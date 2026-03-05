Zaradi vibracij Alonso in Stroll ne bosta zaključila dirke

Vodja moštva Adrian Newey je namreč odkril, da ima moštvo velike težave s Hondinimi motorji, ki bodo od letos naprej poganjali dirkalnike moštva Aston Martin. Aston Martin je zaradi težav s Hondinim motorjem opravil najmanj kilometrov v pripravljalnem obdobju pred sezono, pod velikim vprašajem pa je tudi njihova sposobnost, da dirko na VN Avstralije končajo.
Newey je odkril, zakaj je tako. "Zaradi vibracij v šasiji dirkalnik ni zanesljiv. Odpadajo ogledala, odpadajo zadnje luči – vse to moramo rešiti," je dejal Newey. A to ni edina težava, saj težave lahko vplivajo tudi na zdravje voznikov. "Veliko večji problem je, da se vibracija na koncu prenaša na prste voznika. Fernando Alonso meni, da ne more prevoziti več kot 25 krogov zapored, preden tvega trajno poškodbo živcev v rokah. Lance Stroll meni, da ne more prevoziti več kot 15 krogov, preden doseže to mejo," je ogromno težavo razkril Newey.
Ekipa je pred sezono poskušala najti načine, da bi preprečili vibracije motorja, ki povzročajo okvare baterij in hibridnega sistema. Šef Hondine ekipe F1 Koji Watanabe je dejal, da bodo vedeli, ali so protiukrepi učinkoviti, šele ko bo avtomobil v petek začel voziti po stezi. S popravki so za zdaj poskušali poskrbeti le, da vibracije ne bi dosegle baterije. Še vedno pa se vibracije prenašajo v šasijo in od tam v volan.
Zato je Newey prevzel odgovornost in javno odkril težave moštva. "Ni smiselno skrivati težave, odkrito bomo delili svoja pričakovanja. Naše število krogov na dirkah bo močno omejeno, dokler ne odkrijemo vira vibracij in odpravimo težave," je priznal Newey.
O težavah je spregovoril tudi Fernando Alonso. "Bodimo jasni, če bi se borili za zmage, bi lahko vozili tudi tri ure. Vsekakor pa je to nekaj nenavadnega. Ne bi se smelo dogajati. Ne vemo, kakšne bodo posledice, če bi mesece vozili pod takimi pogoji. Zato moramo najti rešitve," je dejal dvakratni prvak Alonso.
Adrian Newey je eden najbolj cenjenih in uspešnih oblikovalcev dirkalnikov v zgodovini Formule 1. Njegov doprinos k aerodinamiki in splošnemu dizajnu dirkalnikov je bil ključen za številne naslove svetovnih prvakov, ki so jih osvojile ekipe, za katere je delal, vključno z Williamsom, McLarenom in Red Bull Racingom. Njegova sposobnost inovativnega razmišljanja in razumevanja kompleksnih fizikalnih principov mu je prinesla sloves genija v avtomobilističnem športu.
Aston Martin se je v Formulo 1 vrnil kot samostojna ekipa v sezoni 2021, pred tem pa je bil znan kot moštvo Racing Point, ki je bilo pod lastništvom Lawrencea Strolla. Vendar pa je sodelovanje z Hondinimi motorji novost, ki se je začela v sezoni 2026. Pred tem je Honda sodelovala z Red Bull Racingom in Scuderia AlphaTauri. To partnerstvo z Aston Martinom predstavlja Hondino vrnitev v šport po začetnem umiku, z ambicijo, da ponovno postanejo konkurenčni na najvišji ravni.
Fernando Alonso je španski dirkač, ki velja za enega najboljših in najbolj izkušenih voznikov v zgodovini Formule 1. Svojo kariero v Formuli 1 je začel leta 2001. Največji uspeh je dosegel v letih 2005 in 2006, ko je z ekipo Renault osvojil dva zaporedna naslova svetovnega prvaka, s čimer je prekinil dominacijo Michaela Schumacherja. Alonso je znan po svoji izjemni sposobnosti obvladovanja dirkalnika, strategiji in trmastem boju na stezi. Po nekajletnem premoru, v katerem je tekmoval v drugih dirkaških serijah, se je v Formulo 1 vrnil z ekipo Alpine, nato pa prestopil k Aston Martinu.
Šasija dirkalnika Formule 1 je osnovna strukturna komponenta, ki povezuje vse ostale dele dirkalnika, vključno z motorjem, menjalnikom, vzmetenjem in karoserijo. Zasnovana je tako, da je izjemno lahka, a hkrati izredno močna in toga, da prenese ogromne sile, ki nastanejo med dirkanjem, vključno z zaviranji, pospeševanji in bočnimi pospeški v ovinkih. Šasija mora izpolnjevati stroge varnostne standarde Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA), vključno z zaščito voznika v primeru nesreče.
