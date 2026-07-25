Ferrari v ospredju pred ključnimi kvalifikacijami

Petkova prosta treninga sta bila v znamenju Ferrarijev. Prvi je pripadel Charlesu Leclercu . Monačan je bil za 0,484 sekunde hitrejši od Maxa Verstappna iz Red Bulla.

Lewis Hamilton je po lanski veliki nagradi Madžarske razočarano dejal, da bo moral Ferrari poiskati drugega dirkača. Leto pozneje je sedemkratni svetovni prvak dirkaški konec tedna na Hungaroringu začel precej drugače – z najhitrejšim časom drugega prostega treninga. S časom 1:18,729 je za 0,148 sekunde ugnal moštvenega kolega Leclerca, tretji pa je bil z nadgrajenim McLarnom Lando Norris. Hamilton je sicer rekorder po številu zmag in najboljših štartnih položajev za VN Madžarske. Njegova prevlada na Hungaroringu je pustila tako močan pečat, da drugi ovinek na dirkališču nosi njegovo ime.