem Antonellijem zaostaja za 45 točk, kar napoveduje napet boj med legendo in najstniško senzacijo. Ta se bo začel že ta konec tedna na VN Madžarske, na Hamiltonovem priljubljenem Hungaroringu v Budimpešti, kjer je Britanec z rekordnimi osmimi zmagami najuspešnejši dirkač v zgodovini dirkališča.

"Najprej se moram pokazati v pravi luči in poskrbeti, da v Budimpešti nastopim tako, kot vem, da lahko," je dejal Hamilton in dodal: "Pripravljeni moramo priti in se boriti za zmago."