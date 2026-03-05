Zaradi vibracij Alonso in Stroll ne bosta zaključila dirke

Vodja moštva Adrian Newey je namreč odkril, da ima moštvo velike težave s Hondinimi motorji, ki bodo od letos naprej poganjali dirkalnike moštva Aston Martin. Aston Martin je zaradi težav s Hondinim motorjem opravil najmanj kilometrov v pripravljalnem obdobju pred sezono, pod velikim vprašajem pa je tudi njihova sposobnost, da dirko na VN Avstralije končajo.

Newey je odkril, zakaj je tako. "Zaradi vibracij v šasiji dirkalnik ni zanesljiv. Odpadajo ogledala, odpadajo zadnje luči – vse to moramo rešiti," je dejal Newey. A to ni edina težava, saj težave lahko vplivajo tudi na zdravje voznikov. "Veliko večji problem je, da se vibracija na koncu prenaša na prste voznika. Fernando Alonso meni, da ne more prevoziti več kot 25 krogov zapored, preden tvega trajno poškodbo živcev v rokah. Lance Stroll meni, da ne more prevoziti več kot 15 krogov, preden doseže to mejo," je ogromno težavo razkril Newey.

Ekipa je pred sezono poskušala najti načine, da bi preprečili vibracije motorja, ki povzročajo okvare baterij in hibridnega sistema. Šef Hondine ekipe F1 Koji Watanabe je dejal, da bodo vedeli, ali so protiukrepi učinkoviti, šele ko bo avtomobil v petek začel voziti po stezi. S popravki so za zdaj poskušali poskrbeti le, da vibracije ne bi dosegle baterije. Še vedno pa se vibracije prenašajo v šasijo in od tam v volan.