Ferrari zagovarja svojo taktiko: Zgodnejši postanek izida ne bi spremenil

Dirka na Albert Parku se je začela povsem po željah Ferrarija - povedel je Charles Leclerc pred Georgem Russellom in moštvenim kolegom Lewisom Hamiltonom. Tehtnico pa je na stran Russella in Antonellija prevesila boljša taktika Mercedesa. Ko je v 12. krogu ob težavah Isaaca Hadjara na avstralski stezi zavladal virtualni varnostni avto, so namreč pri Mercedesu svoja dirkača poklicali na postanek v boksih, pri Ferrariju pa se za to niso odločili.

Hamilton je prek radijskih zvez svoji ekipi takoj izrazil nestrinjanje s to odločitvijo, ki se je izkazala za odločilno. Ko sta v bokse zapeljala tudi Ferrarijeva dirkača, sta Mercedesova to izkoristila za preboj v ospredje in slavila dvojno zmago.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Šef Ferrarija Fred Vasseur pa se je po koncu dirke branil z besedami, da taktična poteza ni odigrala večje vloge pri razpletu dirke. "Nihče ni pričakoval, da bo to dirka z le enim postankom, precej nas je presenetila vzdržljivost pnevmatik," je priznaval. "Mislim, da se rezultat ne bi spremenil, če bi se prej ustavili z virtualnim varnostnim avtomobilom. Dirkaški ritem Mercedesa je bil boljši od našega. Tudi ko so šli v bokse, so bili tam ali štiri desetinke hitrejši od nas in ta visok ritem so držali skozi celotno dirko," pa Francoz ni obžaloval ubrane strategije.

Fred Vasseur FOTO: Profimedia

Dotaknil se je tudi sobotnih kvalifikacij, ko so bili od Mercedesa oddaljeni še bolj kot na nedeljski dirki, zato meni, da so v Ferrariju v primerjavi z dnevom prej storili korak naprej. "Včerajšnja razlika v kvalifikacijah je bila velika, vendar smo naredili nekaj napak. Zaostajali smo osem desetink, danes pa smo del tega nadoknadili. Dobro je, da se dva naša dirkača borita za mesta pri samem vrhu," je razmišljal Vasseur. Poudarja, da so občutki po uvodni dirki večinoma pozitivni, a da jih čaka še veliko dela. "Na splošno mislim, da je razlika približno pol sekunde, vendar bo odvisno od steze. Razvoj avtomobila bo ključnega pomena in veliko stvari še moramo postoriti," je sklenil Francoz.

Charles Leclerc in v ozadju Lewis Hamilton FOTO: Profimedia

Poznejšega postanka v boksih ni obžaloval niti Leclerc. "To je bila zaželena in zavestna odločitev. Vedeli smo, da obstaja velika verjetnost, da to ne bo edini varnostni avtomobil na dirki. Zato smo menili, da je bolje, da morda počakamo na še enega, to pa je vedno lahko tvegano."

Charles Leclerc FOTO: Profimedia

Monačan po dirki sicer ni bil najbolje razpoložen. "Sploh nisem zadovoljen, za tem pa je več razlogov. Imamo veliko prostora za napredek. Nisem zadovoljen s tempom: moram se izboljšati; danes nisem bil v najboljši formi. V treh dneh sem, kar se tiče nastavitev, nihal sem ter tja in na koncu dirke je bil Lewis hitrejši od mene," je še potožil Leclerc po zanj, kot je sam ocenil, ne najboljšem dirkaškem vikendu. Je pa zadovoljen, da so v primerjavi s kvalifikacijami zmanjšali zaostanek za Mercedesom. "Danes se je razlika med nami in Mercedesom zmanjšala z osmih desetink na pol sekunde, vendar jo moramo še zmanjšati. Mercedes je imel več hitrosti, vendar ne toliko, kot smo pričakovali po včerajšnjem dnevu. Zmaga pa je bila vseeno izven našega dosega," je še dejal tretji na nedeljski dirki.

Lewis Hamilton FOTO: Profimedia