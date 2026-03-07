Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Norris udaril po novih dirkalnikih, Sainz odgovarja: S tem škodujemo sami sebi

Moelbourne, 07. 03. 2026 17.04 pred 14 minutami 3 min branja 1

Avtor:
M.D.
Carlos Sainz, Lando Norris in Franco Colapinto

Nova sezona v prvenstvu Formule 1 se je (končno) začela. Nedeljsko dirko VN Avstralije bo s prvega startnega položaja začel George Russell, z drugega mesta bo startal Kimi Antonelli, s tretjega pa Isack Hadjar. Max Verstappen, ki je trčil v zaščitno ograjo, bo napadal z 20. mesta. A tako kot pred začetkom sezone so nova pravila in z njimi novi dirkalniki glavna tema razprav med dirkači. Številni so nezadovoljni, Carlos Sainz pa jim odgovarja: 'S tem škodujemo sami sebi.' Prenos dogodkov v Melbournu bomo v nedeljo na Kanalu A in VOYO začeli ob 4.30.

Dirkači predvsem niso zadovoljni z uporabo baterij in omejitvami pri pridobivanju električne energije, ki mora letos zagotavljati skoraj polovico moči celotnega pogonskega sklopa dirkalnika. Petkov sestanek med dirkači in predstavniki mednarodne avtomobilistične zveze naj bi bil zelo "dinamičen", saj naj bi vozniki vztrajali pri spremembah novih pravil.

Norris res ni zadovoljen

Max Verstappen, ki je v kvalifikacijah zletel s steze, je že pred sezono močno kritiziral nova pravila, po kvalifikacijah pa se mu je brez zadržkov pridružil tudi aktualni prvak Lando Norris, ki je kvalifikacije končal s šestim najhitrejšim časom.

Preberi še Verstappen po nenavadnem trku: Tega v karieri še nisem doživel

"Vsi vemo, v čem so težave. Delitev 50-50 preprosto ne deluje," je bil po kvalifikacijah prepričan Norris. "Pred vsakim ovinkom moramo toliko zavirati, da moramo zato vse v dirkalniku dvigniti zaradi baterije. Če vse skupaj dvigniš previsoko, pa si v težavah. Težko je, ampak tako pač je. Dirkačem to ni všeč, ampak prepričan sem, da ima George nasmeh na obrazu," je o razlogih za nezadovoljstvo dirkačev in o najhitrejšem dirkaču v kvalifikacijah dejal Norris.

Carlos Sainz, Lando Norris in Franco Colapinto
Carlos Sainz, Lando Norris in Franco Colapinto
FOTO: AP

"Od najboljših dirkalnikov v zgodovini Formule 1 in najbolj prijetnih za vožnjo smo prišli do najslabših. Bedno je, ampak moramo živeti s tem," je s kritiko nadaljeval Norris. Na vprašanje ali mu je kaj na novih dirkalnikih všeč, pa je brez zadržkov odgovoril: "Niti ne."

Tudi Lewis Hamilton nezadovoljen

Sedemkratni prvak Lewis Hamilton je o novih dirkalnikih dodal: "Dirkalnike je res lepo voziti, a težava je le v moči. Ko jo imaš, je res dobro, ampak preprosto ne traja dovolj dolgo. To je v popolnem nasprotju s tem, kar naj bi bila F1, kar naj bi bil popoln napad, mi pa dvigujemo nogo s plina in vozimo z zadržkom. Ta element ni ravno dober in mislim, da ga dirkači ne marajo."

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
FOTO: Profimedia

 

Sainz tudi ni zadovoljen, ampak ...

Carlos Sainz, ki na kvalifikacijah za VN Avstralije zaradi mehaničnih težav ni sodeloval, je bil tudi kritičen, obenem pa je svoje kolege v karavani Formule 1 opozoril, da morajo svoje kritike z javnostjo deliti bolj konstruktivno. "Jasno je, da za zdaj nihče ni zadovoljen in čutimo, da polagamo en obliž na drugega zato, da rešimo temeljno težavo s polovičnim hibridnim sistemom, ki nam povzroča veliko preglavic," je svoje mnenje o novih dirkalnikih delil Sainz.

O petkovem sestanku s predstavniki mednarodne avtomobilistične zveze (FIA) je Sainz dejal: "Kot sem že dejal po testiranjih, bom poskušal vse kritike o novih pravilih konstruktivno podeliti z mednarodno avtomobilistično zvezo in mednarodno motociklistično zvezo. Našega športa ne želim omalovaževati, saj s tem v očeh navijačev in novinarjev škodujemo sami sebi. Če smo dirkači javno preveč negativni o pravilih, mislim, da se nam pridružijo tudi vsi ostali. Mislim, da so najboljši forumi sestanki dirkačev ali osebni pogovori s Stefanom (Domenicalijem) in FIA."

