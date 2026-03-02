Naslovnica
Formula 1

Varnost bo ključnega pomena za dirki formule 1 na Bližnjem vzhodu

Ljubljana, 02. 03. 2026 14.22 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Formula 1

Vodstvo formule 1 in Fia pozorno spremljata razmere na Bližnjem vzhodu pred prihajajočimi dirkami za VN Bahrajna (10.–12. april) in Savdske Arabije (17.–19. april). Za zdaj uradno še ni prišlo do kakšnih sprememb, a se resno dela na rezervnih načrtih. Ključna dejavnika pri odločanju o izvedbi dirk bosta varnost in dobrobit, poudarjajo.

FIA je podala izjavo glede načrtovanja dirk formule 1 in negotovosti, ki jo prinaša izbruh konflikta na Bližnjem vzhodu. Predsednik Fie Mohammed Ben Sulayem je dejal, da bosta varnost in dobrobit ključna dejavnika pri odločanju o izvedbi dirk formule 1.

Predsednik Fie Mohammed Ben Sulayem
Predsednik Fie Mohammed Ben Sulayem
FOTO: AP

V zadnjih dneh so ZDA in Izrael izvedli skupne napade na Iran, kar je povzročilo destabilizacijo regije, medtem ko je Iran v povračilnih ukrepih izvedel lastne napade na več regionalnih sosedov. Trenutni konflikt je povzročil kaos v letalskem prometu na Bližnjem vzhodu, saj so bila po vsej regiji zaprta letališča in zaprt zračni prostor.

To je vplivalo tudi na ekipe in predstavnike v formuli 1, ki potujejo v Avstralijo na uvodno dirko sezone, medtem ko se tisti, ki se vračajo z dirke motoGP na Tajskem, soočajo z motnjami pri potovanju.

Preberi še Vodstvo formule 1 preučuje zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu

Organizatorji Velike nagrade Avstralije so sporočili, da je tovor formule 1 že v Melbournu in da bo vse osebje prispelo s čarterskimi leti. Vodstvo formule 1 je v soboto poudarilo, da pozorno spremlja razmere na Bližnjem vzhodu, kjer naj bi dirki v Bahrajnu in Savdski Arabiji potekali sredi aprila.

formula 1 dirke bližnji vzhod

Vodstvo formule 1 preučuje zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu

