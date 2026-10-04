Fia načrtuje temeljito preiskavo po kaotičnem začetku VN Bahrajna

Nizozemec Max Verstappen se je uspešno prebil skozi začetni kaos in dosegel svojo prvo zmago v sezoni. Italijan Kimi Antonelli je zasedel drugo mesto, Lewis Hamilton pa je po odličnem preboju z 18. mesta osvojil še zadnjo stopničko na zmagovalnem odru. Britanec George Russell je zaradi težav z motorjem odstopil, ko je bil na tretjem mestu, s čimer so se njegove sanje o naslovu svetovnega prvaka praktično razblinile.

Dodala je: "Zaradi tega je tehnični oddelek v prizadetih sektorjih odpravil omejitev porabe energije. To so storili s posodobitvijo programske opreme, ki so jo vsem ekipam poslali med prekinitvijo dirke zaradi močnega dežja, kar je ekipam omogočilo izvedbo potrebnih sprememb na pogonskih sklopih pred začetkom dirke."

Fia je v izjavi zapisala: "Med ogrevalnim krogom je kombinacija nizkih vrtljajev motorja, slabega oprijema, nastavitev za upravljanje energije v mokrem vremenu na stezi Sepang pri številnih dirkalnikih povzročila neželeno izgubo moči."

40 minut po tem, ko je bil prvotni začetek zaradi silovitega naliva že prestavljen, so morali vodilni možje formule 1 start odpovedati. Številni dirkači, vključno z Verstappnom in Hamiltonom, so imeli med ogrevalnim krogom tehnične težave. Te so bile neposredno povezane s kontroverzno delitvijo pogona v razmerju 50-50 med motorjem z notranjim zgorevanjem in baterijskim sistemom. Svojih dirkalnikov niso mogli spraviti v pogon.

Dirko na mednarodnem dirkališču Sepang v Maleziji pa so zasenčili neprijetni prizori, ki jih gledalci še niso videli. Novi dirkalniki, ki so bili že pred tem deležni ostrih kritik, so v mokrih razmerah dejansko odpovedali.

Verstappen, ki je startal s prvega mesta, se je prvi pritožil, da ne more pospeševati. Njegova počasna vožnja je sprožila verižno reakcijo. Težave je nato v svojem Ferrariju imel tudi Hamilton, ki je vozil za Verstappnom.

"Pritiskam na plin, a se ne zgodi nič," je dejal Hamilton, preden se je ustavil ob robu steze. Številni drugi dirkači so prav tako imeli težave z ohranjanjem delovanja motorjev med prvo resno preizkušnjo te generacije dirkalnikov v mokrem vremenu.

Verstappnu, ki je zaradi nestrinjanja z novimi pravili že grozil z odhodom iz športa, je sčasoma uspelo pospešiti. Ko je ob robu steze zagledal nekatere ustavljene dirkalnike, se je zasmejal in zmajal z glavo. "Poglejte to," je rekel po radijski zvezi.

Dirkalniki so se naposled počasi vrnili v bokse, nato pa je preteklo še 53 minut, preden so vodilni prižgali zeleno luč za ponovni začetek dirke. Takrat pojasnila za dolgotrajno zamudo niso podali, čeprav se je kasneje izkazalo, da je bilo treba na dirkalnike naložiti novo programsko opremo.

Sledila sta dva kroga za varnostnim avtomobilom, nato pa še start z mesta. Verstappen je ciljno črto prečkal z 2,3 sekunde prednosti pred Antonellijem.

"Ti motorji so tako zapleteni in vključujejo ogromno programske opreme," je dejal Verstappen ob razmišljanju o kaosu, ki je sporna pravila tega športa znova postavil v središče pozornosti. "Jaz sem prvi sprožil dogajanje, nato pa pogledal v ogledalo in si rekel, če čakajo name."

Hamilton, ki je na novinarski konferenci po dirki sedel ob Verstappnu, je dejal: "Bilo je kot dirka z Lego kockami pred veliko nagrado Velike Britanije." Verstappen je nadaljeval: "Kaj sploh reči? To ni nekaj, kar bi si želeli za ta šport."

Hamilton je dodal: "Moral sem se ustaviti na stezi, ugasniti motor in ga znova zagnati. Tega še nikoli nisem počel. Upam, da se bomo iz tega kaj naučili."