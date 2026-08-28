Hamilton in Leclerc dobila razlog za obračun

Charles Leclerc in Lewis Hamilton FOTO: AP

Ferrari je v ekipo pripeljal Lewisa Hamiltona z velikimi pričakovanji. Prihod Britanca je pomenil enega največjih prestopov v Formuli 1, hkrati pa odprl vprašanje, kaj se bo zgodilo, ko bosta moštvena kolega Hamilton in Charles Leclerc tako dobra, da bosta bitko za boljša mesta morala biti med seboj. Prvi znaki, da se odgovoru na vprašanje vedno bolj približujemo, so se pojavili že na Nizozemskem. Hamilton in Leclerc sta bila v Zandvoortu v neposrednem boju za čim boljši rezultat. Britanec je imel v določenem trenutku lepo priložnost, da bi napredoval, vendar je zaradi dogajanja na stezi in Ferrarijevih odločitev izgubil dragocene sekunde. Sedemkratni svetovni prvak svojega nezadovoljstva ni skrival, po radijski zvezi je bilo namreč mogoče jasno slišati napetost in nejevoljo dirkača.

Charles Leclerc, George Russell in Lewis Hamilton FOTO: AP

Hamilton je v ekipo iz Maranella prišel kot sedemkratni svetovni prvak ter dirkač, ki ima za seboj veliko izkušenj. In v Formuli 1 ni zato, da bi bil drugi voznik, medtem pa je Leclerc Ferrarijev čudežni deček in ni skrivnost, da o možnosti, da postane drugi voznik, ne želi slišati. Monačan ima z ekipo tesen odnos, prav tako pa ga moštvo vidi kot zelo pomemben del svoje prihodnosti. In tu nastopijo težave, ki bi se lahko stopnjevale, če jih Ferrari ne bo uspel hitro in učinkovito rešiti.

Ko imata tako dobra dirkača enako visoke ambicije, mora ekipa postaviti jasna pravila in cilje. Predvsem glede tega, kateri od voznikov bo imel prednost v določenih situacijah. Če pravila med ekipo in voznikoma ne bodo jasno določena in upoštevana, lahko to italijanskega velikana stane tudi pomembnih točk v končnem boju konstruktorjev. Tudi britanski novinar Will Buxton je opozoril prav na omenjeno težavo. Ferrari bo moral v določenem trenutku sprejeti dejstvo, da ne more zadovoljiti obeh dirkačev. Če se bo ekipa temu dejstvu izogibala, lahko vsaka strateška odločitev hitro postane pereča težava.

Charles Leclerc - Monza 2024 FOTO: AP