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Formula 1

Ferrari v ospredju pred ključnimi kvalifikacijami

Mogyorod, 25. 07. 2026 08.01 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Charles Leclerc in Lewis Hamilton

Dirkališče na Madžarskem velja za eno najzahtevnejših v koledarju Formule 1, saj ponuja zelo malo priložnosti za prehitevanje. Prav zato bodo kvalifikacije ključnega pomena in bi lahko odločilno vplivale na razplet nedeljske dirke. Današnje dogajanje na Hungaroringu – tretji prosti trening in kvalifikacije – boste lahko spremljali v živo ob 12:25 na Kanalu A in VOYO.

Petkova prosta treninga sta bila v znamenju Ferrarijev. Prvi je pripadel Charlesu Leclercu. Monačan je bil za 0,484 sekunde hitrejši od Maxa Verstappna iz Red Bulla.

Charles Leclerc
Charles Leclerc
FOTO: Profimedia

Lewis Hamilton je po lanski veliki nagradi Madžarske razočarano dejal, da bo moral Ferrari poiskati drugega dirkača. Leto pozneje je sedemkratni svetovni prvak dirkaški konec tedna na Hungaroringu začel precej drugače – z najhitrejšim časom drugega prostega treninga. S časom 1:18,729 je za 0,148 sekunde ugnal moštvenega kolega Leclerca, tretji pa je bil z nadgrajenim McLarnom Lando Norris. Hamilton je sicer rekorder po številu zmag in najboljših štartnih položajev za VN Madžarske. Njegova prevlada na Hungaroringu je pustila tako močan pečat, da drugi ovinek na dirkališču nosi njegovo ime.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
FOTO: Profimedia

Dirkaški konec tedna na Madžarskem se nadaljuje danes ob 12:15 s tretjim prostim treningom in kvalifikacijami ob 15:55. Oboje si lahko v živo ogledate na Kanalu A in VOYO.

Formula 1 - VN Madžarske
Formula 1 - VN Madžarske
FOTO: VOYO
Formula 1 Ferrari Lewis Hamliton Charles Leclerc

Hamilton bo na Hungaroringu vozil skozi ovinek, poimenovan po njem

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