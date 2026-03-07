Norris udaril po novih dirkalnikih, Sainz odgovarja: S tem škodujemo sami sebi

Dirkači predvsem niso zadovoljni z uporabo baterij in omejitvami pri pridobivanju električne energije, ki mora letos zagotavljati skoraj polovico moči celotnega pogonskega sklopa dirkalnika. Petkov sestanek med dirkači in predstavniki mednarodne avtomobilistične zveze naj bi bil zelo "dinamičen", saj naj bi vozniki vztrajali pri spremembah novih pravil.

Norris res ni zadovoljen

Max Verstappen, ki je v kvalifikacijah zletel s steze, je že pred sezono močno kritiziral nova pravila, po kvalifikacijah pa se mu je brez zadržkov pridružil tudi aktualni prvak Lando Norris, ki je kvalifikacije končal s šestim najhitrejšim časom.

"Vsi vemo, v čem so težave. Delitev 50-50 preprosto ne deluje," je bil po kvalifikacijah prepričan Norris. "Pred vsakim ovinkom moramo toliko zavirati, da moramo zato vse v dirkalniku dvigniti zaradi baterije. Če vse skupaj dvigniš previsoko, pa si v težavah. Težko je, ampak tako pač je. Dirkačem to ni všeč, ampak prepričan sem, da ima George nasmeh na obrazu," je o razlogih za nezadovoljstvo dirkačev in o najhitrejšem dirkaču v kvalifikacijah dejal Norris.

Carlos Sainz, Lando Norris in Franco Colapinto FOTO: AP

"Od najboljših dirkalnikov v zgodovini Formule 1 in najbolj prijetnih za vožnjo smo prišli do najslabših. Bedno je, ampak moramo živeti s tem," je s kritiko nadaljeval Norris. Na vprašanje ali mu je kaj na novih dirkalnikih všeč, pa je brez zadržkov odgovoril: "Niti ne."

Tudi Lewis Hamilton nezadovoljen

Sedemkratni prvak Lewis Hamilton je o novih dirkalnikih dodal: "Dirkalnike je res lepo voziti, a težava je le v moči. Ko jo imaš, je res dobro, ampak preprosto ne traja dovolj dolgo. To je v popolnem nasprotju s tem, kar naj bi bila F1, kar naj bi bil popoln napad, mi pa dvigujemo nogo s plina in vozimo z zadržkom. Ta element ni ravno dober in mislim, da ga dirkači ne marajo."

Lewis Hamilton FOTO: Profimedia

Sainz tudi ni zadovoljen, ampak ...

Carlos Sainz, ki na kvalifikacijah za VN Avstralije zaradi mehaničnih težav ni sodeloval, je bil tudi kritičen, obenem pa je svoje kolege v karavani Formule 1 opozoril, da morajo svoje kritike z javnostjo deliti bolj konstruktivno. "Jasno je, da za zdaj nihče ni zadovoljen in čutimo, da polagamo en obliž na drugega zato, da rešimo temeljno težavo s polovičnim hibridnim sistemom, ki nam povzroča veliko preglavic," je svoje mnenje o novih dirkalnikih delil Sainz. O petkovem sestanku s predstavniki mednarodne avtomobilistične zveze (FIA) je Sainz dejal: "Kot sem že dejal po testiranjih, bom poskušal vse kritike o novih pravilih konstruktivno podeliti z mednarodno avtomobilistično zvezo in mednarodno motociklistično zvezo. Našega športa ne želim omalovaževati, saj s tem v očeh navijačev in novinarjev škodujemo sami sebi. Če smo dirkači javno preveč negativni o pravilih, mislim, da se nam pridružijo tudi vsi ostali. Mislim, da so najboljši forumi sestanki dirkačev ali osebni pogovori s Stefanom (Domenicalijem) in FIA."