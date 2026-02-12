Naslovnica
Formula 1

Leclerc navdušil, preseneča Haas s Ferrarijevim motorjem

Sakhir, 12. 02. 2026 20.17

Avtor:
Simon Valant Aljaž Golčer
Charles Leclerc

Drugi dan testiranja dirkačev formule 1 v Bahrajnu je na vrhu končal Ferrari. Za optimizem navijačev Scuderie iz Maranella je poskrbel Charles Leclerc. Monačan je z več kot pol sekunde prednosti premagal aktualnega svetovnega prvaka Landa Norrisa v McLarnu. Odlično kaže tudi Haasu, kjer se zanašajo na Ferrarijev motor. Esteban Ocon je prvi dan postavil četrti čas, Oliver Bearman pa drugi dan tretji čas.

Pri Ferrariju so lahko (za zdaj) zadovoljni

Ob drugem dnevu prvega predsezonskega testiranja formule 1 v Bahrajnu je najhitrejši čas postavil Charles Leclerc. Monačan je narekoval tempo in se na vrhu razpredelnice časov zanesljivo uvrstil pred Landa Norrisa in Oliverja Bearmana.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Potem ko je Norris prvi dan končal na vrhu, je bil prav Britanec prvi na stezi tudi ob začetku četrtkovega dogajanja, saj ga je čakal celoten dan za volanom McLarnovega dirkalnika. Odpeljal je največ krogov izmed vseh - 149.

"To je bilo kar precej krogov," je pojasnil aktualni svetovni prvak. "Mislim, da sem rekel, da je bilo to verjetno največ krogov, kar sem jih kdaj odpeljal v enem dnevu v formuli 1."

Ob tem je še dodal: "Bilo je dobro – veliko učenja, vožnja z veliko goriva, z malo goriva in vse vmes. To je tudi dan, ko se temperatura precej spreminja, kar je pomemben dejavnik. Veter se neverjetno spreminja in tudi to ima velik vpliv."

Red Bull tokrat z manjšimi težavami

Isack Hadjar, ki je po sredinem celodnevnem nastopu Maxa Verstappna (odpeljal 135 krogov) prevzel dirkalnik Red Bulla, do polovice dopoldneva še ni zapeljal na stezo. Ekipa je namreč odkrila težavo na dirkalniku, kot so razkrili, pa naj bi šlo za "rutinsko težavo."

Norris in Verstappen dominirala na uvodnem dnevu testiranj

Minuto pred koncem dopoldanske seje je Hadjar sicer zapeljal iz garaže in opravil krog, vendar ni postavil merjenega časa. Ga je pa zato v drugem delu, ko je postavil peti čas.

V zaključku dopoldneva je tudi Norrisov McLaren obstal na izhodu iz boksev, zaradi česar je svetovni prvak izstopil iz dirkalnika, mehaniki pa so ga nato potisnili nazaj v garažo. Na stezi je za kratek čas obstal še Cadillac Sergia Pereza.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Norris, Williamsov Alex Albon in Leclerc so bili med tistimi z najvišjim številom krogov, saj so do popoldneva presegli celo dolžino dirke. Perez se je po zgodnjih težavah vrnil na stezo, nekateri pa so izkoristili priložnost za vadbo vožnje v zavetrju z novo generacijo dirkalnikov za sezono 2026. Norris je denimo nekaj časa vozil tik za Albonom.

Dobro sta se odrezala tudi dirkača Audija

Nemški proizvajalec, ki z letošnjo sezono v kraljevi razred motošporta vstopa kot tovarniška ekipa, je pripravil enega izmed bolj zanimivih dirkalnikov.

Audi je svoj prihod v formulo 1 zastavil zelo ambiciozno. Nemški proizvajalec avtomobilov, ki je kupil ekipo Sauber, namreč v kraljevi razred motošporta že v prvi sezoni vstopa z lastnim motorjem.

"Ker gre za novo ekipo, nov motor in nov dirkalnik, se vsakič, ko gremo na stezo, naučimo nekaj novega. Upam, da lahko razvoj nadaljujemo z enako hitrostjo kot doslej," je dejal Gabriel Bortoleto, ki je v četrtek postavil šesti najboljši čas.

Gabriel Bortoleto
Gabriel Bortoleto
FOTO: AP

Vodilni možje Audija so škarje in platno zaupali dvema znanima obrazoma iz sveta formule 1. Vodja projekta je leta 2024 postal nekdanji šef Ferrarija Mattia Binotto, mesto šefa ekipe pa je lani prevzel nekdanji športni direktor Red Bulla Jonathan Wheatley. Letošnje leto s štirimi Audijevimi krogi na dirkalniku se je z njima na čelu začelo brez pretresov.

"Kar se tiče hitrosti in zanesljivosti, lahko rečem, da smo odpeljali veliko krogov in kilometrov ter naredili velik korak naprej od prvega testiranja v Barceloni," pravi Nico Hulkenberg, ki je bil prvi dan deveti, v četrtek pa deseti.

Aerodinamično je Audijev dirkalnik eden izmed bolj zanimivih. Precej elementov, vključno z odprtinami za hlajenje, njihovim prehodom v dno dirkalnika ter stranicami, so bolj radikalni kot pri tekmecih. Dodaten izziv za ekipo predstavlja dejstvo, da glede delovanja pogonskega sklopa ne morejo računati na podatke drugih ekip.

"Smo edina ekipa, ki uporablja Audijev motor, zato nimamo podatkov od drugih. Edini podatki, ki jih imamo, so podatki, ki jih zberemo sami," poudarja Brazilec Bortoleto.

