Formula 1 kmalu brez dveh VN: v nevarnosti Bahrajn in Savdska Arabija

Vse od začetka ameriško-izraelske agresije nad Iranom je jasno, da so vse športne aktivnosti v Perzijskem zalivu povsem nepomembne. Že dlje časa v zraku visita tudi prihajajoči VN Bahrajna in Savdske Arabije, prva bi morala biti na sporedu od 10. do 12., slednja pa od 17. do 19. aprila. Javnost motošporta zgolj še čaka na uradno potrditev s strani vodstva formule 1, ki pa jo bodo, vsaj po številnih poročanjih, dobili v naslednjih dneh. FIA in F1 odpovedanih dirk ne nameravata nadomestiti, tudi zaradi pomanjkanja primernih prizorišč, ki bi lahko v tako kratkem času priskočila na pomoč. To pomeni, da bodo dirkači od konca VN Japonske, ki bo 29. marca, do VN Miamija, ki se začne 1. maja, brez tekmovalnega dela.

Odpoved bo povzročila tudi veliko logističnih težav. Karavana formule 1 bi se morala po koncu dirke na Japonskem takoj prestaviti v Bahrajn, kjer bi ostala do VN Savdske Arabije. V primeru odpovedi se bodo dirkači odpravili direktno v Miami, kjer pa bi morali preživeti več kot mesec, preden se začne VN. Vodstvo tekmovanja resno razmišlja o uvedbi vmesne postojanke, kjer bi se lahko tekmovalci v miru pripravljali na dirko v ZDA. Ponuja se tudi možnost, da bi si ekipe same organizirale prevoz opreme nazaj v Evropo, kjer bi servisiranje lahko opravili v svojih prostorih.

Lanskoletni zmagovalec VN Savdske Arabije je bil Oscar Piastri FOTO: Profimedia