Razlagalnik

Mednarodna avtomobilistična zveza, znana kot FIA (Fédération Internationale de l'Automobile), je krovna organizacija, ki združuje več kot 240 nacionalnih avtomobilističnih in moto športnih zvez iz 135 držav. Ustanovljena je bila leta 1904 in njena glavna vloga je predstavljati interese avtomobilistov in motoristov po vsem svetu ter spodbujati varnost in trajnost v prometu. FIA je tudi odgovorna za regulacijo in upravljanje večine pomembnih mednarodnih avtomobilističnih dirkaških prvenstev, vključno s Formulo 1, Svetovnim prvenstvom v reliju (WRC) in Svetovnim prvenstvom v vzdržljivostnih dirkah (WEC).

Hibridni pogonski sklop v Formuli 1 je izjemno napreden in kompleksen sistem, ki združuje tradicionalni motor z notranjim zgorevanjem (Internal Combustion Engine - ICE) z električnimi komponentami. Glavna električna dela sta dva: ERS (Energy Recovery System), ki zajema energijo med zaviranjem (MGU-K) in iz toplote izpušnih plinov (MGU-H), ter električni motor (generator) za dodatno moč. Ta sistem omogoča dirkalnikom, da pridobijo dodatno moč iz rekuperirane energije, kar je ključno za doseganje izjemnih zmogljivosti, hkrati pa prispeva k učinkovitosti goriva. V zadnjih letih je delež električne moči v celotnem pogonskem sklopu postal vse pomembnejši.

Lando Norris je britanski dirkač Formule 1, ki tekmuje za ekipo McLaren. Velja za enega najhitrejših in najbolj talentiranih mladih dirkačev v sodobni Formuli 1. Svojo kariero v F1 je začel leta 2019 in hitro postal znan po svoji hitrosti, doslednosti in izjemnih kvalifikacijskih sposobnostih. Kljub temu, da še ni osvojil dirke, je večkrat stal na stopničkah in bil blizu zmagi. Norris je tudi priljubljen med navijači zaradi svoje mladostne energije in odprtega pristopa, pogosto pa sodeluje tudi v drugih medijskih vsebinah in projektih zunaj dirkališča.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
formula 1 carlos sainz

Voditeljico postavili pred izziv: Leclerc ali Hamilton?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dark Cat
07. 03. 2026 18.47
Cestitke za razlagalnik.....zmeraj znova prekosite samega sebe z izborom vprasanj..le tako naprej.👏👏👏👏
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
zadovoljna
Portal
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
Dnevni horoskop: Vodnarji si želijo spremembe, energija levov je nalezljiva
Dnevni horoskop: Vodnarji si želijo spremembe, energija levov je nalezljiva
10 frizur za srednje dolge lase, ki jih bomo nosile spomladi
10 frizur za srednje dolge lase, ki jih bomo nosile spomladi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
vizita
Portal
10 živil, ki krepijo imunski sistem skozi vse leto
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Zakaj se pojavi povišan krvni tlak pri mladih
Zakaj se pojavi povišan krvni tlak pri mladih
cekin
Portal
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Najbogatejši Iranec na svetu, ki je iz sobe ustvaril globalni imperij
Najbogatejši Iranec na svetu, ki je iz sobe ustvaril globalni imperij
Pustila študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Pustila študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Upokojencu ukradli identiteto: 180.000 evrov dolga, zamrznjena pokojnina
Upokojencu ukradli identiteto: 180.000 evrov dolga, zamrznjena pokojnina
moskisvet
Portal
Kaj se dogaja z obrazom slavnega igralca?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Kolesarski izleti: 5 najbolj priljubljenih destinacij v Sloveniji
Kolesarski izleti: 5 najbolj priljubljenih destinacij v Sloveniji
Avdiofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
Avdiofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
dominvrt
Portal
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
okusno
Portal
5 odličnih vikend kosil, ki slavijo prihod pomladi
'Noro' testo, ki v hladilniku zdrži 7 dni, iz njega pa pripravite od rogljičkov do pice
'Noro' testo, ki v hladilniku zdrži 7 dni, iz njega pa pripravite od rogljičkov do pice
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
voyo
Portal
Do kosti
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551