Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Lov na naslov se začenja: Hamilton cilja na vrh, Aston Martin v skrbeh

Melbourne, 05. 03. 2026 20.26 pred 39 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Aljaž Golčer S.V.
Lewis Hamilton

"Moj cilj je zmaga. Upam, da bom pri vrhu že na uvodnih dirkah," pred težko pričakovanim začetkom nove sezone Formule 1 pravi prvi zvezdnik kraljice motošporta Lewis Hamilton. Dirkači že nestrpno pričakujejo, da bo prva letošnja dirka, Velika nagrada Avstralije, ob korenitih spremembah podala prve odgovore o razmerjih moči. Oči javnosti so uprte predvsem v Mercedes in Georgea Russella. "Dejstvo, da nas tekmeci vidijo kot favorite za končno zmagoslavje, jemljem kot kompliment," pravi umirjeni Britanec.

V 75-letni zgodovini Formule 1 je 34 dirkačev osvojilo naslov svetovnega prvaka. S številko 1 na dirkalniku se v novo sezono podaja lanski zmagovalec Melbourna Lando Norris. "Na testiranjih v Bahrajnu nam je šlo solidno. Nismo v slabem položaju, kam sodimo, pa bomo izvedeli čez nekaj dni."

Lando Norris v dirkalniku McLarna
Lando Norris v dirkalniku McLarna
FOTO: AP

Glavni favorit je Mercedes na čelu z Georgeom Russellom, ki je doslej petkrat stopil na vrh zmagovalnega odra. "Kot dirkač že po nekaj krogih veš, če je dirkalnik zanič ali v redu. V tem dirkalniku sem imel dober občutek. Vseeno pa to ni zagotovilo, da bomo hitrejši od tekmecev. Zdi pa se, da smo si pripravili dobro osnovo, na kateri lahko gradimo."

George Russell
George Russell
FOTO: AP

Skoraj dve desetletji na povratek na vrh čakajo pri Ferrariju. Sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton se nadeja boljše druge sezone v rdečem bolidu. Vloga favorita znotraj ekipe glede na lansko sezono pripada njegovemu moštvenemu kolegu.

Preberi še Formula 1, kot je še ni bilo

"Od testiranja so ekipe že izboljšale svoje dirkalnike, zato bi lahko bilo razmerje moči drugačno kot v Bahrajnu. Vem, da smo dobro opravili svoje delo. Kar se tiče boja za vrh, pa bomo morali počakati in videti, kje smo," pravi Charles Leclerc.

Povsem nova pravila prinašajo nove izzive za dirkače. Glavna naloga pa ostaja enaka. "Sam nerad kompliciram. Ne glede na to, ali gre za letošnji dirkalnik, lanski dirkalnik ali trgovinski voziček, bom vozil kolikor hitro gre. Na koncu koncev ima zavoro, stopalko za plin in volan," poudarja Max Verstappen.

Max Verstappen
Max Verstappen
FOTO: AP

Velike težave z dirkalnikom imajo pred prvo veliko nagrado pri Aston Martinu, ki v tem trenutku ni zmožen končati dirke. Zaradi vibracij, ki se širijo iz pogonskega sklopa v šasijo, odpadajo deli dirkalnika, to pa niti ni največja težava ekipe.

Adrian Newey, vodja moštva Aston Martin
Adrian Newey, vodja moštva Aston Martin
FOTO: AP

"Te vibracije občutita tudi dirkača v rokah. Fernando Alonso pravi, da ne more odpeljati več kot 25 krogov zapored, ne da bi utrpel trajnih poškodb živčevja, Lance Stroll pa meni, da lahko odpelje največ 15 krogov," je povedal šef ekipe Adrian Newey.

Rešitve, ki so jih pripravili, bodo preizkusili na petkovih prostih treningih. Razmerje moči pri vrhu pa bodo razkrile šele sobotne kvalifikacije.

formula 1

Formula 1, kot je še ni bilo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Stajerc22
05. 03. 2026 21.09
Hamilton je voznik št.2 pri Ferrariju.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Družina Hajdi obtičala na La Gomeri: Zapleti na potovanju
Družina Hajdi obtičala na La Gomeri: Zapleti na potovanju
zadovoljna
Portal
Na dogodku se je pojavila kar v spodnjicah
Razšla sta se po osemletni romanci, zdaj je v objem ujel novo zvezdo
Razšla sta se po osemletni romanci, zdaj je v objem ujel novo zvezdo
Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi
Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
vizita
Portal
Najbolj učinkovit način za znižanje hormona stresa: zakaj je prav hoja ključ do ravnovesja
Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge
Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge
5 živil, ki jih je dobro jesti pred spanjem za boljši počitek
5 živil, ki jih je dobro jesti pred spanjem za boljši počitek
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
cekin
Portal
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
Pustila študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Pustila študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Rekordne plače v novi sezoni Formule 1
Rekordne plače v novi sezoni Formule 1
Vlada podaljšala shemo skrajšanega delovnega časa
Vlada podaljšala shemo skrajšanega delovnega časa
moskisvet
Portal
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Kviz za prave F1 navdušence
Kviz za prave F1 navdušence
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
dominvrt
Portal
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Mušice v sobnih rastlinah: učinkovit trik z vžigalicami in preventiva
Mušice v sobnih rastlinah: učinkovit trik z vžigalicami in preventiva
Seznam inavazivnih tujerodnih okrasnih rastlin
Seznam inavazivnih tujerodnih okrasnih rastlin
okusno
Portal
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip
Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip
Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli
Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
voyo
Portal
Tom Clancy: Brez obžalovanja
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551