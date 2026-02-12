Leclerc navdušil, preseneča Haas s Ferrarijevim motorjem

Pri Ferrariju so lahko (za zdaj) zadovoljni

Ob drugem dnevu prvega predsezonskega testiranja formule 1 v Bahrajnu je najhitrejši čas postavil Charles Leclerc. Monačan je narekoval tempo in se na vrhu razpredelnice časov zanesljivo uvrstil pred Landa Norrisa in Oliverja Bearmana.

Potem ko je Norris prvi dan končal na vrhu, je bil prav Britanec prvi na stezi tudi ob začetku četrtkovega dogajanja, saj ga je čakal celoten dan za volanom McLarnovega dirkalnika. Odpeljal je največ krogov izmed vseh - 149. "To je bilo kar precej krogov," je pojasnil aktualni svetovni prvak. "Mislim, da sem rekel, da je bilo to verjetno največ krogov, kar sem jih kdaj odpeljal v enem dnevu v formuli 1." Ob tem je še dodal: "Bilo je dobro – veliko učenja, vožnja z veliko goriva, z malo goriva in vse vmes. To je tudi dan, ko se temperatura precej spreminja, kar je pomemben dejavnik. Veter se neverjetno spreminja in tudi to ima velik vpliv."

Red Bull tokrat z manjšimi težavami

Isack Hadjar, ki je po sredinem celodnevnem nastopu Maxa Verstappna (odpeljal 135 krogov) prevzel dirkalnik Red Bulla, do polovice dopoldneva še ni zapeljal na stezo. Ekipa je namreč odkrila težavo na dirkalniku, kot so razkrili, pa naj bi šlo za "rutinsko težavo."

Minuto pred koncem dopoldanske seje je Hadjar sicer zapeljal iz garaže in opravil krog, vendar ni postavil merjenega časa. Ga je pa zato v drugem delu, ko je postavil peti čas. V zaključku dopoldneva je tudi Norrisov McLaren obstal na izhodu iz boksev, zaradi česar je svetovni prvak izstopil iz dirkalnika, mehaniki pa so ga nato potisnili nazaj v garažo. Na stezi je za kratek čas obstal še Cadillac Sergia Pereza.

Norris, Williamsov Alex Albon in Leclerc so bili med tistimi z najvišjim številom krogov, saj so do popoldneva presegli celo dolžino dirke. Perez se je po zgodnjih težavah vrnil na stezo, nekateri pa so izkoristili priložnost za vadbo vožnje v zavetrju z novo generacijo dirkalnikov za sezono 2026. Norris je denimo nekaj časa vozil tik za Albonom.

Dobro sta se odrezala tudi dirkača Audija

Nemški proizvajalec, ki z letošnjo sezono v kraljevi razred motošporta vstopa kot tovarniška ekipa, je pripravil enega izmed bolj zanimivih dirkalnikov. Audi je svoj prihod v formulo 1 zastavil zelo ambiciozno. Nemški proizvajalec avtomobilov, ki je kupil ekipo Sauber, namreč v kraljevi razred motošporta že v prvi sezoni vstopa z lastnim motorjem. "Ker gre za novo ekipo, nov motor in nov dirkalnik, se vsakič, ko gremo na stezo, naučimo nekaj novega. Upam, da lahko razvoj nadaljujemo z enako hitrostjo kot doslej," je dejal Gabriel Bortoleto, ki je v četrtek postavil šesti najboljši čas.

