Formula 1: Camara bo zamenjal Ocona pri Haasu

Rafael Camara je dve dirki pred koncem sezone vodilni v svetovnem prvenstvu formule 2, v prejšnji sezoni pa je bil prvak formule 3. S Hassom je 21-letni Brazilec podpisal večletno pogodbo.
Camara je sicer izkušnje nabiral v Ferrarijevi akademiji, v naslednji sezoni pa bo pri Haasu dirkal ob Britancu Oliverju Bearmanu. Tudi slednji je šel čez Ferrarijevo akademijo, obenem pa dodatno vez z rdečimi predstavlja še to, da ekipa uporablja Ferrarijeve motorje.
Ferrarijeva akademija za voznike je elitni program za usposabljanje mladih dirkačev, ki ga je leta 2009 ustanovilo moštvo Ferrari. Njen glavni namen je odkrivanje in razvoj nadarjenih mladih talentov v avtomobilskem športu, ki jim nudijo strokovno mentorstvo, fizično pripravo, psihološko podporo in priložnosti za testiranje z dirkalniki. Mnogi vozniki, ki so šli skozi ta program, so kasneje napredovali v vrhunske serije, kot je Formula 1.
Moštvo Haas F1 Team je ameriška ekipa, ki je v svetovnem prvenstvu Formule 1 prvič nastopila leta 2016. Ustanovil jo je podjetnik Gene Haas, ki je bil pred tem znan predvsem po svojem uspehu v ameriški seriji NASCAR. Haas je znan po svojem edinstvenem poslovnem modelu, saj tesno sodeluje s Ferrarijem, od katerega kupuje dovoljene tehnične komponente, vključno z motorji in menjalniki, kar jim omogoča tekmovanje na najvišji ravni brez potrebe po samostojnem razvoju vseh delov dirkalnika.
Formula 3 in Formula 2 sta ključni stopnički na poti do Formule 1. Formula 3 velja za vstopno raven v svet dirkalnikov z odprtimi kolesi, kjer se mladi vozniki učijo osnov dirkanja na visoki ravni. Formula 2 pa je neposredna predhodnica Formule 1; dirkalniki so hitrejši, zmogljivejši in bolj zapleteni za upravljanje. Obe prvenstvi sta zasnovani kot 'monoposto' seriji, kar pomeni, da imajo vsi vozniki tehnično zelo podobne dirkalnike, s čimer se v ospredje postavi predvsem vozniško znanje in talent posameznika.
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