Varnost bo ključnega pomena za dirki formule 1 na Bližnjem vzhodu

FIA je podala izjavo glede načrtovanja dirk formule 1 in negotovosti, ki jo prinaša izbruh konflikta na Bližnjem vzhodu. Predsednik Fie Mohammed Ben Sulayem je dejal, da bosta varnost in dobrobit ključna dejavnika pri odločanju o izvedbi dirk formule 1.

V zadnjih dneh so ZDA in Izrael izvedli skupne napade na Iran, kar je povzročilo destabilizacijo regije, medtem ko je Iran v povračilnih ukrepih izvedel lastne napade na več regionalnih sosedov. Trenutni konflikt je povzročil kaos v letalskem prometu na Bližnjem vzhodu, saj so bila po vsej regiji zaprta letališča in zaprt zračni prostor.

To je vplivalo tudi na ekipe in predstavnike v formuli 1, ki potujejo v Avstralijo na uvodno dirko sezone, medtem ko se tisti, ki se vračajo z dirke motoGP na Tajskem, soočajo z motnjami pri potovanju.