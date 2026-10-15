Formula 1: Camara bo zamenjal Ocona pri Haasu

Formula 3 in Formula 2 sta ključni stopnički na poti do Formule 1. Formula 3 velja za vstopno raven v svet dirkalnikov z odprtimi kolesi, kjer se mladi vozniki učijo osnov dirkanja na visoki ravni. Formula 2 pa je neposredna predhodnica Formule 1; dirkalniki so hitrejši, zmogljivejši in bolj zapleteni za upravljanje. Obe prvenstvi sta zasnovani kot 'monoposto' seriji, kar pomeni, da imajo vsi vozniki tehnično zelo podobne dirkalnike, s čimer se v ospredje postavi predvsem vozniško znanje in talent posameznika.