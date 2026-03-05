Lov na naslov se začenja: Hamilton cilja na vrh, Aston Martin v skrbeh

V 75-letni zgodovini Formule 1 je 34 dirkačev osvojilo naslov svetovnega prvaka. S številko 1 na dirkalniku se v novo sezono podaja lanski zmagovalec Melbourna Lando Norris. "Na testiranjih v Bahrajnu nam je šlo solidno. Nismo v slabem položaju, kam sodimo, pa bomo izvedeli čez nekaj dni."

Glavni favorit je Mercedes na čelu z Georgeom Russellom, ki je doslej petkrat stopil na vrh zmagovalnega odra. "Kot dirkač že po nekaj krogih veš, če je dirkalnik zanič ali v redu. V tem dirkalniku sem imel dober občutek. Vseeno pa to ni zagotovilo, da bomo hitrejši od tekmecev. Zdi pa se, da smo si pripravili dobro osnovo, na kateri lahko gradimo."

Skoraj dve desetletji na povratek na vrh čakajo pri Ferrariju. Sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton se nadeja boljše druge sezone v rdečem bolidu. Vloga favorita znotraj ekipe glede na lansko sezono pripada njegovemu moštvenemu kolegu.

"Od testiranja so ekipe že izboljšale svoje dirkalnike, zato bi lahko bilo razmerje moči drugačno kot v Bahrajnu. Vem, da smo dobro opravili svoje delo. Kar se tiče boja za vrh, pa bomo morali počakati in videti, kje smo," pravi Charles Leclerc. Povsem nova pravila prinašajo nove izzive za dirkače. Glavna naloga pa ostaja enaka. "Sam nerad kompliciram. Ne glede na to, ali gre za letošnji dirkalnik, lanski dirkalnik ali trgovinski voziček, bom vozil kolikor hitro gre. Na koncu koncev ima zavoro, stopalko za plin in volan," poudarja Max Verstappen.

Velike težave z dirkalnikom imajo pred prvo veliko nagrado pri Aston Martinu, ki v tem trenutku ni zmožen končati dirke. Zaradi vibracij, ki se širijo iz pogonskega sklopa v šasijo, odpadajo deli dirkalnika, to pa niti ni največja težava ekipe.

Adrian Newey, vodja moštva Aston Martin FOTO: AP