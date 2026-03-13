Formula 1

Formula 1 kmalu brez dveh VN: v nevarnosti Bahrajn in Savdska Arabija

Bahrajn, 13. 03. 2026 19.13 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
Lu.M
VN Bahrajna

V luči vojne, ki divja na Bližnjem vzhodu, sta že dalj časa v nevarnosti dirki za VN Bahrajna in Savdske Arabije. Vodstvo formule 1 naj bi kmalu tudi uradno potrdilo odpoved dveh prihajajočih velikih nagrad. Trenutno v načrtih ni zamenjav, kar bi pomenilo, da bodo v letošnji sezoni dirkači nastopili 22-krat, aprila pa bodo popolnoma brez dela.

VN Savdske Arabije
FOTO: Profimedia

Vse od začetka ameriško-izraelske agresije nad Iranom je jasno, da so vse športne aktivnosti v Perzijskem zalivu povsem nepomembne. Že dlje časa v zraku visita tudi prihajajoči VN Bahrajna in Savdske Arabije, prva bi morala biti na sporedu od 10. do 12., slednja pa od 17. do 19. aprila. Javnost motošporta zgolj še čaka na uradno potrditev s strani vodstva formule 1, ki pa jo bodo, vsaj po številnih poročanjih, dobili v naslednjih dneh.

FIA in F1 odpovedanih dirk ne nameravata nadomestiti, tudi zaradi pomanjkanja primernih prizorišč, ki bi lahko v tako kratkem času priskočila na pomoč. To pomeni, da bodo dirkači od konca VN Japonske, ki bo 29. marca, do VN Miamija, ki se začne 1. maja, brez tekmovalnega dela.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Odpoved bo povzročila tudi veliko logističnih težav. Karavana formule 1 bi se morala po koncu dirke na Japonskem takoj prestaviti v Bahrajn, kjer bi ostala do VN Savdske Arabije. V primeru odpovedi se bodo dirkači odpravili direktno v Miami, kjer pa bi morali preživeti več kot mesec, preden se začne VN. Vodstvo tekmovanja resno razmišlja o uvedbi vmesne postojanke, kjer bi se lahko tekmovalci v miru pripravljali na dirko v ZDA. Ponuja se tudi možnost, da bi si ekipe same organizirale prevoz opreme nazaj v Evropo, kjer bi servisiranje lahko opravili v svojih prostorih.

Lanskoletni zmagovalec VN Savdske Arabije je bil Oscar Piastri
FOTO: Profimedia

Vodilni možje ekip F1 niso komentirali govoric o odpovedi dirk na Bližnjem vzhodu, izpostavil se je zgolj vodja Audija Jonathan Wheatley, ki ima popolno zaupanje v odločitve krovnih organizacij: "Sledili bomo vodenju F1 in FIA, kot smo to počeli do zdaj. Vedno nas usmerjajo v pravo smer, jasno je, da ne bomo sklepali kompromisov o varnosti."

Formula 1 se bo, če bo v regiji zavladal mir, na Arabski polotok vrnila konec leta, ko je 29. novembra načrtovana dirka v Katarju, 6. decembra pa v Abu Dabiju.

formula 1 vn bahrajna vn savdske arabije odpoved vojna

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mean Cat
13. 03. 2026 20.42
Je ze potrjeno, da dirk neu tko, da ne štekam zakaj bi blo kaj v nevarnosti....
Odgovori
0 0
niktalop
13. 03. 2026 20.13
F1 se nikoli ne bi smela odvijati v kakšni državi na BV. Polivanje z jabolčnim sokom ob koncu dirke je sramota za tradicijo dirkanja v F1.
Odgovori
+1
1 0
devlon
13. 03. 2026 19.26
prav bi prisel tud kak kovid..da malo svet zabremza
Odgovori
+1
1 0
medŠihtom
13. 03. 2026 19.56
se strinjam. se zelo strinjam.
Odgovori
0 0
